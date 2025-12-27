Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες από τον εντοπισμό των τεσσάρων ορειβατών στα Βαρδούσια, οι οποίοι χτυπήθηκαν από χιονοστιβάδα και βρέθηκαν αγκαλιασμένοι, χωρίς τις αισθήσεις τους, το απόγευμα της Παρασκευής (26/12).

Η επιχείρηση μεταφοράς των τεσσάρων σορών θα πραγματοποιηθεί σήμερα, καθώς χθες κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο. Η περιοχή βρίσκεται σε υψόμετρο 2.200 μέτρων, είναι ιδιαίτερα δύσβατη και επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την προσέγγιση και τη μεταφορά των θυμάτων.

Οι τέσσερις ορειβάτες –τρεις άνδρες και μία γυναίκα– εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, θαμμένοι κάτω από χιονοστιβάδα, λίγο πριν την κορυφή του βουνού. Σύμφωνα με τους διασώστες, βρίσκονταν σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους, σχεδόν αγκαλιασμένοι, στοιχείο που δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και να απομακρυνθούν.

Νωρίτερα είχαν εντοπιστεί ίχνη, τα οποία χάνονταν απότομα, ενισχύοντας από την αρχή το σενάριο της χιονοστιβάδας. Η ομάδα είχε ξεκινήσει την ανάβαση υπό καλές καιρικές συνθήκες, ωστόσο ο καιρός επιδεινώθηκε αιφνιδίως λόγω υψομετρικών και μορφολογικών ιδιαιτεροτήτων της περιοχής.

Με συνδρομή ελικοπτέρου η μεταφορά των σορών

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας, Κωνσταντίνος Μαστροκωστόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, από νωρίς το πρωί ξεκίνησαν οι δυνάμεις για την προσέγγιση του σημείου όπου βρέθηκαν οι τέσσερις ορειβάτες. Έχει ζητηθεί επίσης η συνδρομή ελικοπτέρου, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, για τη μεταφορά τους, λόγω της μεγάλης απόστασης από τον πλησιέστερο δρόμο.

«Βρίσκονται σε ένα σημείο που η απόσταση μέχρι τον κοντινότερο δρόμο είναι σημαντική και, όταν υπάρχουν και τα φορεία, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο θα είναι», ανέφερε ο κ. Μαστροκωστόπουλος.

Καθοριστική συμβολή στην επιχείρηση προσφέρει και ομάδα έμπειρων ορειβατών, η οποία βρέθηκε στην περιοχή από την πρώτη στιγμή, πρόσθεσε.

Έχασαν τον προσανατολισμό τους

Το υψόμετρο, το έντονο ανάγλυφο και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες φαίνεται να έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία στα Βαρδούσια.

Οι συνθήκες λόγω υψομέτρου και έντονου ανάγλυφου ενδεχομένως τους ανάγκασαν να χάσουν τον προσανατολισμό τους

Όπως ανέφερε ο κ. Τσίγκας οι τέσσερις ορειβάτες ξεκίνησαν την ημέρα των Χριστουγέννων για ανάβαση στην κορυφή Κόρακας.

«Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ντόπιων και τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, φαίνεται πως αποπροσανατολίστηκαν. Οι συνθήκες λόγω υψομέτρου και έντονου ανάγλυφου ενδεχομένως τους ανάγκασαν να χάσουν τον προσανατολισμό τους», είπε ο κ. Τσίγκας.

«Η ορατότητα ήταν πολύ χαμηλή, υπήρχε πάρα πολύ χιόνι και ενδεχομένως χιονοθύελλα επηρέασε τη διαδρομή που ακολούθησαν», πρόσθεσε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το φρέσκο χιόνι και οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να μετακίνησαν μεγάλες ποσότητες χιονιού. «Κάποιος άνεμος μπορεί να οδήγησε μεγάλο όγκο χιονιού στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκαν», εκτίμησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Aναφορικά με το εάν ήταν έμπειροι ορειβάτες σημείωσε ότι ορισμένοι είχαν ανέβει στην κορυφή, ωστόσο το χιόνι που είχε πέσει είχε κάνει πολύ δύσκολο το να βρουν τα μονοπάτια.

Μιλώντας τέλος για την επιχείρηση εντοπισμού δήλωσε: «Υπήρχαν και κάποιες καλύβες, αλλά δεν εντοπίστηκαν εκεί. Στη συνέχεια με τη βοήθεια των drones, του ελικοπτέρου, αλλά και έμπειρων συναδέλφων από τρεις ορειβατικές ομάδες και από τέσσερις ΕΜΑΚ μπορέσαμε να τους εντοπίσουμε».

Ποιοι ήταν οι τέσσερις ορειβάτες

Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα. Μεταξύ των θυμάτων ήταν και ο Θ.Κ, έμπειρος ορειβάτης με καταγωγή από τα Λεχαινά Ηλείας, ο οποίος είχε συμμετάσχει σε πολλές δύσκολες αναβάσεις στο παρελθόν, ενώ ήταν γνωστός στον κύκλο των ορειβατών για την εμπειρία του και τις δύσκολες διαδρομές που είχε καταφέρει να ολοκληρώσει.

Το δεύτερο θύμα, ο Γ.Δ. είναι ο άνθρωπος που είχε κάνει το χωριό του Αθανασίου Διάκου σπίτι του και είχε προσκαλέσει τους άλλους δύο για πεζοπορία.

Το τρίτο πρόσωπο, ο Κ.Π., εργαζόταν σε εταιρεία προγραμματιστών. Φέρεται να έχει λατρεία στα extreme sport και μάλιστα είχε και κανάλι στο youtube.

Το τέταρτο πρόσωπο, ήταν η 31χρονη δασκάλα Θ.Κ. με καταγωγή από χωριό του δήμου Τρικκαίων.

Πώς έγινε η τραγωδία

Οι τέσσερις φίλοι αναχώρησαν νωρίς το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας και ακολούθησαν τη σήμανση Ε4 προς τον Προφήτη Ηλία, ώστε να πραγματοποιήσουν τη διαδρομή προς τα Βαρδούσια. Άφησαν το αυτοκίνητο στα 1.500 μ. και συνέχισαν στον χωματόδρομο προς το καταφύγιο. Σκοπός τους ήταν να προσεγγίσουν την κορυφή του Κόρακα, όπου το ανάγλυφο του βουνού αλλάζει δραματικά.

Αργά το απόγευμα χάθηκαν τα ίχνη τους, με φίλο τους που δεν τους ακολούθησε τελικά στην εκδρομή, να ειδοποιεί άμεσα τις Αρχές. Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν περίπου 30 πυροσβέστες, ορειβατικές ομάδες της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, drone και ελικόπτερο.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή, με πολύ χιόνι. Οι διασώστες τούς βρήκαν χθες το απόγευμα σχεδόν αγκαλιασμένους, κάτω από το χιόνι. Εντοπίστηκαν λίγο πριν από την κορυφή του βουνού, κάτι που δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και να απομακρυνθούν.