Θρήνος και ερωτήματα για την τραγωδία στα Βαρδούσια – «Πολύ πιθανό να δημιούργησαν μόνοι τους τη χιονοστιβάδα»

Η ανείπωτη τραγωδία με τους 4 νεκρούς ορειβάτες στα Βαρδούσια Όρη έχει προκαλέσει σοκ και βαθιά θλίψη, ενώ τα ερωτήματα για το πώς έγινε το δυστύχημα, παραμένουν αναπάντητα.

Μιλώντας σχετικά, στο MEGA, ο πρόεδρος της κοινότητας του Αθανασίου Διάκου, Κώστας Μαστροκωστόπουλος, είπε ότι ένα από τα πιο πιθανά σενάρια ήταν να δημιούργησαν οι ορειβάτες μόνοι τους την χιονοστιβάδα.

«Οι καιρικές συνθήκες ήταν εξαιρετικές κι αυτός ήταν ο λόγος που τα παιδιά επέλεξαν να ανέβουν στην κορυφή Κόρακας στα 2495μ. Περίπου στα 2.200 μέτρα υψόμετρο, περνώντας από ένα κομμάτι της διαδρομής τους παρέσυρε η χιονοστιβάδα.

Ένα από τα πιο πιθανά σενάρια είναι να τη δημιούργησαν τη χιονοστιβάδα τα ίδια τα παιδιά άθελά τους. Περνώντας, από το συγκεκριμένο σημείο με τα βήματά τους, είναι πολύ πιθανό να δημιουργήθηκε η χιονοστιβάδα από τους ίδιους ή από μια δυνατή ηχώ» είπε αρχικά.

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Ιδανικές συνθήκες για χιονοστιβάδα

«Ήταν οι ιδανικές συνθήκες για χιονοστιβάδα: Όμορφη μέρα με φρέσκο χιόνι μετά από πολλές μέρες με παγωμένο χιόνι», είπε και συμπλήρωσε: «Όταν πέφτει φρέσκο χιόνι πάνω στο παγωμένο, είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθεί χιονοστιβάδα, γιατί δεν έχει προλάβει το φρέσκο χιόνι να ενσωματωθεί στο παγωμένο που βρίσκεται από κάτω».

Ο ίδιος τόνισε ότι «Καμία εμπειρία δεν ακυρώνει τον κίνδυνο. Ήταν η άτυχη στιγμή για τους 4 ορειβάτες. Για να πας στη συγκεκριμένη κορυφή έχεις πολλές επιλογές. Δυστυχώς, τα παιδιά επέλεξαν το «λάθος» μονοπάτι».

Ο κ. Μαστοκωστόπουλος, εξήγησε ότι οι έρευνες ξεκίνησαν όταν «Ο πατέρας του ενός παιδιού αναζητούσε τον γιο του για να του ανακοινώσει ότι απεβίωσε ο παππούς του και έπρεπε να επιστρέψει στην Αθήνα. Οι αναζητήσεις ξεκίνησαν το απόγευμα, οπότε δεν είχαμε και πολλές πιθανότητες να τους βρούμε άμεσα, καθώς είχε σκοτεινιάσει ενώ και την επομένη ήταν πολύ κλειστός ο καιρός, είχε πολλή ομίχλη».

Σε ό,τι αφορά στις συνθήκες του θανάτου τους, είπε ότι «απ’ ό,τι έμαθα από την ιατροδικαστική, πιθανότατα πέθαναν από ασφυξία. Έπεσε το χιόνι πάνω τους, τούς μετακίνησε κάποια μέτρα και τους έθαψε. Η άνοδος από το σημείο που άφησαν το αμάξι για να πάνε στην κορυφή, είναι περίπου 3 ώρες κι άλλο τόσο περίπου για να το κατέβεις».

Τα τέσσερα πρόσωπα της τραγωδίας στα Βαρδούσια

Θανάσης Κολοτούρος

Ο 55χρονος καταγόταν από τα Λεχαινά και ήταν ιδιαίτερα έμπειρος ορειβάτης, γνωστός στους κύκλους της ορειβασίας για τις πολλές και απαιτητικές αναβάσεις που είχε πραγματοποιήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Συγκλονίζει το γεγονός ότι στην ίδια εξόρμηση επρόκειτο να συμμετάσχει και ένας πέμπτος ορειβάτης, στενός φίλος του 55χρονου, ο οποίος τελικά δεν μπόρεσε να ακολουθήσει λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ήταν εκείνος που, όταν οι φίλοι του δεν έδιναν σημάδια ζωής, ειδοποίησε τις Αρχές, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο να προστεθεί ένα ακόμη όνομα στη λίστα των θυμάτων.

Γιώργος Δόμαλης

Ο Γιώργος Δόμαλης ήταν ο «επικεφαλής» της ορειβατικής ομάδας, ένας άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία στο βουνό και γνώστης της συγκεκριμένης διαδρομής. Λάτρευε τον Αθανάσιο Διάκο και γι΄αυτό είχε νοικιάσει σπίτι στο χωριό. Πραγματοποιούσε συχνά αναβάσεις στην περιοχή, γνωρίζοντας καλά κάθε γωνιά της.

Ο άτυχος Γιώργος Δόμαλης ήταν απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και είχε συνιδρύσει εταιρείες με αντικείμενο την καινοτομία στο εμπόριο, αξιοποιώντας εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Κωνσταντίνος Πατίκας

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ο Κωνσταντίνος Πατίκας, ο οποίος εργαζόταν σε εταιρεία προγραμματιστών. Ο νεαρός αγαπούσε τα extreme sports και την περιπέτεια, ενώ μοιραζόταν συχνά στιγμές από τις δραστηριότητές του, ακόμη και μέσα από το κανάλι του στο YouTube.

Θεοδώρα Καπλάνη

Η κοινότητα της Φωτάδας Τρικάλων έχει βυθιστεί στο πένθος για τον τραγικό χαμό της Θεοδώρας Καπλάνη. Η 31χρονη ήταν το τέταρτο μέλος της ομάδας που καταπλακώθηκε από τη χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια.

Η Θεοδώρα εργαζόταν ως αναπληρώτρια δασκάλα στο Ναύπλιο. Φίλοι και συγγενείς την περιγράφουν ως μια γυναίκα με σπάνιο ήθος, που είχε βαθιά αγάπη για την εκπαίδευση και αφοσίωση στους μαθητές της. Για εκείνη, το βουνό δεν ήταν απλώς μια δραστηριότητα αναψυχής, αλλά τρόπος ζωής και πηγή εσωτερικής γαλήνης.