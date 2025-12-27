Μία από τις πιο συγκλονιστικές τραγωδίες των τελευταίων χρόνων στα ελληνικά βουνά σημειώθηκε στα Βαρδούσια Όρη, όπου τέσσερις ορειβάτες βρήκαν τραγικό θάνατο όταν χιονοστιβάδα τους καταπλάκωσε λίγο πριν την κορυφή του βουνού.

Τα ίχνη τους είχαν χαθεί από τα Χριστούγεννα και εντοπίστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (26/12) μέσα στο χιόνι, χωρίς τις αισθήσεις τους. Σύμφωνα με τους διασώστες, βρέθηκαν σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους, στοιχείο που δείχνει πόσο ξαφνικά εξελίχθηκε η τραγωδία και ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.

Από το πρωί του Σαββάτου (27/12) βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντικές ομάδες να επιχειρούν, με στόχο να ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν πέσει το σκοτάδι.

Το υψόμετρο, το έντονο ανάγλυφο της περιοχής και οι καιρικές συνθήκες φαίνεται ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία

Σύμμαχος στην προσπάθεια είναι ο καιρός, που δείχνει σημάδια βελτίωσης και διευκολύνει το έργο των δυνάμεων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η σορός ενός εκ των ορειβατών έχει ήδη παραληφθεί από το ελικόπτερο Super Puma που συμμετέχει στην επιχείρηση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ιτέας, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί νεκροτομή στο Ρίο. Για τους υπόλοιπους τρεις άτυχους ορειβάτες συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ασφαλή μεταφορά τους σε πλάτωμα, ώστε να ολοκληρωθεί η ανέλκυσή τους.

Τα τέσσερα πρόσωπα της τραγωδίας

Πίσω από την τραγωδία δεν κρύβονται μόνο επιχειρησιακές λεπτομέρειες. Υπάρχουν τέσσερις άνθρωποι με ξεχωριστές ιστορίες, όνειρα και βαθιά αγάπη για τα βουνά, τη φύση και την ορειβασία. Μια αγάπη που τους ένωσε και τους κράτησε μαζί μέχρι την τελευταία τους στιγμή.

Θανάσης Κολοτούρος

Ο 55χρονος καταγόταν από τα Λεχαινά και ήταν ιδιαίτερα έμπειρος ορειβάτης, γνωστός στους κύκλους της ορειβασίας για τις πολλές και απαιτητικές αναβάσεις που είχε πραγματοποιήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Συγκλονίζει το γεγονός ότι στην ίδια εξόρμηση επρόκειτο να συμμετάσχει και ένας πέμπτος ορειβάτης, στενός φίλος του 55χρονου, ο οποίος τελικά δεν μπόρεσε να ακολουθήσει λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ήταν εκείνος που, όταν οι φίλοι του δεν έδιναν σημάδια ζωής, ειδοποίησε τις Αρχές, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο να προστεθεί ένα ακόμη όνομα στη λίστα των θυμάτων.

Γιώργος Δόμαλης

Ο Γιώργος Δόμαλης ήταν ο «επικεφαλής» της ορειβατικής ομάδας, ένας άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία στο βουνό και γνώστης της συγκεκριμένης διαδρομής. Λάτρευε τον Αθανάσιο Διάκο και γι΄αυτό είχε νοικιάσει σπίτι στο χωριό. Πραγματοποιούσε συχνά αναβάσεις στην περιοχή, γνωρίζοντας καλά κάθε γωνιά της.

Ο άτυχος Γιώργος Δόμαλης ήταν απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και είχε συνιδρύσει εταιρείες με αντικείμενο την καινοτομία στο εμπόριο, αξιοποιώντας εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία στην οποία εργαζόταν εξέδωσε ανακοίνωση για τον χαμό του, γράφοντας: «Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της θυγατρικής εταιρείας μας Novelcosmos και καλό φίλο μας Γιώργο Δόμαλη που χάθηκε στο ορειβατικό δυστύχημα στα Βαρδούσια. Θερμά συλλυπητήρια και δύναμη στην οικογένεια και στους οικείους του».

Κωνσταντίνος Πατίκας

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ο Κωνσταντίνος Πατίκας, ο οποίος εργαζόταν σε εταιρεία προγραμματιστών. Ο νεαρός αγαπούσε τα extreme sports και την περιπέτεια, ενώ μοιραζόταν συχνά στιγμές από τις δραστηριότητές του, ακόμη και μέσα από το κανάλι του στο YouTube.

Θεοδώρα Καπλάνη

Η κοινότητα της Φωτάδας Τρικάλων έχει βυθιστεί στο πένθος για τον τραγικό χαμό της Θεοδώρας Καπλάνη. Η 31χρονη ήταν το τέταρτο μέλος της ομάδας που καταπλακώθηκε από τη χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια.

Η Θεοδώρα εργαζόταν ως αναπληρώτρια δασκάλα στο Ναύπλιο. Φίλοι και συγγενείς την περιγράφουν ως μια γυναίκα με σπάνιο ήθος, που είχε βαθιά αγάπη για την εκπαίδευση και αφοσίωση στους μαθητές της. Για εκείνη, το βουνό δεν ήταν απλώς μια δραστηριότητα αναψυχής, αλλά τρόπος ζωής και πηγή εσωτερικής γαλήνης.

Το χρονικό της τραγωδίας στα Βαρδούσια

Οι τέσσερις φίλοι ξεκίνησαν την εξόρμηση τους το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με σκοπό να κινηθούν στο μονοπάτι. Ακολούθησαν τη σήμανση του Ε4, προς τον προφήτη Ηλία, άφησαν το αυτοκίνητο και περπάτησαν τον χωματόδρομο προς το καταφύγιο Βαρδούσια, με προορισμό την κορυφή Κόρακας.

Το όχημα τους εντοπίστηκε στα 1500 μέτρα. Το υψόμετρο, το έντονο ανάγλυφο της περιοχής και οι καιρικές συνθήκες φαίνεται ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία, με τους τέσσερις ορειβάτες πιθανότητα να έχασαν τον αποπροσανατολισμό τους.

«Τους ξεγέλασε ο καιρός, γιατί όλες αυτές τις ημέρες είχε παγωνιά, είχε θερμοκρασίες, μείον 10, μείον 12 πάνω στο βουνό, και χθες επειδή είχε καλοκαιρία, είχε ήλιο, είχε ιδανικές συνθήκες για χιονοστιβάδα», είπε ο Κωνσταντίνος Μαστροκωστόπουλος, πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αθανασίου Διάκου.

«Φαίνεται ότι είχαν αρκετοί εμπειρία σε αυτό, τώρα για τις ειδικές συνθήκες που επικρατήσαν, ξέρετε συνήθως τι γίνεται μετά από περίοδο που έχουμε λιακάδα, που έχουμε παγωνιά και όταν πέφτει φρέσκο χιόνι, ξέρετε τι συμβαίνει συνήθως», είπε ο δήμαρχος του Δήμου Δελφών Παναγιώτης Ταγκαλής.

Βρέθηκαν αγκαλιασμένοι μέσα στο χιόνι

Οι λεπτομέρειες από τον εντοπισμό των τεσσάρων ορειβατών στα Βαρδούσια συγκλονίζουν. Οι διασώστες τους βρήκαν θαμμένους στο χιόνι, σχεδόν αγκαλιασμένους, μια εικόνα που αποτυπώνει την αιφνιδιαστικότητα και την ένταση της τραγωδίας.

Στην αρχή είχαν εντοπιστεί ίχνη που χάνονταν απότομα, γεγονός που ενίσχυε το σενάριο της χιονοστιβάδας. Η ομάδα είχε ξεκινήσει την ανάβαση υπό καλές καιρικές συνθήκες, όμως οι υψομετρικές και μορφολογικές ιδιαιτερότητες της περιοχής άλλαξαν τα δεδομένα μέσα σε λίγη ώρα.

Παρά το γεγονός ότι δύο από τους ορειβάτες ήταν έμπειροι, η δύσβατη και επικίνδυνη περιοχή, σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες και τη μειωμένη ορατότητα, δυσκόλευε τις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης. Τα κινητά τους παρέμεναν εκτός δικτύου, καθιστώντας οποιαδήποτε επικοινωνία αδύνατη.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες μαζί με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ενώ από το πρωί drone περιέφερε αεροπορική επιτήρηση στα πιο δυσπρόσιτα σημεία.

Σωστικά συνεργεία και εθελοντές πάλεψαν με τον χρόνο για δύο ολόκληρες ημέρες, αλλά δυστυχώς η τραγική κατάληξη δεν μπόρεσε να αποφευχθεί.