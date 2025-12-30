view
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
30 Δεκεμβρίου 2025 | 11:30
Περού: Σαμάνοι προβλέπουν για το 2026 ασθένεια Τραμπ, πτώση Μαδούρο και τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Οι σαμάνοι κρατούσαν μεγάλα πόστερ με τις φωτογραφίες παγκόσμιων ηγετών πάνω από τα οποία διασταύρωναν ξίφη, έκαιγαν λιβάνι και κάποια τα πατούσαν

Σαμάνοι στο Περού συγκεντρώθηκαν χθες για το ετήσιο πρωτοχρονιάτικο τελετουργικό τους, όπου έκαναν προβλέψεις για το νέο έτος, στις οποίες περιλαμβάνεται ασθένεια για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η πτώση του ομολόγου του της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

«Οι ΗΠΑ θα πρέπει να προετοιμαστούν επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ θα αρρωστήσει σοβαρά», προέβλεψε ο Χουάν ντε Ντίος Γκαρσία καθώς βρέθηκε μαζί με άλλους σαμάνους σε παραλία της νότιας Λίμας φορώντας πολύχρωμα πόντσο και σκορπίζοντας λουλούδια στην άμμο.

Οι σαμάνοι κρατούσαν μεγάλα πόστερ με τις φωτογραφίες παγκόσμιων ηγετών πάνω από τα οποία διασταύρωναν ξίφη, έκαιγαν λιβάνι και κάποια τα πατούσαν.

Μαζί με τους Τραμπ και Μαδούρο οι σαμάνοι κρατούσαν πόστερ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Δείτε βίντεο

YouTube thumbnail

Χωρίς επαλήθευση…

«Βλέπουμε ήττα του Νικολάς Μαδούρο. Ο Νικολάς Μαδούρο θα εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα. Δεν θα συλληφθεί», ανέφερε ακόμη ο Γκαρσία.

Ο ίδιος προέβλεψε, σύμφωνα με το ΑΠΕ,  ότι η Κέικο Φουτζιμόρι, η κόρη του πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουτζιμόρι, θα αναδειχθεί νικήτρια στις προεδρικές εκλογές του Περού έπειτα από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες.

Οι σαμάνοι προβλέπουν επίσης το τέλος του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η τελετή αυτή πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο τέλος Δεκεμβρίου. Στο παρελθόν οι σαμάνοι είχαν προβλέψει το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία το 2023.

Οι διοργανωτές σημείωσαν ότι, παρότι η τελετή προσελκύει το ενδιαφέρον του κοινού κάθε χρόνο, οι προβλέψεις δεν έχουν πάντοτε επαληθευτεί.

Τραμπ: «Θέλω πολύ να απολύσω τον Πάουελ»

Τραμπ: «Θέλω πολύ να απολύσω τον Πάουελ»

Έμμα Καρυωτάκη: Σε δίκη παραπέμπεται και η συνοδηγός του μοιραίου ΙΧ
«Στο υπόσχομαι...» 30.12.25

Αναβιώνει η υπόθεση της Έμμας Καρυωτάκη: Σε δίκη παραπέμπεται και η συνοδηγός του μοιραίου ΙΧ

Νέα δικαστική διάσταση δίνεται στο τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη που, τον Νοέμβριο του 2022, έκοψε το νήμα της ζωής της 21χρονης φοιτήτριας Έμμας Καρυωτάκη.

Σύνταξη
Κατασχέθηκαν 12 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων από την Περιφέρεια Αττικής – Χαλασμένα μπιφτέκια και τυριά σε μαγαζιά
Δείτε φωτογραφίες 30.12.25

Κατασχέθηκαν 12 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων από την Περιφέρεια Αττικής – Χαλασμένα μπιφτέκια και τυριά σε μαγαζιά

Κατασχέθηκαν 12 τόνοι αλλοιωμένων τροφίμων - Χαλασμένα μπιφτέκια, βρόμικους πάγκους και άθλιες συνθήκες υγιεινής εντόπισαν έλεγχοι της Περιφέρειας Αττικής.

Σύνταξη
Καιρός: Πρωτοχρονιά με τσουχτερό κρύο και χιόνια ακόμη και στην Αττική – Πού θα το στρώσει [χάρτες]
Βουτιά θερμοκρασίας 30.12.25 Upd: 13:48

Πρωτοχρονιά με «σκανδιναβικό ψύχος» και χιόνια ακόμη και στην Αττική - Πού θα το στρώσει, δείτε χάρτες

Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός από σήμερα το βράδυ, με τη χώρα να εισέρχεται σε φάση έντονου ψύχους ενόψει της Πρωτοχρονιάς.

Σύνταξη
Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»
Σοκαριστική μαρτυρία 30.12.25

Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»

Τη σοκαριστική εμπειρία που βίωσε στο ρινγκ μαζί με τον kickboxer Γιάννη Τσουκαλά, περιέγραψε ο Παύλος Κοχλιαρίδης, τονίζοντας ότι οι συνεργάτες του έμαθαν από έμπιστη πηγή ότι υπήρχε χούλιγκαν με μαχαίρι.

Σύνταξη
Κρήτη: «Ελπίζουμε να είναι ζωντανός» – Τι λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί
Στην Κρήτη 30.12.25

«Ελπίζουμε να είναι ζωντανός» - Τι λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί

«Δεν χάνουμε την ελπίδα μας, συνεχίζουμε να ψάχνουμε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε», λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί στην Κρήτη

Σύνταξη
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, με ανοιχτούς δρόμους – «Ποντάρει» στο ρήγμα η κυβέρνηση
Πριν την καταιγίδα... 30.12.25

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, με ανοιχτούς δρόμους - «Ποντάρει» στο ρήγμα η κυβέρνηση

Επικοινωνιακή διαχείριση στο αγροτικό από την κυβέρνηση που ψάχνει διέξοδο «ποντάροντας» στο ρήγμα. Ανυποχώρητοι στα μπλόκα οι αγροτοκτηνοτρόφοι αναδιατάσσουν τα τρακτέρ τους και πάνε στην αλλαγή του χρόνου με «μοντέλο Χριστουγέννων».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγωνιστική υποδοχή στον Γεωργιάδη που πήγε με μελομακάρονα στο «Έλενα Βενιζέλου»
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Αγωνιστική υποδοχή στον Γεωργιάδη που πήγε με μελομακάρονα στο «Έλενα Βενιζέλου»

Με συνθήματα, και αποδοκιμασίες για τη διάλυση του ΕΣΥ, υποδέχθηκαν εργαζόμενοι στο «Έλενα Βενιζέλου» τον Άδωνι Γεωργιάδη, που μετέβη για τη φιέστα για τα εγκαίνια των ανακαινισμένων ΤΕΠ

Σύνταξη
Ραγδαία αύξηση γρίπης και ιώσεων στα παιδιατρικά νοσοκομεία
Υγεία 29.12.25

Ραγδαία αύξηση γρίπης και ιώσεων στα παιδιατρικά νοσοκομεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, την περίοδο των εορτών υπήρξε ραγδαία αύξηση των προσελεύσεων παιδιών με γρίπη, RSV και άλλων ιώσεων στα παιδιατρικά νοσοκομεία

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κατέληξε η ηλικιωμένη που νοσηλευόταν μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα
Θεσσαλονίκη 29.12.25

Κατέληξε η ηλικιωμένη που νοσηλευόταν μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα

Η ηλικιωμένη μετά τη φωτιά στο διαμέρισμα που διέμενε στην Κάτω Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη είχε διασωληνωθεί άμεσα από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και έδινε μάχη για τη ζωή της, αλλά σήμερα κατέληξε.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν χαρούμενα τα παιδιά στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (pics)
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν χαρούμενα τα παιδιά στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (pics)

Αντιπροσωπεία των παικτών της ΠΑΕ Ολυμπιακός επισκέφθηκε το Παιδιατρικό Τμήμα του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και μοίρασε δώρα και κράτησε ομόρφη παρέα στους μικρούς ασθενείς που νοσηλεύονται.

Σύνταξη
Τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη: Το «αντίο» της σχολικής κοινότητας στην δασκάλα του Δημοτικού Κιβερίου
Ελλάδα 30.12.25

Τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη: Το «αντίο» της σχολικής κοινότητας στην δασκάλα του Δημοτικού Κιβερίου

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τη σχολική κοινότητα του Δημοτικού Σχολείου Κιβερίου Αργολίδας, μετά την τραγική απώλεια της δασκάλας Δώρας Καπλάνη, η οποία έχασε τη ζωή της στη χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Ανεστίδης βγάζει στον τάκο βουλευτή της ΝΔ – Γνώριζαν για το όργιο παρανομίας
Τι απαντά 30.12.25

Ο Ανεστίδης βγάζει στον τάκο βουλευτή της ΝΔ - Γνώριζε για το όργιο παρανομίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης περιέγραψε τον διάλογο για τις παράνομες επιδοτήσεις που είχε με τον βουλευτή της ΝΔ, Θεοφάνη Παπά, ο οποίος είχε διατελέσει και πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρία χρόνια γνώριζαν αλλά δεν έκαναν τίποτα.

Σύνταξη
Ευρώπη: Το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή σύνταξη – Ώρα για δύσκολες αποφάσεις
Σαθρά θεμέλια 30.12.25

Το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή σύνταξη - Ώρα για δύσκολες αποφάσεις

Η γήρανση του πληθυσμού και η μείωση των γεννήσεων ασκεί πίεση στα κρατικά συνταξιοδοτικά ταμεία. Το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή σύνταξη αρχίζει και ξεθωριάζει και μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της Ευρώπης μοιάζει να έχει ενεργοποιηθεί…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μια έρευνα του 1998 προσπάθησε να προβλέψει το 2025 – Πόσα βγήκαν αληθινά;
27 χρόνια πριν 30.12.25

Μια έρευνα του 1998 προσπάθησε να προβλέψει το 2025 – Πόσα βγήκαν αληθινά;

Το 1998, οι Αμερικανοί κλήθηκαν από τη Gallup να φανταστούν πώς θα είναι η χώρα τους το 2025 — και σήμερα μπορούμε να δούμε πόσο κοντά ή μακριά έπεσαν από την πραγματικότητα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Ο Χάρος έρχεται για τον Ζελένσκι»: Συνεχίζει τις απειλές ο Μεντβέντεφ καθώς η ένταση κλιμακώνεται
Κόσμος 30.12.25

«Ο Χάρος έρχεται για τον Ζελένσκι»: Συνεχίζει τις απειλές ο Μεντβέντεφ καθώς η ένταση κλιμακώνεται

Η ένταση με την Ουκρανία αυξάνεται, καθώς ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας εξαπέλυσε νέες έμμεσες απειλές κατά του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
Τα παιδιά του Sean Combs απαντούν στο Netflix με ντοκιμαντέρ για τον πατέρα τους εν μέσω σοβαρών κατηγοριών
«Ομαδικός βιασμός» 30.12.25

Τα παιδιά του Sean Combs απαντούν στο Netflix με ντοκιμαντέρ για τον πατέρα τους εν μέσω σοβαρών κατηγοριών

Λίγες εβδομάδες μετά την επιτυχία της σειράς «Sean Combs: The Reckoning» στο Netflix, τα παιδιά του Sean Combs ανακοίνωσαν δικό τους ντοκιμαντέρ για τον πατέρα τους, την ώρα που οι σοβαρές κατηγορίες, οι αγωγές και οι νομικές αντιπαραθέσεις κρατούν την οικογένεια στο επίκεντρο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιάννης Τσουκαλάς, αυτός είναι ο Έλληνας μαχητής που δέχτηκε βάναυση επίθεση στη Σερβία (vid+pics)
kick boxing 30.12.25

Γιάννης Τσουκαλάς, αυτός είναι ο Έλληνας μαχητής που δέχτηκε βάναυση επίθεση στη Σερβία (vid+pics)

Ο Γιάννης Τσουκαλάς είναι Έλληνας επαγγελματίας μαχητής kickboxing και Professional K-1 Fighter στην κατηγορία των -67 κιλών με αρκετές διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύνταξη
Το 2025 η Gen Z τα ‘βαλε με την εξουσία – Τι θα ακολουθήσει;
Κόσμος 30.12.25

Το 2025 η Gen Z τα ‘βαλε με την εξουσία – Τι θα ακολουθήσει;

Το 2025 σημαδεύτηκε από ένα κύμα διαδηλώσεων της Gen Z, καθώς νέοι από την Αφρική έως την Ασία βγήκαν στους δρόμους για να καταγγείλουν τη διαφθορά, την ανεργία και την κατάρρευση των δημόσιων υπηρεσιών, αμφισβητώντας κυβερνήσεις και εδραιωμένες εξουσίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η υπόσχεση που έδωσε η Μπριζίτ Μπαρντό στον αποξενωμένο γιο της πριν από τον θάνατό της
Το 'πε και το 'κανε 30.12.25

Η υπόσχεση που έδωσε η Μπριζίτ Μπαρντό στον αποξενωμένο γιο της πριν από τον θάνατό της

Η Γαλλίδα ιέρεια του κινηματογράφου και του στυλ, Μπριζίτ Μπαρντό, είπε κάποτε ότι θα «προτιμούσε να γεννήσει ένα σκυλάκι» όταν ρωτήθηκε για τον γιο της.

Σύνταξη
Πράγματα που αξίζει να γνωρίζεις για το Betsson Super Cup
Τα Νέα της Αγοράς 30.12.25

Πράγματα που αξίζει να γνωρίζεις για το Betsson Super Cup

Το Super Cup επιστρέφει στο ελληνικό ποδόσφαιρο ύστερα από 18 ολόκληρα χρόνια, σηματοδοτώντας την αναβίωση ενός θεσμού που στο παρελθόν πρόσφερε σπουδαίες στιγμές και έντονες συγκινήσεις.

Σύνταξη
Betsson Super Cup: Ο Τσακαλίδης ορίστηκε από την ΚΕΔ στον τελικό – Έκανε πίσω ο Λανουά με το VAR
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Betsson Super Cup: Ο Τσακαλίδης ορίστηκε από την ΚΕΔ στον τελικό – Έκανε πίσω ο Λανουά με το VAR

Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης ορίστηκε από την ΚΕΔ για τον αγώνα του Betsson Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ – Γιατί έκανε πίσω ο Στεφάν Λανουά με τους ρέφερι στο VAR.

Σύνταξη
Απαίτηση των ομάδων να συνεχιστεί η τηλεκριτική
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Απαίτηση των ομάδων να συνεχιστεί η τηλεκριτική

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ζήτησαν να συνεχιστεί το βίντεο και ο Λανουά απάντησε ότι θα το συζητήσει με τους συνεργάτες του. Απίθανες δικαιολογίες ΕΠΟ, ΚΕΔ για την κακή εικόνα της διαιτησίας

Βάιος Μπαλάφας
Κινδύνευσαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα λόγω εισπνοής τοξικών ουσιών σε κάδο απορριμμάτων
Αυτοδιοίκηση 30.12.25

Κινδύνευσαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα λόγω εισπνοής τοξικών ουσιών σε κάδο απορριμμάτων

Στο νοσοκομείο βρέθηκαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου Χανίων οι οποίοι εισέπνευσαν, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τοξικές ουσίες.

Σύνταξη
