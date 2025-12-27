newspaper
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βαρδούσια: Η στιγμή της ανάσυρσης των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους
Ελλάδα 27 Δεκεμβρίου 2025 | 18:36

Βαρδούσια: Η στιγμή της ανάσυρσης των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους

Μία από τις πιο συγκλονιστικές τραγωδίες των τελευταίων χρόνων στα ελληνικά βουνά σημειώθηκε στα Βαρδούσια Όρη. Το απόγευμα του Σαββάτου ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών. Βίντεο ντοκουμέντο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Magical thinking: Γιατί μια ευχή δεν αρκεί

Magical thinking: Γιατί μια ευχή δεν αρκεί

Spotlight

Μία από τις πιο συγκλονιστικές τραγωδίες των τελευταίων χρόνων στα ελληνικά βουνά σημειώθηκε στα Βαρδούσια Όρη, όπου τέσσερις άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο όταν χιονοστιβάδα τους καταπλάκωσε λίγο πριν την κορυφή του βουνού, σε υψόμετρο πάνω από 2.000 μέτρα.

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες από τον εντοπισμό των τεσσάρων ορειβατών που χτυπήθηκαν από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια

Τα ίχνη τους είχαν χαθεί από τα Χριστούγεννα και εντοπίστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (26/12) μέσα στο χιόνι, χωρίς τις αισθήσεις τους.  Το απόγευμα του Σαββάτου (27/12) ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντικές ομάδες να επιχειρούν.

Σημειώνεται πως το σημείο όπου εντοπίστηκαν ήταν εξαιρετικά δύσβατο, με απότομες και κάθετες πλαγιές, ενώ η ομίχλη δυσκόλευε το έργο της ανάσυρσης. Κάθε σορός έπρεπε να ανέβει μία-μία με βίντσι, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία μεταφοράς. Οι σοροί στη συνέχεια, με τη βοήθεια του ελικοπτέρου, μεταφέρθηκαν στη θέση «Κίρρα» Ιτέας, όπου παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

«Τους ξεγέλασε ο καιρός»

Η τετραμελής παρέα ξεκίνησε από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας, ενώ οι καιρικές συνθήκες αρχικά χαρακτηρίζονταν καλές.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανασίου Διάκου, Κώστας Μαστροκωστόπουλος, μίλησε (in) για το τραγικό περιστατικό σημειώνοντας πως ένας εκ των ορειβατών ήταν γνώστης του βουνού, ερχόταν στο χωριό τα τελευταία τρία χρόνια και είχε νοικιάσει σπίτι. «Δεν ήταν άπειρος, είχε κάνει πολλές φορές τη διαδρομή», είπε.

Εκτίμησε πως «τους ξεγέλασε ο καιρός. Τις τελευταίες ημέρες είχε παγωνιά. Η καλοκαιρία την ημέρα του τραγικού συμβάντος δημιούργησε τις ιδανικές συνθήκες για χιονοστιβάδα».

Το δύσκολο έργο των διασωστών

Τα τέσσερα άτομα βρέθηκαν σε υψόμετρο 2.200 – 2.300 μέτρα, λίγο κάτω από την κορυφή του βουνού. Πρόκειται για ένα σημείο με απότομα περάσματα και κάθετες πλαγιές.

Οι διασώστες έχουν ένα δύσκολο έργο μπροστά τους. Οι διαδικασίες ανάσυρσης και μεταφοράς συνεχίζονται με μεγάλη προσοχή, καθώς πρόκειται για ένα δύσβατο σημείο, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθούν όταν το επιτρέψουν οι καιρικές και επιχειρησιακές συνθήκες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τραμπ: Έφερε τα «πάνω… κάτω» στις αγορές παγκοσμίως – Τι έφερε στη δεύτερη θητεία του

Τραμπ: Έφερε τα «πάνω… κάτω» στις αγορές παγκοσμίως – Τι έφερε στη δεύτερη θητεία του

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Magical thinking: Γιατί μια ευχή δεν αρκεί

Magical thinking: Γιατί μια ευχή δεν αρκεί

Economy
Ελληνικές εξαγωγές: Το ταβάνι των 50 δισ. και η κρυφή δύναμη της Ασίας 

Ελληνικές εξαγωγές: Το ταβάνι των 50 δισ. και η κρυφή δύναμη της Ασίας 

inWellness
inTown
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Stream newspaper
Κρήτη: Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης το Σάββατο – 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν σε λιμάνια
Μεταναστευτικό 27.12.25

Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης το Σάββατο στην Κρήτη - 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν σε λιμάνια

Συνολικά 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου με ασφάλεια σε λιμάνια - Συγκεκριμένα στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, του Κόκκινου Πύργου και της Γαύδου

Σύνταξη
Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στο διαμέρισμα με τους δύο νεκρούς – Ακούστηκε έκρηξη και ξέσπασαν φλόγες
Στην Καλλιθέα 27.12.25

Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στο διαμέρισμα με τους δύο νεκρούς - Ακούστηκε έκρηξη και ξέσπασαν φλόγες

Στο διαμέρισμα και συγκεκριμένα στο χολ βρέθηκε σόμπα συνδεδεμένη με φιάλη υγραερίου, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για διαρροή

Σύνταξη
Επιχείρηση «διαίρει και βασίλευε» από την κυβέρνηση με τη συνδρομή ημετέρων στα μπλόκα και στα Μέσα – «18» λειτουργούν διασπαστικά – Σηκώνουν το γάντι οι αγρότες
Η επόμενη φάση 27.12.25

Επιχείρηση «διαίρει και βασίλευε» από την κυβέρνηση με τη συνδρομή ημετέρων στα μπλόκα και στα Μέσα – «18» λειτουργούν διασπαστικά – Σηκώνουν το γάντι οι αγρότες

«Σπάστε το κοινό αγροτικό μέτωπο» είναι η επόμενη φάση της κυβερνητικής επιχείρησης εναντίον του αγώνα των αγροτών, μετά την απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Επενδύοντας σε μια «δοκιμασμένη συνταγή», η κυβέρνηση ενεργοποιεί μηχανισμούς για διάσπαση του κοινού μετώπου, με ομάδες «γαλάζιων» αγροτών που κάνουν μεμονωμένες συναντήσεις με τον Τσιάρα και «18 μπλόκα» που θέλουν διάλογο. «Δεν θα τους περάσει» λένε οι αγρότες.

Στράτος Ιωακείμ, Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 17χρονος που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τέσσερις νεαρούς
Αγρίνιο 27.12.25

Στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 17χρονος που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τέσσερις νεαρούς

Ο ένας εκ των δραστών έχει ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για νεαρό που έχει απασχολήσει τις αρχές και κατά το παρελθόν - Ο 17χρονος φέρεται να απειλήθηκε και με μαχαίρι

Σύνταξη
Βαρδούσια: Τα πρόσωπα της τραγωδίας – Ποιοι ήταν οι ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους από χιονοστιβάδα
Θλίψη 27.12.25 Upd: 17:33

Τα πρόσωπα της τραγωδίας στα Βαρδούσια - Ποιοι ήταν οι ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους από χιονοστιβάδα

Τέσσερις άνθρωποι με ξεχωριστές ιστορίες, όνειρα και βαθιά αγάπη για τα βουνά, τη φύση και την ορειβασία - Μια αγάπη που τους ένωσε και τους κράτησε μαζί μέχρι την τελευταία τους στιγμή στα Βαρδούσια

Σύνταξη
Βαρδούσια: Σε εξέλιξη η ανάσυρση των ορειβατών από τα 2.000 μέτρα – Στο νοσοκομείο Ιτέας η πρώτη σορός
Τραγωδία στα Βαρδούσια 27.12.25

Σε εξέλιξη η ανάσυρση των ορειβατών από τα 2.000 μέτρα - Στο νοσοκομείο Ιτέας η πρώτη σορός

Η ανάσυρση των τεσσάρων σορών στα Βαρδούσια γίνεται με Super Puma - Σύμμαχος είναι ο καλός καιρός, που διευκολύνει το έργο των δυνάμεων - Στόχος η ολοκλήρωση της διαδικασίας πριν πέσει το σκοτάδι

Σύνταξη
Βαρδούσια: «Πιθανότατα έχασαν τον προσανατολισμό τους» – Με συνδρομή ελικοπτέρου η μεταφορά των νεκρών ορειβατών
Τραγωδία στα Βαρδούσια 27.12.25

«Πιθανότατα έχασαν τον προσανατολισμό τους» - Με συνδρομή ελικοπτέρου η μεταφορά των νεκρών ορειβατών

Οι τρεις άνδρες και η μία γυναίκα εντοπίστηκαν αγκαλιασμένοι μέσα στο χιόνι στα Βαρδούσια όρη - Σκοπός τους ήταν να προσεγγίσουν την κορυφή του Κόρακα, όπου το ανάγλυφο του βουνού αλλάζει δραματικά

Σύνταξη
Συνεχίζεται το θρίλερ στις Σέρρες: Δεν ανήκει στον αγνοούμενο πυροσβέστη το αυτοκίνητο που εντοπίστηκε
Ελλάδα 27.12.25

Συνεχίζεται το θρίλερ στις Σέρρες: Δεν ανήκει στον αγνοούμενο πυροσβέστη το αυτοκίνητο που εντοπίστηκε

Ο 45χρονος διοικητής του Πυροσβεστικού κλιμακίου των Άνω Ποροΐων στις Σέρρες, αγνοείται από το πρωί της Τρίτης, με τις έρευνες να συνεχίζονται προς πάσα κατεύθυνση.

Σύνταξη
Καιρός: Έρχονται χιόνια στην Πάρνηθα – Τα δύο σενάρια για την Πρωτοχρονιά
Θα το στρώσει; 27.12.25

Έρχονται χιόνια στην Πάρνηθα - Τα δύο σενάρια για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς

Ο καιρός θα «δείξει τα δόντια» του σε πολλές περιοχές της χώρας τις επόμενες ημέρες, με πτώση της θερμοκρασίας, έντονο κρύο και ισχυρούς ανέμους - Πώς θα κάνουμε Πρωτοχρονιά

Σύνταξη
Ελένη Παπαδοπούλου: Τα χρέη και η διαμάχη για το ακίνητο – Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψη του γιου της
Το πόρισμα «κλειδί» 27.12.25

Τα χρέη και η διαμάχη για το ακίνητο - Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψη του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου

Η ανατροπή ήρθε από το πόρισμα της Πυροσβεστικής που μιλούσε για ύπαρξη εύφλεκτου υγρού, ανάφλεξη με γυμνή φλόγα και πρόθεση εμπρησμού - Τι έλεγε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου μέχρι πρότινος

Σύνταξη
Φωκίδα: Αγκαλιασμένοι μέσα στο χιόνι εντοπίστηκαν οι ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια
Από χιονοστιβάδα 27.12.25

Αγκαλιασμένοι μέσα στο χιόνι εντοπίστηκαν οι ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες από τον εντοπισμό των τεσσάρων ορειβατών που χτυπήθηκαν από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια - Η ανάσυρση των σορών θα ολοκληρωθεί όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρήτη: Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης το Σάββατο – 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν σε λιμάνια
Μεταναστευτικό 27.12.25

Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης το Σάββατο στην Κρήτη - 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν σε λιμάνια

Συνολικά 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου με ασφάλεια σε λιμάνια - Συγκεκριμένα στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, του Κόκκινου Πύργου και της Γαύδου

Σύνταξη
Πώς η εξαφάνιση της «Πτήσης 19» το 1945 τροφοδότησε τον μύθο του Τριγώνου των Βερμούδων
Μυστήριο 27.12.25

Πώς η εξαφάνιση της «Πτήσης 19» το 1945 τροφοδότησε τον μύθο του Τριγώνου των Βερμούδων

Πριν από ογδόντα χρόνια, το 1945, πέντε αεροπλάνα εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής πτήσης ανοικτά των ακτών της Φλόριντα. Ένα αεροπλάνο περιπολίας που στάλθηκε για να αναζητήσει τους άνδρες εξαφανίστηκε επίσης, δίνοντας αφορμή για μια σειρά από θεωρίες συνωμοσίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Τσέλσι – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 27.12.25

LIVE: Τσέλσι – Άστον Βίλα

LIVE: Τσέλσι – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Τσέλσι – Άστον Βίλα για τη 18η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στο διαμέρισμα με τους δύο νεκρούς – Ακούστηκε έκρηξη και ξέσπασαν φλόγες
Στην Καλλιθέα 27.12.25

Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στο διαμέρισμα με τους δύο νεκρούς - Ακούστηκε έκρηξη και ξέσπασαν φλόγες

Στο διαμέρισμα και συγκεκριμένα στο χολ βρέθηκε σόμπα συνδεδεμένη με φιάλη υγραερίου, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για διαρροή

Σύνταξη
Τραγωδία: Νεκρός ο προπονητής της ομάδας γυναικών της Βαλένθια και τα τρία παιδιά του
Ποδόσφαιρο 27.12.25

Τραγωδία: Νεκρός ο προπονητής της ομάδας γυναικών της Βαλένθια και τα τρία παιδιά του

Σοκ στο ισπανικό ποδόσφαιρο με την είδηση ότι ο προπονητής της ομάδας γυναικών της Βαλένθια έχασε τη ζωή του σε ναυάγιο στην Ινδονησία μαζί με μέλη της οικογένειάς του

Σύνταξη
Η κουλτούρα της αϋπνίας – Γιατί η εξάντληση έγινε δείγμα επιτυχίας;
Κουράζομαι άρα αξίζω; 27.12.25

Η κουλτούρα της αϋπνίας – Γιατί η εξάντληση έγινε δείγμα επιτυχίας;

Το να δηλώνεις ότι κοιμάσαι λίγο δεν είναι πια απλώς μια συνήθεια· είναι τρόπος να δείχνεις αφοσίωση, αντοχή και φιλοδοξία. Πώς όμως η εξάντληση μετατράπηκε σε απόδειξη επιτυχίας — και ποιο είναι το πραγματικό της κόστος;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όταν οι προσωπικές φωτογραφίες ενός Ελβετού φωτογράφου από τον μήνα του μέλιτος προκάλεσαν σκάνδαλο
Ποιητικό γυμνό 27.12.25

Όταν οι προσωπικές φωτογραφίες ενός Ελβετού φωτογράφου από τον μήνα του μέλιτος προκάλεσαν σκάνδαλο

Ο René Groebli φωτογράφισε τον Τσάρλι Τσάπλιν και τον Γουόλτ Ντίσνεϊ και ήταν πρωτοπόρος σε νέους τρόπους φωτογραφίας. Αλλά ήταν οι τρυφερές, ερωτικές φωτογραφίες που τράβηξε σε ένα ξενοδοχείο του Παρισιού τη δεκαετία του '50 που προκάλεσαν πραγματικά αναταραχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πέθανε η «Σούλα»: Η Χρυσούλα Αλευρίδου και οι οίκοι ανοχής που σημάδεψαν τη Λάρισα
«Αρχόντισσα του Κάμπου» 27.12.25

Πέθανε η «Σούλα»: Η Χρυσούλα Αλευρίδου και οι οίκοι ανοχής που σημάδεψαν τη Λάρισα

Την τελευταία της πνοή άφησε η Χρυσούλα Αλευρίδου, γνωστή ως «Σούλα», αμφιλεγόμενη αλλά αναγνωρίσιμη μορφή της Θεσσαλίας. Από το 2009 δραστηριοποιήθηκε στη Λάρισα με οίκους ανοχής και έντονη φιλανθρωπική δράση

Σύνταξη
Σομαλία: «Εκτοπισμός των Παλαιστινίων από τη Γάζα στη Σομαλιλάνδη» – Αυτό είναι το σχέδιο του Ισραήλ
Οργή στη Σομαλία 27.12.25

«Εκτοπισμός των Παλαιστινίων από τη Γάζα στη Σομαλιλάνδη» - Αυτό είναι το σχέδιο του Ισραήλ

Η Σομαλία απαιτεί από το Ισραήλ να άρει την απόφασή του σχετικά με την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης - Τι δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ - Η στάση της Αφρικάνικης Ένωσης και του Αραβικού Συνδέσμου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΣΥΡΙΖΑ κατά Βούλτεψη: Όσες αθλιότητες κι αν διέπραξε κατά του Χρήστου Γιαννούλη, η αλήθεια για τη ΝΔ δεν θα κρυφτεί
Καβγάς στον «αέρα» 27.12.25

ΣΥΡΙΖΑ κατά Βούλτεψη: Όσες αθλιότητες κι αν διέπραξε κατά του Χρήστου Γιαννούλη, η αλήθεια για τη ΝΔ δεν θα κρυφτεί

Να σημειωθεί ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, αποχώρησε από πάνελ εκπομπής μετά από καβγά με την βουλευτή της ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σκότωσε τη σύζυγό του, πυροβόλησε την κόρη του και αυτοκτόνησε επειδή διαφώνησαν για την τηλεόραση
ΗΠΑ 27.12.25

Οικογενειακή τραγωδία: Σκότωσε τη σύζυγό του, πυροβόλησε την κόρη του και αυτοκτόνησε επειδή... διαφώνησαν για την τηλεόραση

Ο 47χρονος έπινε όλο το βράδυ και γύρω στις 23:00 ξέσπασε καυγάς, όταν η σύζυγός του του είπε ότι δεν ήθελε να παρακολουθήσει άλλο ποδόσφαιρο και πρότεινε να αλλάξουν κανάλι

Σύνταξη
Επιχείρηση «διαίρει και βασίλευε» από την κυβέρνηση με τη συνδρομή ημετέρων στα μπλόκα και στα Μέσα – «18» λειτουργούν διασπαστικά – Σηκώνουν το γάντι οι αγρότες
Η επόμενη φάση 27.12.25

Επιχείρηση «διαίρει και βασίλευε» από την κυβέρνηση με τη συνδρομή ημετέρων στα μπλόκα και στα Μέσα – «18» λειτουργούν διασπαστικά – Σηκώνουν το γάντι οι αγρότες

«Σπάστε το κοινό αγροτικό μέτωπο» είναι η επόμενη φάση της κυβερνητικής επιχείρησης εναντίον του αγώνα των αγροτών, μετά την απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Επενδύοντας σε μια «δοκιμασμένη συνταγή», η κυβέρνηση ενεργοποιεί μηχανισμούς για διάσπαση του κοινού μετώπου, με ομάδες «γαλάζιων» αγροτών που κάνουν μεμονωμένες συναντήσεις με τον Τσιάρα και «18 μπλόκα» που θέλουν διάλογο. «Δεν θα τους περάσει» λένε οι αγρότες.

Στράτος Ιωακείμ, Δήμητρα Τριανταφύλλου
LIVE: Λίβερπουλ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 27.12.25

LIVE: Λίβερπουλ – Γουλβς

LIVE: Λίβερπουλ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Γουλβς για τη 18η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 27.12.25

LIVE: Άρσεναλ – Μπράιτον

LIVE: Άρσεναλ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Μπράιτον για τη 18η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ο Λόγκαν Πολ «ρευστοποιεί» τον θησαυρό του: Στο σφυρί η ακριβότερη κάρτα Pokémon
Pikachu Illustrator 27.12.25

Ο Λόγκαν Πολ «ρευστοποιεί» τον θησαυρό του: Στο σφυρί η ακριβότερη κάρτα Pokémon

Την πώληση της θρυλικής κάρτας Pikachu Illustrator δρομολογεί ο Λόγκαν Πολ, εκτιμώντας ότι η αγορά των Pokémon βρίσκεται στο απόλυτο peak της, με την τελική τιμή να αναμένεται σε επίπεδα-ρεκόρ.

Σύνταξη
«Ψάχνεται» για Λαρεντζάκη ο ΠΑΟΚ
Μπάσκετ 27.12.25

«Ψάχνεται» για Λαρεντζάκη ο ΠΑΟΚ

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, ωστόσο ο ΠΑΟΚ που προσπαθεί να δυναμώσει το ρόστερ του φέρεται να είναι διατεθειμένος να κάνει κίνηση...

Σύνταξη
Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 17χρονος που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τέσσερις νεαρούς
Αγρίνιο 27.12.25

Στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 17χρονος που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τέσσερις νεαρούς

Ο ένας εκ των δραστών έχει ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για νεαρό που έχει απασχολήσει τις αρχές και κατά το παρελθόν - Ο 17χρονος φέρεται να απειλήθηκε και με μαχαίρι

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο