Μεγάλη Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ καλεί τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς να «πληρώσει άμεσα» ή να πάει στο δικαστήριο

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο Ρώσος ολιγάρχης Ρόμαν Αμπράμοβιτς πρέπει να «πληρώσει τώρα» τα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία ή να αντιμετωπίσει δικαστικές ενέργειες. Ο Αμπράμοβιτς, πρώην ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας Chelsea, δεσμεύτηκε το 2022 ότι τα 2,5 δισ. λίρες που κέρδισε από την πώληση της ομάδας θα χρησιμοποιηθούν προς όφελος των θυμάτων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ωστόσο, έχει σημειωθεί καθυστέρηση στην αποδέσμευση των κεφαλαίων, τα οποία επί του παρόντος είναι δεσμευμένα σε βρετανικό τραπεζικό λογαριασμό, λόγω διαφωνίας σχετικά με τον τρόπο χρήσης τους. Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε την Τετάρτη στην Βουλή των Κοινοτήτων: «Το μήνυμά μου προς τον Αμπράμοβιτς είναι σαφές: ο χρόνος τρέχει».

Η κυβέρνηση θέλει τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν για ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά ο Αμπράμοβιτς επέμεινε ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν για «όλα τα θύματα του πολέμου» πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να ωφεληθούν και Ρώσοι ή ρωσόφωνοι Ουκρανοί. Ο ολιγάρχης δεν έχει πρόσβαση στα χρήματα λόγω των κυρώσεων στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά τα έσοδα από την πώληση της Τσέλσι εξακολουθούν να του ανήκουν νόμιμα.

Ενημερώνοντας τους βουλευτές, ο Στάρμερ είπε ότι η Μεγάλη Βρετανία είχε εκδώσει άδεια «για τη μεταφορά 2,5 δισεκατομμυρίων λιρών από την πώληση της Chelsea Football Club, τα οποία είχαν παγώσει από το 2022», όπως αναφέρει το BBC.

Τηρήστε την δέσμευσή σας ή θα πάμε στα δικαστήρια είπε ο Στάρμερ στον Αμπράμοβιτς

Και, σε προειδοποίηση προς τον Αμπράμοβιτς, είπε: «Τηρήστε τη δέσμευση που αναλάβατε και πληρώστε τώρα, και αν δεν το κάνετε, είμαστε έτοιμοι να προσφύγουμε στα δικαστήρια και να διασφαλίσουμε ότι κάθε πέννα θα φτάσει σε όσους έχουν δει τις ζωές τους να καταστρέφονται από τον παράνομο πόλεμο του Πούτιν».

Η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ δήλωσε στο BBC ότι ο κ. Αμπράμοβιτς «πρέπει να τηρήσει τη δέσμευσή του και να πληρώσει τα χρήματα». Όταν ρωτήθηκε αν μια νομική μάχη θα μπορούσε να παρατείνει τη διαδικασία για χρόνια, η Κούπερ είπε: «Τον προτρέπω να μην προσπαθήσει να προχωρήσει σε περαιτέρω δικαστικές ενέργειες». Ωστόσο, επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα προσφύγει στα δικαστήρια αν δεν ενεργήσει.

Το υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι, σύμφωνα με τους όρους της άδειας, τα χρήματα πρέπει να διατεθούν για «ανθρωπιστικούς σκοπούς» στην Ουκρανία και δεν μπορούν να ωφελήσουν τον Αμπράμοβιτς ή οποιοδήποτε άλλο άτομο που έχει υποβληθεί σε κυρώσεις. Η κυβέρνηση απείλησε για πρώτη φορά να μηνύσει τον Αμπράμοβιτς τον Ιούνιο.

Η καγκελάριος Ρέιτσελ Ριβς δήλωσε: «Είναι απαράδεκτο να επιτρέπεται να παραμένουν παγωμένα σε τραπεζικό λογαριασμό στη Μεγάλη Βρετανία περισσότερα από 2,5 δισ. λίρες που οφείλονται στον ουκρανικό λαό».

Ο Αμπράμοβιτς έχει περιθώριο 90 ημερών

Στον Αμπράμοβιτς, έναν Ρώσο δισεκατομμυριούχο που έκανε την περιουσία του από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, χορηγήθηκε ειδική άδεια για την πώληση της Τσέλσι μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορούσε να αποδείξει ότι δεν θα επωφεληθεί από την πώληση.

Υποστηρίζεται ότι έχει στενούς δεσμούς με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, κάτι που ο ίδιος αρνείται. Ο Αμπράμοβιτς έχει 90 ημέρες για να ενεργήσει πριν το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάσει το ενδεχόμενο να προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Την Πέμπτη, οι ηγέτες της ΕΕ πρόκειται να εξετάσουν προτάσεις για τη χρήση των εσόδων από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη στήριξη των τεράστιων δημοσιονομικών και αμυντικών αναγκών της Ουκρανίας. Η Ρωσία έχει αντιταχθεί σθεναρά στις προτάσεις αυτές.