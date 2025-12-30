Η Ζέτα Δούκα καλωσορίζει το 2026 με μια βουτιά στη θάλασσα

Με μια βουτιά που μύριζε αποχαιρετισμό στη χρονιά, η Ζέτα Δούκα αποφάσισε να κλείσει το 2025 με τον δικό της, απολύτως προσωπικό τρόπο: μέσα στη χειμωνιάτικη θάλασσα. Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο από την παραλία, δείχνοντας ότι για εκείνη το κρύο δεν αποτελεί εμπόδιο – αντιθέτως, είναι μέρος της εμπειρίας.

Στο σύντομο κλιπ, εμφανίζεται χαμογελαστή, απευθύνεται στους followers της με μια δόση χιούμορ και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην είναι τελικά η τελευταία φορά που θα βουτήξει μέσα στον χειμώνα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, βγάζει τη ζακέτα της, μένει με το μαγιό και μπαίνει αποφασιστικά στο νερό, απολαμβάνοντας τη στιγμή χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Πέρα όμως από την εικόνα, η Ζέτα Δούκα θέλησε να δώσει και ένα πιο ουσιαστικό μήνυμα. Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτηση, αναφέρθηκε στα οφέλη του χειμερινού μπάνιου, τόσο για το σώμα όσο και για το μυαλό, υπογραμμίζοντας πόσο αναζωογονητική μπορεί να είναι αυτή η συνήθεια. Παράλληλα, έστειλε τις ευχές της για τη νέα χρονιά, ευχόμενη υγεία, ευεξία και καλύτερες επιλογές στην καθημερινότητα όλων.

«Μπάνιο στην υπέροχη χειμερινή θάλασσα: Ο,τι πρέπει για τους πόνους του σώματος και του μυαλού…Καλή μας χρονιά , με υγεία, ευεξία και καλύτερες συνήθειες σε όλους τους τομείς», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.