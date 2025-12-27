Βαρδούσια: Η στιγμή της ανάσυρσης των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους
Μία από τις πιο συγκλονιστικές τραγωδίες των τελευταίων χρόνων στα ελληνικά βουνά σημειώθηκε στα Βαρδούσια Όρη. Το απόγευμα του Σαββάτου ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών. Βίντεο ντοκουμέντο.
Μία από τις πιο συγκλονιστικές τραγωδίες των τελευταίων χρόνων στα ελληνικά βουνά σημειώθηκε στα Βαρδούσια Όρη, όπου τέσσερις άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο όταν χιονοστιβάδα τους καταπλάκωσε λίγο πριν την κορυφή του βουνού, σε υψόμετρο πάνω από 2.000 μέτρα.
Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες από τον εντοπισμό των τεσσάρων ορειβατών που χτυπήθηκαν από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια
Τα ίχνη τους είχαν χαθεί από τα Χριστούγεννα και εντοπίστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (26/12) μέσα στο χιόνι, χωρίς τις αισθήσεις τους. Το απόγευμα του Σαββάτου (27/12) ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντικές ομάδες να επιχειρούν.
Σημειώνεται πως το σημείο όπου εντοπίστηκαν ήταν εξαιρετικά δύσβατο, με απότομες και κάθετες πλαγιές, ενώ η ομίχλη δυσκόλευε το έργο της ανάσυρσης. Κάθε σορός έπρεπε να ανέβει μία-μία με βίντσι, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία μεταφοράς. Οι σοροί στη συνέχεια, με τη βοήθεια του ελικοπτέρου, μεταφέρθηκαν στη θέση «Κίρρα» Ιτέας, όπου παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
«Τους ξεγέλασε ο καιρός»
Η τετραμελής παρέα ξεκίνησε από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας, ενώ οι καιρικές συνθήκες αρχικά χαρακτηρίζονταν καλές.
Ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανασίου Διάκου, Κώστας Μαστροκωστόπουλος, μίλησε (in) για το τραγικό περιστατικό σημειώνοντας πως ένας εκ των ορειβατών ήταν γνώστης του βουνού, ερχόταν στο χωριό τα τελευταία τρία χρόνια και είχε νοικιάσει σπίτι. «Δεν ήταν άπειρος, είχε κάνει πολλές φορές τη διαδρομή», είπε.
Εκτίμησε πως «τους ξεγέλασε ο καιρός. Τις τελευταίες ημέρες είχε παγωνιά. Η καλοκαιρία την ημέρα του τραγικού συμβάντος δημιούργησε τις ιδανικές συνθήκες για χιονοστιβάδα».
Το δύσκολο έργο των διασωστών
Τα τέσσερα άτομα βρέθηκαν σε υψόμετρο 2.200 – 2.300 μέτρα, λίγο κάτω από την κορυφή του βουνού. Πρόκειται για ένα σημείο με απότομα περάσματα και κάθετες πλαγιές.
Οι διασώστες έχουν ένα δύσκολο έργο μπροστά τους. Οι διαδικασίες ανάσυρσης και μεταφοράς συνεχίζονται με μεγάλη προσοχή, καθώς πρόκειται για ένα δύσβατο σημείο, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθούν όταν το επιτρέψουν οι καιρικές και επιχειρησιακές συνθήκες.
