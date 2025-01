Ο Athos Salome είναι εκπαιδευμένος παραψυχολόγος από τη Βραζιλία και συχνά αναφέρεται ως σύγχρονος «Νοστράδαμος» λόγω της ακρίβειας των ενοράσεων και των προβλέψεών του.

Στο παρελθόν είχε προβλέψει την πανδημία του κορονοϊού, την αγορά του Twitter από τον Elon Musk, τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ αλλά και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τώρα, ο Athos Salome προειδοποιεί ότι το 2025 θα είναι η χρονιά που «η ανθρωπότητα μπορεί να χάσει τον έλεγχο της τεχνολογίας».

Όπως υποστήριξε, η νέα χρονιά θα είναι ένα έτος ριζικής καινοτομίας, αλλά και πρωτοφανών προκλήσεων. Με την άνοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, των κβαντικών υπολογιστών και των ιατρικών εξελίξεων, ο κόσμος μπορεί να βρεθεί στο χείλος επαναστατικής προόδου ή επικείμενης καταστροφής, προειδοποίησε. «Φαίνεται ότι ο κόσμος βρίσκεται τώρα σε ένα σημείο που μπορεί να αποδειχθεί το πιο κρίσιμο σταυροδρόμι όλων των εποχών», είπε.

Σύμφωνα με τον Salome, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα φτάσει σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή μέχρι το 2025. Ο ίδιος δήλωσε: «Τα προηγμένα συστήματα θα μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα σε πολλούς τομείς, μιμούμενα την ανθρώπινη λογική. Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορεί να σχεδιάζει κτίρια, διαφημιστικές καμπάνιες και να διαγιγνώσκει ασθένειες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση προκύπτει ένα κρίσιμο ερώτημα: Τι θα συμβεί αν χάσουμε τον έλεγχο;».

Ο Salome τόνισε: «Η κβαντική πληροφορική, που προηγουμένως περιοριζόταν σε πειραματικά εργαστήρια, θα μπορούσε σύντομα να λύσει πρακτικά προβλήματα». Ωστόσο, προειδοποίησε, ότι οι κυβερνήσεις, οι τράπεζες και τα ιδρύματα θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μια άνευ προηγουμένου κρίση στον κυβερνοχώρο.

«Τα εμφυτεύσιμα τσιπ βρίσκονται στον δρόμο για να γίνουν δημοφιλή. Οι συσκευές αυτές θα παρακολουθούν την υγεία, θα συνδέουν τους χρήστες στο διαδίκτυο και ενδεχομένως θα επιτρέπουν την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο. Για πολλούς, αυτό ακούγεται απελευθερωτικό, ωστόσο για άλλους είναι ο προάγγελος ενός κόσμου όπου θα μας παρακολουθούν συνεχώς», δήλωσε ο Βραζιλιάνος.

#FPExplained: Athos Salome, often referred to as the ‘Living Nostradamus’, has made some freaky predictions for 2025. The Brazilian parapsychologist warns that AI will reach a critical point of ’no return’ next year.https://t.co/B4kbYECGUl

— Firstpost (@firstpost) December 26, 2024