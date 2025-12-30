Οι έξυπνες κάμερες έχουν πιάσει 10.000 παραβιάσεις κόκκινου – Πότε ξεκινούν οι κλήσεις

Στα αποτελέσματα της μέχρι τώρα χρήσης των έξυπνων καμερών στους δρόμους της Αττικής αναφέρθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Όπως τόνισε ο κ. Παπαστεργίου μέχρι στιγμής έχουν τοποθετηθεί στους δρόμους του Λεκανοπεδίου 100 κάμερες από την Περιφέρεια Αττικής που «πιάνουν» τις παραβιάσεις κόκκινου σηματοδότη, καθώς και άλλες 8 κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης που εντοπίζουν και άλλες παραβάσεις των οδηγών, όπως είναι η μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

«Από τις λίγες δεκάδες κάμερες έχουν καταγραφεί 10.000 παραβιάσεις του κόκκινου σηματοδότη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαστεργίου, μιλώντας για την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος επιτήρησης των οδηγών με ηλεκτρονικά μέσα.

Έρχονται και τα πρόστιμα

Σύμφωνα με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε περίπου δύο εβδομάδες -δηλαδή περί τα μέσα Ιανουαρίου- το σύστημα των έξυπνων καμερών θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία, ώστε να βεβαιώνονται κλήσεις.

Οι νέες κλήσεις θα φτάνουν απευθείας στο κινητό του οδηγού, μέσω ενός κωδικού RF που θα εμφανίζεται στο gov.gr wallet. Εκεί ο πολίτης θα μπορεί να δει τις σχετικές φωτογραφίες, να υποβάλει ένσταση και –αν δεν γίνει δεκτή– να ολοκληρώσει την πληρωμή ηλεκτρονικά.

Ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε παράλληλα ότι οι κάμερες που στοχεύουν μόνο στην παραβίαση κόκκινου σηματοδότη καταγράφουν την πινακίδα από το πίσω μέρος του οχήματος, ενώ οι κάμερες με Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν δυνατότητα λήψης και από το μπροστά μέρος.

Τέλος, σύμφωνα με τον Δημήτρη Παπαστεργίου στόχος της κυβέρνησης είναι μέχρι τα μέσα του 2026 να έχουν τοποθετηθεί πάνω από 2.000 κάμερες σε όλη τη χώρα, προκειμένου να γίνεται καλύτερα η επιτήρηση των οδηγών που κινούνται στο οδικό δίκτυο και να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα.