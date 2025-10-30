newspaper
30.10.2025 | 14:39
Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
30.10.2025 | 14:40
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο –Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
Οι σκοτεινές προβλέψεις που έκανε ο Νοστράδαμος για το 2025
Κόσμος 30 Οκτωβρίου 2025 | 21:18

Οι σκοτεινές προβλέψεις που έκανε ο Νοστράδαμος για το 2025

Ο Νοστράδαμος έγραψε: «Όταν ο Άρης κυβερνά την πορεία του ανάμεσα στα αστέρια, ανθρώπινο αίμα θα ραντίσει το ιερό

Καθώς το ημερολόγιο πλησιάζει στο τέλος του 2025, τα προφητικά τετράστιχα που έγραψε ο Νοστράδαμος επανέρχονται στο προσκήνιο, προκαλώντας δέος, ανησυχία και ατέρμονες συζητήσεις.

Ο Γάλλος αστρολόγος του 16ου αιώνα, που για κάποιους υπήρξε ιδιοφυΐα και για άλλους απλός παρατηρητής των καιρών του, φαίνεται να έχει «προειδοποιήσει» για μια εποχή όπου ο πόλεμος, η παρακμή και οι φυσικές καταστροφές θα αναδιαμορφώσουν τον κόσμο όπως τον ξέρουμε.

Και μέσα σε όλα, μια φράση ξεχωρίζει:

«Η Δύση θα χάσει το φως της στη σιωπή».

Όταν ο Άρης κυριαρχεί στα αστέρια

Στα κείμενά του, ο Νοστράδαμος αναφέρει πως «όταν ο Άρης κυριαρχεί ανάμεσα στα αστέρια, ανθρώπινο αίμα θα ραντίσει το ιερό».

Ο Άρης, σύμβολο του πολέμου και της σύγκρουσης, φαίνεται να σκιάζει τις προβλέψεις του για την εποχή μας, και συγκεκριμένα για το τέλος του 2025.

Σύγχρονες ερμηνείες των στίχων αυτών συνδέουν την προφητεία με το κλίμα διεθνούς αστάθειας: τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις εντάσεις στο Στενό της Ταϊβάν και τη ρήξη ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία.

Μελέτες δε, όπως αυτές του Atlantic Council και της RAND Corporation, υπολογίζουν πως υπάρχει έως και 30% πιθανότητα να ξεσπάσει μια μεγάλη παγκόσμια σύγκρουση έως το 2026.

Αν αυτό συμβεί, τότε ο Νοστράδαμος ίσως αποδειχθεί – για ακόμη μια φορά – ανατριχιαστικά επίκαιρος.

Οι «τρεις φωτιές» της Ανατολής

Στην ίδια προφητεία, ο μάντης αναφέρει:

«Τρεις φωτιές θα ξεσπάσουν από την ανατολική πλευρά, ενώ η Δύση θα χάσει το φως της στη σιωπή.»

Η φράση αυτή έχει ερμηνευθεί ως συμβολισμός της ανόδου τριών ανατολικών δυνάμεων – ενδεχομένως της Κίνας, της Ινδίας και μιας τρίτης ασιατικής χώρας που θα διαμορφώσουν νέα παγκόσμια ισορροπία.

Η «σιωπηλή απώλεια του φωτός της Δύσης» μπορεί να υποδηλώνει την παρακμή της δυτικής επιρροής, όχι μέσα από θεαματική κατάρρευση, αλλά μέσα από σταδιακή φθορά: οικονομική, πολιτισμική και πολιτική.

Ο γιατρός που έγινε προφήτης

Πριν γίνει σύμβολο μυστικισμού, ο Νοστράδαμος υπήρξε γιατρός.

Σπούδασε ιατρική και απέκτησε φήμη για τη θεραπεία θυμάτων πανώλης, σε μια εποχή που η αρρώστια αποδεκάτιζε την Ευρώπη.

Η επαφή του με τον ανθρώπινο πόνο φαίνεται να τον ώθησε να στραφεί προς την αστρολογία και τη μαντεία, επιχειρώντας να κατανοήσει όχι μόνο το σώμα, αλλά και τη μοίρα.

Το πιο γνωστό έργο του, Les Prophéties (1555), αποτελείται από 942 τετράστιχα σε αλληγορικό και κρυπτικό ύφος. Αναφέρεται σε πολέμους, φυσικές καταστροφές και κοινωνικές αναταραχές, καλύπτοντας γεγονότα που εκτείνονται από τον 16ο αιώνα μέχρι… το απώτερο μέλλον.

Πολλοί του αποδίδουν προβλέψεις για τη Γαλλική Επανάσταση, την άνοδο του Χίτλερ ή τη δολοφονία του Κένεντι – αν και οι περισσότεροι ιστορικοί συμφωνούν πως πρόκειται για αναδρομικές ερμηνείες και όχι για αποδείξεις μαντικής ακρίβειας.

Η πύρινη σφαίρα και η απειλή από τον ουρανό

Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά τετράστιχα βρίσκεται εκείνο που μιλά για μια «πύρινη σφαίρα που θα πέσει από τον ουρανό».

Κάποιοι τη θεωρούν μεταφορά για μια πυρηνική έκρηξη, άλλοι την ερμηνεύουν κυριολεκτικά, ως αστεροειδή ή κομήτη που απειλεί τη Γη.

Η φράση «η επιστήμη και η μοίρα σε έναν κοσμικό χορό» φαίνεται να αγγίζει με ανατριχιαστική ακρίβεια το δίλημμα της εποχής μας: μια ανθρωπότητα που προοδεύει τεχνολογικά, αλλά στέκει στο χείλος της αυτοκαταστροφής.

Πόλεμος, φτώχεια και εξάντληση πόρων

Σε άλλο σημείο, ο Νοστράδαμος μιλά για έναν μακρύ πόλεμο που εξαντλεί τους στρατούς και τα ταμεία των εθνών:

«Δεν βρίσκουν χρήματα για τους στρατιώτες· αντί για χρυσό ή ασήμι, θα φτάσουν να κόψουν δέρμα, γαλατικό ορείχαλκο και το μισοφέγγαρο της Σελήνης.»

Οι αναλυτές θεωρούν ότι η εικόνα αυτή αποτυπώνει οικονομική κατάρρευση, κάτι που σήμερα φαίνεται τρομακτικά επίκαιρο, με την Ευρώπη να αντιμετωπίζει οικονομική κόπωση από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη μείωση της αμερικανικής βοήθειας να επιβαρύνει τις συμμαχίες της.

Μια πανώλη από το παρελθόν και μια νέα απειλή

Ο Νοστράδαμος προέβλεψε επίσης μια πανώλη που θα επιστρέψει, συνδυασμένη με νέους πολέμους στο νησί της Αγγλίας.

«Μια μεγάλη πανώλη από το παρελθόν επιστρέφει, κανένας εχθρός δεν είναι πιο θανατηφόρος κάτω από τον ουρανό.»

Μετά την εμπειρία της πανδημίας COVID-19, τέτοιες φράσεις ηχούν πιο ανησυχητικές από ποτέ. Ορισμένοι αναλυτές βλέπουν σε αυτές προειδοποίηση για βιολογικούς κινδύνους ή για την επαναφορά παλιών ιών λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Ο «κήπος του κόσμου» που δηλητηριάζεται

Ακόμη και οι φυσικές καταστροφές φαίνεται να έχουν θέση στα τετράστιχα του Νοστράδαμου.

Αναφέρει τον κήπο του κόσμου που θα «βυθιστεί στο βούρκο και θα πιει νερά δηλητηριασμένα από θείο».

Πολλοί συνδέουν αυτή την εικόνα με τη Βραζιλία και το τροπικό δάσος του Αμαζονίου, το οποίο απειλείται από αποψίλωση και ρύπανση. Η οικολογική του διάσταση μοιάζει προφητική σε μια εποχή όπου το περιβάλλον εκπέμπει SOS.

Προφητείες ή απλές συμπτώσεις;

Είναι αλήθεια ότι οι προφητείες του Νοστράδαμου μπορούν να ερμηνευτούν με δεκάδες τρόπους.

Η γοητεία τους όμως παραμένει αναλλοίωτη, γιατί συνδυάζουν τον φόβο, το μυστήριο και την αβεβαιότητα – στοιχεία που χαρακτηρίζουν κάθε εποχή.

Είτε πρόκειται για διορατικό νου είτε για ευφυή παρατηρητή της ιστορίας, ο Νοστράδαμος φαίνεται να μας υπενθυμίζει πως ο κόσμος αλλάζει με κύκλους, και κάθε κύκλος έχει τη δική του «σιωπηλή πτώση».

