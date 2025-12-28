newspaper
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
Βαρδούσια: Πιθανόν από ασφυξία ο θάνατος των 4 ορειβατών – Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση
Ελλάδα 28 Δεκεμβρίου 2025 | 10:20

Βαρδούσια: Πιθανόν από ασφυξία ο θάνατος των 4 ορειβατών – Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση

Οι τρεις άνδρες και η μία γυναίκα βρέθηκαν σχεδόν αγκαλιασμένοι στα Βαρδούσια Όρη, καταπλακωμένοι από τεράστιο όγκο χιονιού, σε δύσβατο σημείο του ορεινού όγκου

Σύνταξη
Spotlight

Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών για νεκροψία – νεκροτομή μεταφέρονται σήμερα οι σοροί των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια.

Μετά από μια μαραθώνια επιχείρηση οι σοροί των τεσσάρων μεταφέρθηκαν στην Ιτέα και από εκεί σε νοσοκομείο, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατος τους.

Ο εντοπισμός τους έγινε σε δύσβατο σημείο, δυσκολεύοντας την επιχείρηση απεγκλωβισμού των σορών και για τη μεταφορά τους χρειάστηκε ελικόπτερο.

Οι σοροί δεν έφεραν τραύματα και εικάζεται ότι πέθαναν από ασφυξία κάτω από μέτρα χιόνι.

Το χρονικό της τραγωδίας

Οι τέσσερις ορειβάτες – τρεις άνδρες και μία γυναίκα – είχαν στόχο να φτάσουν στην κορυφή Κόρακας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, επέλεξαν την τελευταία στιγμή να ακολουθήσουν πιο απαιτητικό και δύσβατο μονοπάτι. Τα ίχνη τους εντοπίστηκαν μέχρι ένα σημείο, ενώ στη συνέχεια χάνονταν απότομα, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στο σενάριο της χιονοστιβάδας, το οποίο τελικά επιβεβαιώθηκε.

Οι σοροί εντοπίστηκαν λίγο πριν την κορυφή, σε μικρή απόσταση η μία από την άλλη. Όπως διαπιστώθηκε, βρέθηκαν όλοι μαζί, σχεδόν αγκαλιασμένοι, στοιχείο που δείχνει ότι η χιονοστιβάδα εκδηλώθηκε αιφνίδια και οι ορειβάτες δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο ο διοικητής της 7ης ΕΜΑΚ, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής της επιχείρησης διάσωσης, ακολούθησε επίπονη και σταδιακή διαδικασία μεταφοράς των σορών σε ασφαλές σημείο, ώστε να καταστεί δυνατή η αεροδιακομιδή τους στη θέση Κίρρα Ιτέας, όπου και παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα για τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Απαντώντας σε ερώτηση για το γεγονός ότι οι ορειβάτες ήταν έμπειροι και γνώριζαν την περιοχή, ο κ. Ζάχος τόνισε ότι η προσοχή είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση, υπογραμμίζοντας το απρόβλεπτο των ορεινών όγκων, ακόμη και για ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία.

Όπως ανέφερε, οι έρευνες είχαν στραφεί σε όλα τα πιθανά σημεία, συμπεριλαμβανομένων καταφυγίων και καλυβών, ωστόσο τελικά οι ορειβάτες εντοπίστηκαν ψηλά, κοντά στην κορυφή, σε περιοχή που είχε ήδη αναφερθεί από τις δυνάμεις διάσωσης.

Πώς δημιουργήθηκε η χιονοστιβάδα

Τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο των τεσσάρων νέων ορειβατών που καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα ανήμερα των Χριστουγέννων στα Βαρδούσια εκφράζει η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), εξηγώντας παράλληλα τις συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα.

Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία αποδίδει τη χιονοστιβάδα σε έναν επικίνδυνο συνδυασμό καιρικών και εδαφικών παραγόντων, ενώ τιμά δημόσια τους οδηγούς βουνού και τους εκπαιδευτές που συνέβαλαν καθοριστικά στον εντοπισμό των θυμάτων και στη δύσκολη επιχείρηση διάσωσης.

Όπως αναφέρει η Ε.Ο.Ο.Α., «το φρέσκο χιόνι που κάλυψε παλιό παγωμένο υπόστρωμα, σε συνδυασμό με την πρόσκαιρη καλοκαιρία που είχε προηγηθεί, δημιούργησε συνθήκες που αποδείχθηκαν ολέθριες», προκαλώντας τη χιονοστιβάδα που έθαψε τους άτυχους ορειβάτες σε σημείο όχι πολύ ψηλά από τη θέση Κοπρισιές.

Economy
Δημόσιο Χρέος: Το βουνό του χρέους δεν τελειώνει με τις πρόωρες αποπληρωμές

Δημόσιο Χρέος: Το βουνό του χρέους δεν τελειώνει με τις πρόωρες αποπληρωμές

World
Ευρωπαϊκά ομόλογα: Η μεγάλη αλλαγή και τι σηματοδοτεί η στροφή της Ολλανδίας 

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Η μεγάλη αλλαγή και τι σηματοδοτεί η στροφή της Ολλανδίας 

inWellness
inTown
