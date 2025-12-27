Οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τον θάνατο των 4 ορειβατών στα Βαρδούσια και το διπλό πένθος

Η προσμονή για μία χριστουγεννιάτικη ανάβαση στα Βαρδούσια Όρη κατέληξε σε απόλυτη τραγωδία. Τα σωστικά συνεργεία που αναζητούσαν επί δύο ημέρες τους τέσσερις ορειβάτες, που καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα, συμπράττουν στην ανάσυρσή τους.

Βρέθηκαν νεκροί από την 7Η ΕΜΑΚ μέσα στο χιόνι, σε πολύ κοντινή απόσταση ο ένας από τον άλλο, σχεδόν αγκαλιασμένοι. «Χάσαμε το παιδί μας, δεν μπορώ να μιλήσω. Η μάνα η καμένη, αυτή η μάνα», είπε συγγενής μίας εκ των ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στο MEGA.

Ο εντοπισμός τους έγινε σε δύσβατο σημείο, δυσκολεύοντας την επιχείρηση απεγκλωβισμού των σορών και για τη μεταφορά τους χρειάστηκε ελικόπτερο.

Δεν τους ακολούθησε και σώθηκε

Στην μοιραία διαδρομή θα βρισκόταν και ένα πέμπτο άτομο, που τελικά δεν ακολούθησε στην εκδρομή. Εκείνος ενημέρωσε τις Αρχές για την εξαφάνιση και για ώρες αναζητούσε στα βουνό τα ίχνη τους.

«Δεν φαντάστηκα ότι θα πάνε για Κόρακα, γιατί είχα δει ότι είναι φουλ χιονισμένο. Πήγαν σε λάθος σημείο, αρχικά δεν πήγαν από το μονοπάτι, τώρα τον λόγο δεν τον γνωρίζω. Μπορεί να χαθήκανε γιατί ήταν όλα άσπρα και να χάσανε το μονοπάτι», είπε φίλος των ορειβατών.

Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετείχαν 30 πυροσβέστες, τέσσερις ορειβατικές ομάδες της ΕΜΑΚ, ενώ drone χτένιζε από αέρος δύσβατα σημεία της περιοχής. Το απόγευμα της Παρασκευής ήταν που έγιναν γνωστά τα δυσάρεστα νέα για τις οικογένειες των αγνοούμενων ορειβατών.

Ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, αν τους καταπλάκωσε χιονοστιβάδα ή αποκολλήθηκε κάποιο κομμάτι χιονιού παρασύροντάς τους.

<br />

Τα σενάρια της τραγωδίας με τους ορειβάτες στα Βαρδούσια Όρη

Τρία είναι τα πιο πιθανά σενάρια της τραγωδίας. Το πρώτο, οι τέσσερις φίλοι να αποπροσανατολίστηκαν και να κίνησαν από δύσβατο μονοπάτι προς την κορυφή. Το δεύτερο σενάριο, να μην πήραν τις απαραίτητες προφυλάξεις για να φτάσουν στο σημείο Κόρακας και το τρίτο, να δυσχέραναν ξαφνικά οι καιρικές συνθήκες, εκείνοι να πάτησαν σε φρέσκο χιόνι, προκαλώντας τη χιονοστιβάδα που τους καταπλάκωσε.

«Αυτή λοιπόν όταν πατήσεις πάνω ξεκολλάει από το προηγούμενο γιατί δεν έχει αποκτήσει συνοχή. Δεν ήταν και πολύ το χιόνι, ήταν όμως πακτωμένο, έφυγε όλο αυτό και αυτοί όπως γλιστρήσανε και καταλήξαν κάπου, όλη αυτή η πλάκα έπεσε πάνω τους», εξήγησε ο ορειβάτης Παύλος Τσιάντος.

<br />

«Το σημείο που εντοπίσαμε τις σορούς ήταν πολύ δύσβατο και οι καιρικές συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες. Πρέπει να ξεκόλλησε μεγάλο κομμάτι χιόνι από τα πόδια τους και τους πήρε η χιονοστιβάδα, γιατί βρέθηκαν πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον, παρασύρθηκαν για αρκετά μέτρα, πιθανότατα ζωντανοί, εγκλωβίστηκαν και ήταν χωμένοι στο χιόνι. Δεν αποκλείεται ο θάνατος τους να ήτανε ασφυκτικός», ανέφερε διασώστης που συμμετείχε στην ανάσυρση.

﻿<br />

Το υψόμετρο, το έντονο ανάγλυφο της περιοχής και οι καιρικές συνθήκες φαίνεται ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία.

Οι σοροί των τεσσάρων ορειβατών θα μεταφερθούν τη Δευτέρα, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή.

Παππούς και εγγονός χάθηκαν την ίδια μέρα

Ο ορειβάτης που δεν ακολούθησε στην μοιραία εκδρομή, σημείωσε ότι για την οικογένεια του ενός ορειβάτη που έχασε τη ζωή του, είναι διπλό το πένθος, αφού έφυγε από τη ζωή και ο παππούς του. Ο πατέρας έψαχνε τον ορειβάτη γιο του για να του πει τα δυσάρεστα νέα, χωρίς να γνωρίζει ότι και ο γιος του, είναι νεκρός.

«Πήρε ασθενοφόρο τον πατέρα του. Την ίδια μέρα που έχασε τον γιο του, έχασε και τον πατέρα του. Έπαιρνε τηλέφωνο τον Γιώργο να τον ενημερώσει ότι πέθανε ο παππούς του και εκείνη την ημέρα χωρίς να ξέρει, είχε χάσει και τον γιο του» περιέγραψε ο πέμπτος ορειβάτης.

