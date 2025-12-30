Το FVS δείχνει τον δρόμο για την επανάσταση του VAR

Το ποδόσφαιρο βρίσκεται μπροστά σε μια νέα εποχή. Η τεχνολογία FVS (Football Video Support) έκανε το ντεμπούτο της στο ισπανικό πρωτάθλημα γυναικών (Liga F) και στην Primera Federación, κλέβοντας τις εντυπώσεις και προσφέροντας μια διαφορετική, πιο ανθρώπινη διάσταση στη λήψη διαιτητικών αποφάσεων. Πρόκειται για ένα εργαλείο πιο απλό, πιο οικονομικό και ταυτόχρονα πιο έξυπνο από το καθιερωμένο VAR — ένα σύστημα που έρχεται όχι για να το αντικαταστήσει, αλλά για να του δώσει μια νέα, πιο ευέλικτη μορφή.

Η βασική καινοτομία του FVS είναι το λεγόμενο «challenge». Όπως συμβαίνει σε αθλήματα όπως το τένις ή το βόλεϊ, οι προπονητές μπορούν τώρα να ζητήσουν από τον διαιτητή να επανεξετάσει μια φάση που θεωρούν κρίσιμη ή λανθασμένη. Η πρωτοβουλία αλλάζει τη φύση του ποδοσφαιρικού αγώνα, μετατρέποντας τη σχέση ομάδων και διαιτησίας σε πιο διαδραστική και δίκαιη.

Η FIFA, ενθουσιασμένη από τα πρώτα αποτελέσματα, επέλεξε την Ισπανία και την Ιταλία ως πειραματικά εργαστήρια του νέου συστήματος. Ο επικεφαλής διαιτησίας της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα, παρακολουθεί προσωπικά την εξέλιξη του προγράμματος, ενώ το έργο που συντονίζει ο Πριέτο Ιγλέσιας, υπεύθυνος για τις τεχνολογίες VAR και FVS στην Ισπανία, έχει κερδίσει τον σεβασμό και τη διεθνή προσοχή. Παρά το στενό χρονοδιάγραμμα — η FIFA έδωσε το πράσινο φως στα μέσα Αυγούστου και η πλήρης εφαρμογή οργανώθηκε μέσα σε μόλις δώδεκα ημέρες — η εγκατάσταση του συστήματος και η εκπαίδευση των εμπλεκομένων ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.

Οι πρώτες αξιολογήσεις δείχνουν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Οι προπονητές χρησιμοποιούν την επιλογή “challenge” με φειδώ: σε κάθε αγώνα έχουν στη διάθεσή τους τέσσερις δυνατότητες, αλλά ενεργοποιούν μόλις δύο κατά μέσο όρο. Και παρότι οι ανατροπές αποφάσεων αφορούν περίπου το 12-13% των περιπτώσεων, η αίσθηση δικαιοσύνης και διαφάνειας στο παιχνίδι έχει αυξηθεί σημαντικά. «Αν με ρωτάτε για το επίπεδο ικανοποίησης, το βαθμολογώ με 8,5 στα 10», παραδέχεται ο Ιγλέσιας.

Η επιτυχία, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι όλα είναι τέλεια. Οι υπεύθυνοι έχουν ήδη εντοπίσει “παραθυράκια” που εκμεταλλεύονται ορισμένοι σύλλογοι: καθυστερήσεις μέσω τεχνητών αιτημάτων, προσπάθειες για δεύτερες κάρτες ή διακοπές του ρυθμού του παιχνιδιού. Αυτά τα «τρικ» — όπως τα αποκαλεί ο Ιγλέσιας — είναι απολύτως νόμιμα σύμφωνα με το σημερινό πρωτόκολλο, όμως η FIFA προετοιμάζει ήδη διορθωτικές κινήσεις για να περιοριστούν.

Παρά τις παιδικές ασθένειες, η διεθνής ομοσπονδία βλέπει στο FVS ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον. Η φιλοσοφία του, λιγότερο παρεμβατική και πιο εστιασμένη στη διαχείριση του ίδιου του αγώνα, φαίνεται να προσφέρει την ισορροπία που λείπει από το VAR. Ορισμένοι μάλιστα οραματίζονται ένα “υβριδικό” μοντέλο, όπου το FVS και το VAR θα συνδυάζονται, επιτρέποντας μεν τις αναθεωρήσεις, αλλά διατηρώντας την ταχύτητα και τη φυσική ροή του ποδοσφαίρου.

Στην Ισπανία, πάντως, ένα πράγμα είναι σίγουρο: οι διαιτητές, οι προπονητές και οι παίκτριες έχουν βρει έναν νέο “φύλακα άγγελο” στο FVS. Και όπως φαίνεται, αυτός ο άγγελος ήρθε για να μείνει.