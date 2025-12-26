Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση των αγνοουμένων στα Βαρδούσια. Τρεις άνδρες και μία γυναίκα, εντοπίστηκαν νεκροί, καταπλακωμένοι από το χιόνι, στην ορεινή Φωκίδα. Τελευταία στιγμή δεν πήγε μαζί τους ο πέμπτος της παρέας που ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις αρχές ότι οι φίλοι του αγνοούνται.

Εντοπίστηκαν κάτω από χιονοστιβάδα χωρίς τις αισθήσεις τους

Οι έρευνες ήταν σε εξέλιξη από το πρωί των Χριστουγέννων. Αρχικά έγινε γνωστό πως οι τρεις ορειβάτες είχαν αναχωρήσει το πρωί της Πέμπτης από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με σκοπό να ακολουθήσουν ορεινή διαδρομή σε δύσβατο σημείο της περιοχής. Έκτοτε δεν είχαν δώσει σημεία ζωής.

Μάχη με τον χρόνο

Σωστικά συνεργεία και εθελοντές έδιναν μάχη με τον χρόνο. Για τον εντοπισμό τους στήθηκε μεγάλη επιχείρηση, με τη συμμετοχή πυροσβεστικών δυνάμεων από την Άμφισσα και το Λιδωρίκι, ενώ αργότερα συνέδραμε και η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ από τη Λαμία. Επίσης, ειδική ομάδα drone από τη Λάρισα πραγματοποίησε εναέρια επιτήρηση σε δύσβατα και δύσκολα προσβάσιμα σημεία της περιοχής.

Η αγωνία είχε κορυφωθεί και οι διασώστες εξέφραζαν την ελπίδα ότι οι αγνοούμενοι είχαν βρει ασφαλές καταφύγιο, καθώς στην περιοχή επικρατούσαν ακραίες καιρικές συνθήκες. Δυστυχώς, η έρευνα δεν είχε αίσιο τέλος.

Ο πέμπτος της παρέας

Σύμφωνα με το tempo24.news, μαζί τους ήταν να πάει ακόμα ένας ορειβάτης αλλά τελικά οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του, δεν του επέτρεψαν να συμμετάσχει στην αποστολή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις αρχές, ότι οι φίλοι του δεν έχουν δώσει σημεία ζωής.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή ένας εκ των αδικοχαμένων ορειβατών, με καταγωγή από τα Λεχαινά Ηλείας, είχε πολλές αναβάσεις στο ενεργητικό του και μάλιστα σε δύσκολες διαδρομές.