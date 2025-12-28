Μία από τις πιο συγκλονιστικές τραγωδίες των τελευταίων χρόνων στα ελληνικά βουνά σημειώθηκε στα Βαρδούσια Όρη, όπου τέσσερις άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο όταν χιονοστιβάδα τους καταπλάκωσε λίγο πριν την κορυφή του βουνού, σε υψόμετρο πάνω από 2.000 μέτρα.

Η παρέα των τεσσάρων φίλων αναχώρησε το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με σκοπό να φτάσει στην κορυφή του Κόρακα. 200 μέτρα πριν την κορυφή, οι τέσσερις ξαφνικά παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα

Τα ίχνη τους είχαν χαθεί από τα Χριστούγεννα και εντοπίστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (26/12) μέσα στο χιόνι, χωρίς τις αισθήσεις τους. Το απόγευμα του Σαββάτου (27/12) ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντικές ομάδες να επιχειρούν.

Tο σημείο όπου εντοπίστηκαν ήταν εξαιρετικά δύσβατο, με απότομες και κάθετες πλαγιές, ενώ η ομίχλη δυσκόλευε το έργο της ανάσυρσης. Κάθε σορός έπρεπε να ανέβει μία-μία με βίντσι, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία μεταφοράς. Οι σοροί στη συνέχεια, με τη βοήθεια του ελικοπτέρου, μεταφέρθηκαν στη θέση «Κίρρα» Ιτέας, όπου παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Η πορεία προς τον Κόρακα

Σύμφωνα με το «Ανεβαίνοντας», την πιο γνωστή πύλη ενημέρωσης της ελληνικής ορειβατικής κοινότητας, μετά την ανάσυρση των σορών των τεσσάρων ορειβατών, «έχουμε πλέον και μια σαφή εικόνα για το πού ακριβώς έγινε το δυστύχημα».

Η παρέα των τεσσάρων, σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα, ανέβηκε από τη διαδρομή των Κοπρισίων. Αφού πέρασε το γνωστό πέρασμα στα 2.000 μ. υψόμετρο, διέσχισε το μεγάλο πλατό μεταξύ Γκιώνη το Πλάι και Κόψης Κόρακα με στόχο το Μέγα Κάμπο και αμέσως μετά τον Κόρακα. Εκεί, στη μεγάλη ανοιχτή πλαγιά κάτω από το Μέγα Κάμπο, σε υψόμετρο 2.200 – 2.300 μ. του χτύπησε η χιονοστιβάδα.

Η πλαγιά έχει μια μέτρια κλίση, κάπου 25 με 30 μοίρες και η χιονοστιβάδα ήταν μεγάλη, σύμφωνα με δήλωση ενός από τους οδηγούς βουνού που βρήκε του τέσσερις, χαρακτηρίζοντας την «εντυπωσιακά μεγάλη» που «δε γλίτωνες με τίποτα».

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Τρία είναι τα πιο πιθανά σενάρια της τραγωδίας.

Το πρώτο, οι τέσσερις φίλοι να αποπροσανατολίστηκαν και να κίνησαν από δύσβατο μονοπάτι προς την κορυφή.

Το δεύτερο σενάριο, να μην πήραν τις απαραίτητες προφυλάξεις για να φτάσουν στο σημείο Κόρακας.

Tο τρίτο, να δυσχέραναν ξαφνικά οι καιρικές συνθήκες, εκείνοι να πάτησαν σε φρέσκο χιόνι, προκαλώντας τη χιονοστιβάδα που τους καταπλάκωσε.

«Το σημείο που εντοπίσαμε τις σορούς ήταν πολύ δύσβατο και οι καιρικές συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες. Πρέπει να ξεκόλλησε μεγάλο κομμάτι χιόνι από τα πόδια τους και τους πήρε η χιονοστιβάδα, γιατί βρέθηκαν πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον, παρασύρθηκαν για αρκετά μέτρα, πιθανότατα ζωντανοί, εγκλωβίστηκαν και ήταν χωμένοι στο χιόνι. Δεν αποκλείεται ο θάνατός τους να ήτανε ασφυκτικός», ανέφερε στο MEGA διασώστης που συμμετείχε στην ανάσυρση των σορών.

Τη Δευτέρα θα διενεργηθεί η νεκροψία – νεκροτομή.