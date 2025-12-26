newspaper
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
Φωκίδα: Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας στα Βαρδούσια – Ο 5ος της παρέας που δεν ακολούθησε, ειδοποίησε τις αρχές
Ελλάδα 26 Δεκεμβρίου 2025 | 22:50

Φωκίδα: Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας στα Βαρδούσια – Ο 5ος της παρέας που δεν ακολούθησε, ειδοποίησε τις αρχές

Νεότερα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την τραγωδία στα Βαρδούσια.

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση των αγνοουμένων στα Βαρδούσια. Τρεις άνδρες και μία γυναίκα, εντοπίστηκαν νεκροί, καταπλακωμένοι από το χιόνι, στην ορεινή Φωκίδα. Τελευταία στιγμή δεν πήγε μαζί τους ο πέμπτος της παρέας που ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις αρχές ότι οι φίλοι του αγνοούνται.

Εντοπίστηκαν κάτω από χιονοστιβάδα χωρίς τις αισθήσεις τους

Οι έρευνες ήταν σε εξέλιξη από το πρωί των Χριστουγέννων. Αρχικά έγινε γνωστό πως οι τρεις ορειβάτες είχαν αναχωρήσει το πρωί της Πέμπτης από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με σκοπό να ακολουθήσουν ορεινή διαδρομή σε δύσβατο σημείο της περιοχής. Έκτοτε δεν είχαν δώσει σημεία ζωής.

Μάχη με τον χρόνο

Σωστικά συνεργεία και εθελοντές έδιναν μάχη με τον χρόνο. Για τον εντοπισμό τους στήθηκε μεγάλη επιχείρηση, με τη συμμετοχή πυροσβεστικών δυνάμεων από την Άμφισσα και το Λιδωρίκι, ενώ αργότερα συνέδραμε και η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ από τη Λαμία. Επίσης, ειδική ομάδα drone από τη Λάρισα πραγματοποίησε εναέρια επιτήρηση σε δύσβατα και δύσκολα προσβάσιμα σημεία της περιοχής.

Η αγωνία είχε κορυφωθεί και οι διασώστες εξέφραζαν την ελπίδα ότι οι αγνοούμενοι είχαν βρει ασφαλές καταφύγιο, καθώς στην περιοχή επικρατούσαν ακραίες καιρικές συνθήκες. Δυστυχώς, η έρευνα δεν είχε αίσιο τέλος.

Ο πέμπτος της παρέας

Σύμφωνα με το tempo24.news, μαζί τους ήταν να πάει ακόμα ένας ορειβάτης αλλά τελικά οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του, δεν του επέτρεψαν να συμμετάσχει στην αποστολή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις αρχές, ότι οι φίλοι του δεν έχουν δώσει σημεία ζωής.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή ένας εκ των αδικοχαμένων ορειβατών, με καταγωγή από τα Λεχαινά Ηλείας, είχε πολλές αναβάσεις στο ενεργητικό του και μάλιστα σε δύσκολες διαδρομές.

World
Παγκόσμια οικονομία: Τι έκαναν λάθος οι οικονομολόγοι το 2025

Παγκόσμια οικονομία: Τι έκαναν λάθος οι οικονομολόγοι το 2025

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδυτικοί οίκοι «ψηφίζουν Ελλάδα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι επενδυτικοί οίκοι «ψηφίζουν Ελλάδα

inWellness
inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
«Δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της μητέρας του» – Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 26.12.25

«Δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της μητέρας του» – Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, ο μονάκριβος γιος εκτέλεσε τελικά την 87χρονη μητέρα, καταστρώνοντας ένα σατανικό σχέδιο.

Σύνταξη
Γ. Μπότας: Αγρότης καταγγέλλει αναίτια δέσμευση των λογαριασμών του – «Δεν έχω ιδέα τι συνέβη»
Ελλάδα 26.12.25

Αγρότης καταγγέλλει αναίτια δέσμευση των λογαριασμών του - «Δεν έχω ιδέα τι συνέβη»

Τη δέσμευση των λογαριασμών του καταγγέλλει ο Γιώργος Μπότας, γενικός γραμματέας Β' αγροτικού συνεταιρισμού Χαλάστρας και μέλος της Συντονιστικής του μπλόκου Μαλγάρων.

Σύνταξη
Μυστήριο με την εξαφάνιση του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής – Συνεχίζονται οι έρευνες
Ελλάδα 26.12.25

Μυστήριο με την εξαφάνιση του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής – Εντοπίστηκε εξάρτημα ΙΧ που ερευνάται

Ένα εξάρτημα αυτοκινήτου που φέρεται να έχει βρεθεί σε μεγάλο υψόμετρο ίσως παίξει καθοριστικό ρόλο στις έρευνες για τον διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου των Άνω Ποροΐων.

Σύνταξη
Μπλόκα: Συσκέψεις σε όλη τη χώρα από τους αγρότες – Το κρίσιμο ραντεβού στη Νίκαια
Μπλόκα 26.12.25 Upd: 21:12

Συσκέψεις σε όλη τη χώρα από τους αγρότες - Το κρίσιμο ραντεβού στη Νίκαια

Σε θέσεις μάχης αγρότες και κτηνοτρόφοι. «Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές» διαμηνύουν στην κυβέρνηση. Μπαράζ συσκέψεων και μηνύματα κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα στα Μάλγαρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κ. Ανεστίδης: Δεν έκαναν κατάσχεση στον «Φραπέ» και έκαναν σε εμένα
Ελλάδα 26.12.25

Κ. Ανεστίδης: Δεν έκαναν κατάσχεση στον «Φραπέ» και έκαναν σε εμένα

O αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης -ηγετική φυσιογνωμία του μπλόκου των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη- αναφέρθηκε εκ νέου στις κατηγορίες που του προσάπτουν δηλώνοντας καθαρός σαν «τζάμι», ότι δεν έχει λάβει ακόμα την εισαγγελική εντολή και ότι στο κινητό του έχει τα ονόματα των προσώπων που επικοινώνησαν μαζί του.

Σύνταξη
Βαρδούσια: Εντοπίστηκαν κάτω από χιονοστιβάδα χωρίς τις αισθήσεις τους οι αγνοούμενοι ορειβάτες
Τραγικό τέλος 26.12.25

Εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους κάτω από χιονοστιβάδα οι αγνοούμενοι ορειβάτες στα Βαρδούσια

Οι τρεις φίλοι που αναχώρησαν από το χωριό Αθανάσιος Διάκος για να κάνουν ορειβασία βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους - Στα Βαρδούσια επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες

Σύνταξη
Αχαΐα: 16 ετών το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου στην Πατρών-Πύργου – Πώς έγινε το δυστύχημα
Αχαΐα 26.12.25

16 ετών το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου στην Πατρών-Πύργου - Πώς έγινε το δυστύχημα

Επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό ιδιωτικής χρήσης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο 17χρονος συνεπιβάτης του 16χρονου, ο οδηγός του ΙΧ, καθώς και οι επιβαίνοντες στο φορτηγό

Σύνταξη
Προθεσμία για την Τρίτη πήρε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου – Τα ευρήματα που «έδεσαν» την υπόθεση
Ελλάδα 26.12.25

Προθεσμία για την Τρίτη πήρε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου - Τα ευρήματα που «έδεσαν» την υπόθεση

Ο γιος της 87χρονης, σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί, κλείδωνε τη μητέρα του στο σπίτι της και κλειδιά είχε μόνον ο ίδιος.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Ελένη Παπαδοπούλου: Στην Ευελπίδων ο γιος της που συνελήφθη για τη δολοφονία της – Όταν έλεγε ότι «ήταν ατύχημα από τσιγάρο»
Έπαιζε θέατρο 26.12.25

Στην Ευελπίδων ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου που συνελήφθη για τη δολοφονία της - Όταν έλεγε ότι «ήταν ατύχημα από τσιγάρο»

Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου συνελήφθη σήμερα για τη δολοφονία της τον Ιανουάριο του 2022 στο Κολωνάκι - Ο 60χρονος επιχειρούσε να θολώσει τα νερά, μιλώντας άλλοτε για ατύχημα από τσιγάρο και άλλοτε για αυτοκτονία

Σύνταξη
Όταν το στυλ γίνεται άμυνα: Πώς ο Λάκης Γαβαλάς κέρδισε τον σεβασμό μέσα στη φυλακή
«Πήγαινα ως Βουγιουκλάκη» 26.12.25

Όταν το στυλ γίνεται άμυνα: Πώς ο Λάκης Γαβαλάς κέρδισε τον σεβασμό μέσα στη φυλακή

«Ο ανδρισμός δεν βρίσκεται ούτε πίσω από μια ασπίδα σε έναν πόλεμο ούτε στην ικανότητα στο "τσατσιλίκι" που μπορεί να δείχνει ένας φυλακισμένος για να έχει καλύτερη μεταχείριση», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Λάκης Γαβαλάς

Σύνταξη
Ουκρανία: Θα τελειώσει ο πόλεμος μέσα στο 2026;
Δισεπίλυτος γρίφος 26.12.25

Θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία μέσα στο 2026;

Ποιος ελέγχει τι στην Ουκρανία, δείτε χάρτη - Το «φινλανδικό», το «γεωργιανό» και το «προσωρινό» σενάριο για τον τερματισμό του πολέμου - Τι πιστεύουν στρατιωτικοί, αναλυτές και πολίτες

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της μητέρας του» – Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 26.12.25

«Δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της μητέρας του» – Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, ο μονάκριβος γιος εκτέλεσε τελικά την 87χρονη μητέρα, καταστρώνοντας ένα σατανικό σχέδιο.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ
Ποδόσφαιρο 26.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ για τη 18η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
«Όσο με σέβεστε, θα σας σέβομαι»: Η Ιουλία Καλλιμάνη τοποθετείται για το περιστατικό στην πίστα
Ανάρτηση 26.12.25

«Όσο με σέβεστε, θα σας σέβομαι»: Η Ιουλία Καλλιμάνη τοποθετείται για το περιστατικό στην πίστα

«Αυτή η κίνηση δεν δείχνει σεβασμό και με αναγκάζει να αντιδρώ με τρόπο που δεν θα ήθελα», έγραψε μεταξύ άλλων η Ιουλία Καλλιμάνη σε ανάρτησή της μετά το περιστατικό

Σύνταξη
Σομαλία: Συνεδριάζει το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας – Οργή για την ισραηλινή αναγνώριση της Σομαλιλάνδης
Ραγδαίες εξελίξεις 26.12.25

Συνεδριάζει το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας στη Σομαλία - Οργή για την ισραηλινή αναγνώριση της Σομαλιλάνδης

Η Σομαλία, αλλά και οι Αίγυπτος, Τουρκία και Τζιμπουτί αντέδρασαν στην απόφαση του Ισραήλ να γίνει το πρώτο κράτος που αναγνωρίζει τη Σομαλιλάνδη

Σύνταξη
Το ζήτημα δεν είναι τα ενέσιμα: Μήπως τα πορτρέτα του Vanity Fair από το επιτελείο Τραμπ προκάλεσαν τη λάθος συζήτηση;
Μήπως; 26.12.25

Το ζήτημα δεν είναι τα ενέσιμα: Μήπως τα πορτρέτα του Vanity Fair από το επιτελείο Τραμπ προκάλεσαν τη λάθος συζήτηση;

Η συζήτηση για τα πορτρέτα του Vanity Fair στάθηκε σε πρόσωπα και αισθητικές λεπτομέρειες. Όμως το ουσιαστικό ερώτημα αφορά το πώς η πολιτική εξουσία επιλέγει να προβάλλεται — και υπό ποιες συνθήκες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός
Euroleague 26.12.25

LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός

LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός για τη 18η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Γ. Μπότας: Αγρότης καταγγέλλει αναίτια δέσμευση των λογαριασμών του – «Δεν έχω ιδέα τι συνέβη»
Ελλάδα 26.12.25

Αγρότης καταγγέλλει αναίτια δέσμευση των λογαριασμών του - «Δεν έχω ιδέα τι συνέβη»

Τη δέσμευση των λογαριασμών του καταγγέλλει ο Γιώργος Μπότας, γενικός γραμματέας Β' αγροτικού συνεταιρισμού Χαλάστρας και μέλος της Συντονιστικής του μπλόκου Μαλγάρων.

Σύνταξη
Δολάριο: Το μετέωρο βήμα οδεύοντας στο 2026 – Ένα «προειδοποιητικό φως» αναβοσβήνει
Οι εκτιμήσεις 26.12.25

Το μετέωρο βήμα του αμερικανικού δολαρίου - Το «προειδοποιητικό φως» που αναβοσβήνει

Η άνοδος των τιμών των πολύτιμων μετάλλων το 2025 «σηματοδοτεί την αρχή μιας βαθιάς, διαρθρωτικής αλλαγής στο διεθνές νομισματικό σύστημα (...)» κάτι που πιθανόν να μην αφήσει ανεπηρέαστο το δολάριο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Παρτιζάν διασύρθηκε από τη Μακάμπι – Aποδοκιμασίες κατά πάντων από την εξέδρα
Euroleague 26.12.25

Η Παρτιζάν διασύρθηκε από τη Μακάμπι – Aποδοκιμασίες κατά πάντων από την εξέδρα

Χαμός στο γήπεδο της Παρτιζάν με έντονες αποδοκιμασίες κατά πάντων και.. πανηγυρισμούς στα καλάθια των αντιπάλων, κατά τη διάρκεια της βαριάς εντός έδρας ήττας από την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την Ευρωλίγκα.

Σύνταξη
Πότε «σπάει» ο μύθος του Άγιου Βασίλη και τι σημαίνει αυτό για το παιδικό μυαλό;
«Εσύ τι πιστεύεις;» 26.12.25

Πότε «σπάει» ο μύθος του Άγιου Βασίλη και τι σημαίνει αυτό για το παιδικό μυαλό;

Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, οι ερωτήσεις για τον Άγιο Βασίλη πληθαίνουν και γίνονται πιο επίμονες. Πότε αρχίζει να «σπάει» ο μύθος και γιατί, σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτό είναι φυσιολογικό στάδιο ανάπτυξης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μυστήριο με την εξαφάνιση του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής – Συνεχίζονται οι έρευνες
Ελλάδα 26.12.25

Μυστήριο με την εξαφάνιση του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής – Εντοπίστηκε εξάρτημα ΙΧ που ερευνάται

Ένα εξάρτημα αυτοκινήτου που φέρεται να έχει βρεθεί σε μεγάλο υψόμετρο ίσως παίξει καθοριστικό ρόλο στις έρευνες για τον διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου των Άνω Ποροΐων.

Σύνταξη
Μπλόκα: Συσκέψεις σε όλη τη χώρα από τους αγρότες – Το κρίσιμο ραντεβού στη Νίκαια
Μπλόκα 26.12.25 Upd: 21:12

Συσκέψεις σε όλη τη χώρα από τους αγρότες - Το κρίσιμο ραντεβού στη Νίκαια

Σε θέσεις μάχης αγρότες και κτηνοτρόφοι. «Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές» διαμηνύουν στην κυβέρνηση. Μπαράζ συσκέψεων και μηνύματα κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα στα Μάλγαρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Απεργία ΣΕΗ το Σάββατο: Η ΕΝΘΕΠΑ διαψεύδει καθολικό «λουκέτο» στα θέατρα – Ποιοι στηρίζουν την κινητοποίηση
Culture Live 26.12.25

Απεργία ΣΕΗ το Σάββατο: Η ΕΝΘΕΠΑ διαψεύδει καθολικό «λουκέτο» στα θέατρα – Ποιοι στηρίζουν την κινητοποίηση

Νέα 24ωρη απεργία έχει προκηρύξει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών για το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, με την Ένωση Θεατρικών Παραγωγών να ξεκαθαρίζει μέσω ανακοίνωσης ότι δεν θα συμμετάσχουν όλα τα θέατρα, την ώρα που φορείς του πολιτισμού δηλώνουν δημόσια τη στήριξή τους στην κινητοποίηση

Σύνταξη
Ζελένσκι: Έτοιμος να προκηρύξει δημοψήφισμα για το σχέδιο Τραμπ αν η Ρωσία συμφωνήσει σε εκεχειρία δύο μηνών
Νέα εξέλιξη 26.12.25

Έτοιμος να προκηρύξει δημοψήφισμα για το σχέδιο Τραμπ ο Ζελένσκι αν η Ρωσία συμφωνήσει σε εκεχειρία δύο μηνών

Τι δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Axios - Τι ελπίζει να βγει από τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ την ερχόμενη Κυριακή - Η προϋπόθεση για το δημοψήφισμα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κ. Ανεστίδης: Δεν έκαναν κατάσχεση στον «Φραπέ» και έκαναν σε εμένα
Ελλάδα 26.12.25

Κ. Ανεστίδης: Δεν έκαναν κατάσχεση στον «Φραπέ» και έκαναν σε εμένα

O αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης -ηγετική φυσιογνωμία του μπλόκου των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη- αναφέρθηκε εκ νέου στις κατηγορίες που του προσάπτουν δηλώνοντας καθαρός σαν «τζάμι», ότι δεν έχει λάβει ακόμα την εισαγγελική εντολή και ότι στο κινητό του έχει τα ονόματα των προσώπων που επικοινώνησαν μαζί του.

Σύνταξη
