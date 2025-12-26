Βαρδούσια: Εντοπίστηκαν κάτω από χιονοστιβάδα χωρίς τις αισθήσεις τους οι αγνοούμενοι ορειβάτες
Οι τρεις φίλοι που αναχώρησαν από το χωριό Αθανάσιος Διάκος για να κάνουν ορειβασία βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους - Στα Βαρδούσια επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες
Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση των τριών ορειβατών που αγνοούνταν από χθες (25/12) στα Βαρδούσια, καθώς εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, θαμμένοι κάτω από χιονοστιβάδα. Μαζί τους εντοπίστηκε και μία γυναίκα.
Οι τρεις φίλοι, ηλικίας 30 έως 35 ετών, αναχώρησαν το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, με σκοπό να ακολουθήσουν ορεινή διαδρομή σε δύσβατο σημείο της περιοχής. Έκτοτε δεν είχαν δώσει κανένα σημείο ζωής. Είχε ήδη πραγματοποιηθεί νωρίτερα έρευνα στα δύο καταφύγια των Βαρδουσίων, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Το όχημα των τριών ορειβατών εντοπίστηκε από χθες από τις δυνάμεις που συμμετείχαν στις έρευνες
Σωστικά συνεργεία και εθελοντές έδιναν μάχη με τον χρόνο για δύο ημέρες στα Βαρδούσια όρη. Για τον εντοπισμό τους στήθηκε μεγάλη επιχείρηση, με τη συμμετοχή πυροσβεστικών δυνάμεων από την Άμφισσα και το Λιδωρίκι, ενώ αργότερα συνέδραμε και η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ από τη Λαμία. Επίσης, ειδική ομάδα drone από τη Λάρισα πραγματοποίησε εναέρια επιτήρηση σε δύσβατα και δύσκολα προσβάσιμα σημεία της περιοχής.
Το όχημα των τριών ορειβατών εντοπίστηκε από χθες από τις δυνάμεις που συμμετείχαν στις έρευνες, ωστόσο δεν βρέθηκε κανένα ίχνος που να οδηγούσε στον εντοπισμό τους. Παράλληλα, τα κινητά τους τηλέφωνα παρέμεναν εκτός δικτύου, καθιστώντας αδύνατη κάθε προσπάθεια επικοινωνίας.
Όπως δήλωσε νωρίτερα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανασίου Διάκου, κ. Μαστροκωστόπουλος, «οι έρευνες διεξάγονται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς στην περιοχή επικρατούν δυσμενή καιρικά φαινόμενα, με χαμηλές θερμοκρασίες και περιορισμένη ορατότητα στα ορεινά τμήματα των Βαρδουσίων».
Η αγωνία είχε κορυφωθεί και οι διασώστες εξέφραζαν την ελπίδα ότι οι ορειβάτες είχαν βρει ασφαλές καταφύγιο, καθώς στην περιοχή επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες. Δυστυχώς, η έρευνα δεν είχε αίσιο τέλος.
