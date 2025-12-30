Σαμάνοι στο Περού συγκεντρώθηκαν χθες για το ετήσιο πρωτοχρονιάτικο τελετουργικό τους, όπου έκαναν προβλέψεις για το νέο έτος, στις οποίες περιλαμβάνεται ασθένεια για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η πτώση του ομολόγου του της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

«Οι ΗΠΑ θα πρέπει να προετοιμαστούν επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ θα αρρωστήσει σοβαρά», προέβλεψε ο Χουάν ντε Ντίος Γκαρσία καθώς βρέθηκε μαζί με άλλους σαμάνους σε παραλία της νότιας Λίμας φορώντας πολύχρωμα πόντσο και σκορπίζοντας λουλούδια στην άμμο.

Οι σαμάνοι κρατούσαν μεγάλα πόστερ με τις φωτογραφίες παγκόσμιων ηγετών πάνω από τα οποία διασταύρωναν ξίφη, έκαιγαν λιβάνι και κάποια τα πατούσαν.

Μαζί με τους Τραμπ και Μαδούρο οι σαμάνοι κρατούσαν πόστερ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Βλέπουμε ήττα του Νικολάς Μαδούρο. Ο Νικολάς Μαδούρο θα εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα. Δεν θα συλληφθεί», ανέφερε ακόμη ο Γκαρσία.

Ο ίδιος προέβλεψε, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ότι η Κέικο Φουτζιμόρι, η κόρη του πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουτζιμόρι, θα αναδειχθεί νικήτρια στις προεδρικές εκλογές του Περού έπειτα από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες.

Οι σαμάνοι προβλέπουν επίσης το τέλος του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η τελετή αυτή πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο τέλος Δεκεμβρίου. Στο παρελθόν οι σαμάνοι είχαν προβλέψει το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία το 2023.

Οι διοργανωτές σημείωσαν ότι, παρότι η τελετή προσελκύει το ενδιαφέρον του κοινού κάθε χρόνο, οι προβλέψεις δεν έχουν πάντοτε επαληθευτεί.