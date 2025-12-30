Τα παιδιά του Sean Combs απαντούν στο Netflix με ντοκιμαντέρ για τον πατέρα τους εν μέσω σοβαρών κατηγοριών

Λίγες εβδομάδες μετά την πρεμιέρα της τετραμερούς σειράς «Sean Combs: The Reckoning» στο Netflix, τα αδέλφια Combs ανακοίνωσαν την παραγωγή νέου ντοκιμαντέρ, σε μια κίνηση που ήρθε ενώ η υπόθεση γύρω από τον Sean Combs βρισκόταν ήδη στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

H σειρά του Netflix σημείωσε εντυπωσιακή απήχηση, συγκεντρώνοντας σχεδόν 22 εκατομμύρια λεπτά θέασης μέσα στις πρώτες έξι ημέρες προβολής της.

Το ντοκιμαντέρ περιλάμβανε υλικό που δεν είχε δει ποτέ ξανά το κοινό: πλάνα από τις ημέρες πριν από τη σύλληψη του Combs, ακόμη και σκηνές όπου εμφανίζεται να συζητά με τους δικηγόρους του. Πρόκειται για υλικό που, όπως αναφέρεται, είχε αρχικά παραγγελθεί από τον ίδιο τον Sean Combs για ένα διαφορετικό πρότζεκτ γύρω από τη ζωή του.

Η ομάδα του αντέδρασε έντονα στη χρήση του, απειλώντας το Netflix με νομικές ενέργειες. Ο εκπρόσωπός του, Juda Engelmayer, είχε δηλώσει στο Forbes ότι η αξιοποίηση υλικού που είχε παραγγελθεί από τον Combs είναι «θεμελιωδώς άδικη και παράνομη». Από την πλευρά του, το Netflix απάντησε ότι το υλικό αποκτήθηκε νόμιμα και υποστήριξε πως η σειρά «δεν στοχεύει στη δυσφήμηση του προσώπου».

Πέρα από το αμφιλεγόμενο οπτικοακουστικό υλικό, η σειρά περιλάμβανε συνεντεύξεις με δύο ενόρκους από την ποινική δίκη του Combs, καθώς και μαρτυρίες προσώπων από τον στενό επαγγελματικό του κύκλο. Ανάμεσά τους, ο συνιδρυτής της Bad Boy Records, Kirk Burrowes, ο οποίος κατηγόρησε τον Combs για κακοποίηση με «σεξουαλικά αποκλίνουσες» πρακτικές, αλλά και η πρώην βοηθός του, Capricorn Clark, που τον κατηγόρησε για απαγωγή το 2011.

Τι ξεχωρίζει

Όπως επισημαίνει το Forbes, τόσο ο Justin όσο και ο Christian Combs έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με αγωγές για σεξουαλική κακοποίηση, στις οποίες κατονομάζεται ως εναγόμενος και ο πατέρας τους. Και οι τρεις αρνούνται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες.

Τον Απρίλιο του 2024, η Grace O’Marcaigh κατέθεσε αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, υποστηρίζοντας ότι ο Christian Combs τη βίασε τον Δεκέμβριο του 2022, ενώ εργαζόταν σε γιοτ που είχε ναυλώσει ο Sean Combs. Στην αγωγή, ο Christian κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση, παρενόχληση και πρόκληση ψυχικής οδύνης, ενώ ο Sean Combs κατηγορείται για ευθύνη ως ιδιοκτήτης χώρου και για συνέργεια.

Σε ξεχωριστή υπόθεση που κατατέθηκε τον Ιούνιο, ο Sean και ο Justin Combs κατηγορήθηκαν ότι παρέσυραν γυναίκα από τη Λουιζιάνα στο Λος Άντζελες, όπου –σύμφωνα με την αγωγή– εκείνοι και δύο ακόμη άνδρες την υπέβαλαν σε «βίαιο ομαδικό βιασμό».