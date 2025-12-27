Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών των τεσσάρων ορειβατών που εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο χιόνι στα Βαρδούσια Όρη το απόγευμα της Παρασκευής (26/12).

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντικές ομάδες, με στόχο να ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν πέσει το σκοτάδι.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η σορός ενός εκ των ορειβατών έχει ήδη παραληφθεί από το ελικόπτερο Super Puma που συμμετέχει στην επιχείρηση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ιτέας, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί στο Ρίο η νεκροτομή.

Για τους υπόλοιπους τρεις άτυχους ορειβάτες, γίνονται προσπάθειες να μεταφερθούν σε πλάτωμα, ώστε να είναι δυνατή η ανέλκυσή τους με βίντσι.

«Στα 2.000 μέτρα η επιχείρηση»

Ο Χάρης Ασαργιωτάκης, μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάθεσης Αττικής που συμμετέχει στην επιχείρηση, περιγράφει στο Orange Press τις συνθήκες που επικρατούν στο πεδίο. Οι δυνάμεις έχουν χωριστεί, με την ομάδα βάσης να βρίσκεται χαμηλότερα, ενώ οι ειδικές δυνάμεις επιχειρούν στο δύσβατο σημείο της τραγωδίας.

Στο σημείο βρίσκονται 4 ομάδες της ΕΜΑΚ, οδηγοί βουνού και εθελοντικές ομάδες

«Είμαστε στη βάση που είναι η επιχείρηση. Εγώ βρίσκομαι κάτω, στα 1.700-1.800 μέτρα περίπου, όπου δεν έχει χιόνι. Αυτό το περιστατικό είναι γύρω στα 2.000 μέτρα, εκεί έχει χιόνι», αναφέρει ο κ. Ασαργιωτάκης, περιγράφοντας το τοπίο ως έναν ορεινό όγκο με βράχια και απότομη πλαγιά.

Στο σημείο βρίσκονται 4 ομάδες της ΕΜΑΚ, οδηγοί βουνού και εθελοντικές ομάδες, με τα μέλη της ΕΜΑΚ να έχουν ανέβει ψηλά για να προετοιμαστούν τα θύματα για την αεροδιακομιδή.

Το χρονοδιάγραμμα και το «Σχέδιο Β»

Η αγωνία των διασωστών κορυφώνεται καθώς ο χρόνος πιέζει. Όπως εξηγεί ο κ. Ασαργιωτάκης, υπάρχει έτοιμο εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση που το ελικόπτερο δεν καταφέρει να ολοκληρωθεί η αποστολή, κάτι που όμως θα σημάνει μεγάλη καθυστέρηση.

«Εάν δεν καταφέρει το ελικόπτερο, θα γίνει διακομιδή με τα χέρια, το οποίο σημαίνει δύο ώρες τουλάχιστον περπάτημα… Άρα για το κατέβασμα πάλι που θέλουμε αντίστοιχο χρόνο», εξηγεί. Ο ίδιος εκφράζει την ελπίδα να ολοκληρωθεί η διαδικασία από αέρα «για να μην καθυστερήσουμε, αλλιώς θα μας πάρει η νύχτα».

Σύμμαχος στην επιχείρηση είναι ο καιρός, ο οποίος, σε αντίθεση με τις προηγούμενες ώρες, είναι καθαρός και χωρίς ανέμους, διευκολύνει το έργο των πτητικών μέσων.

Το χρονικό της τραγωδίας στα Βαρδούσια

Οι τέσσερις φίλοι αναχώρησαν νωρίς το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας και ακολούθησαν τη σήμανση Ε4 προς τον Προφήτη Ηλία, ώστε να πραγματοποιήσουν τη διαδρομή προς τα Βαρδούσια.

Άφησαν το αυτοκίνητο στα 1.500 μ. και συνέχισαν στον χωματόδρομο προς το καταφύγιο. Σκοπός τους ήταν να προσεγγίσουν την κορυφή του Κόρακα, όπου το ανάγλυφο του βουνού αλλάζει δραματικά.

Αργά το απόγευμα χάθηκαν τα ίχνη τους, με φίλο τους που δεν τους ακολούθησε τελικά στην εκδρομή, να ειδοποιεί άμεσα τις Αρχές. Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν περίπου 30 πυροσβέστες, ορειβατικές ομάδες της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, drone και ελικόπτερο.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή, με πολύ χιόνι. Οι διασώστες τούς βρήκαν χθες το απόγευμα σχεδόν αγκαλιασμένους, κάτω από το χιόνι. Εντοπίστηκαν λίγο πριν από την κορυφή του βουνού, κάτι που δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και να απομακρυνθούν.

Ποιοι ήταν οι τέσσερις ορειβάτες

Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα. Μεταξύ των θυμάτων ήταν και ο Θ.Κ, έμπειρος ορειβάτης με καταγωγή από τα Λεχαινά Ηλείας, ο οποίος είχε συμμετάσχει σε πολλές δύσκολες αναβάσεις στο παρελθόν, ενώ ήταν γνωστός στον κύκλο των ορειβατών για την εμπειρία του και τις δύσκολες διαδρομές που είχε καταφέρει να ολοκληρώσει.

Το δεύτερο θύμα, ο Γ.Δ. είναι ο άνθρωπος που είχε κάνει το χωριό του Αθανασίου Διάκου σπίτι του και είχε προσκαλέσει τους άλλους δύο για πεζοπορία.

Το τρίτο πρόσωπο, ο Κ.Π., εργαζόταν σε εταιρεία προγραμματιστών. Φέρεται να έχει λατρεία στα extreme sport και μάλιστα είχε και κανάλι στο youtube.

Το τέταρτο πρόσωπο, ήταν η 31χρονη δασκάλα Θ.Κ. με καταγωγή από χωριό του δήμου Τρικκαίων.