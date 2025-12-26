Αγωνία για την τύχη τριών εκδρομέων – ορειβατών στην περιοχή του Αθανασίου Διάκου Φθιώτιδας.

Οι τρείς φίλοι που είναι από πόλεις εκτός Φωκίδας, επισκέφτηκαν την περιοχή και θέλησαν να εξερευνήσουν τις ομορφιές της ξεκινώντας το πρωί των Χριστουγέννων. Από τότε δεν έχουν δώσει σημεία ζωής και τα κινητά τους δεν έχουν σήμα και δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί τους.

Ήδη σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό τους.

Το έργο των διασωστών διεξάγεται κάτω από εξαιρετικά δυσμενές σκηνικό καιρού, με το κρύο και τη μορφολογία του εδάφους να βάζουν εμπόδια στις έρευνες. Στην περιοχή επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από την Άμφισσα και το Λιδωρίκι, ενώ καθοριστική είναι η συνδρομή της ορειβατικής ομάδας της 7ης ΕΜΑΚ, που χτενίζει τις πλαγιές από το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τις αρχές, από το πρωί της Παρασκευής η επιχείρηση έχει ενισχυθεί με ειδική ομάδα drone από τη Λάρισα. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποιούν συνεχείς πτήσεις πάνω από τις δύσβατες χαράδρες, αναζητώντας οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να οδηγήσει στα ίχνη των τριών ανδρών. Η ελπίδα όλων είναι οι ορειβάτες να έχουν βρει καταφύγιο σε κάποιο ασφαλές σημείο, περιμένοντας τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών.