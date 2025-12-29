Με ένα θερμό χειροκρότημα το τελευταίο «αντίο» στη Σύλβα Ακρίτα

Συγγενείς και φίλοι βρέθηκαν το μεσημέρι στο 1ο Νεκροταφείο προκειμένου να πουν το τελευταίο αντίο στη Σύλβα Ακρίτα, που πέθανε σε ηλικία 97 ετών.

Στο επικήδειο λόγο του ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για μια μαχητική γυναίκα που όρθωσε με απαράμιλλο θάρρος το ανάστημα της απέναντι στη χούντα, που διεκδίκησε τα δικαιώματα των γυναικών, που με όραμα και βαθιά κοινωνική ευαισθησία υπερασπίστηκε τη μείωση των ανισοτήτων και τη δημοκρατική λογοδοσία.

«Όλη της η διαδρομή, ήταν ένα διαρκές παράδειγμα υπηρετώντας χωρίς εκπτώσεις, το ιδανικό μιας κοινωνίας πιο δίκαιης, πιο ανθρώπινης, πιο αλληλέγγυας, πιο συνεκτικής, πιο δημοκρατικής.

Βαθιά προοδευτικός άνθρωπος σφράγισε δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου και μαζί με τα υπόλοιπα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας για μια εμβληματική εκπρόσωπο μιας γενιάς πολιτικών που έκαναν πράξη την Αλλαγή.

«Η Σύλβα Ακρίτα δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την πολιτική ως απλή διαχείριση, αλλά την υπηρέτησε με πάθος για να ανοίξουν δρόμοι κοινωνικής δικαιοσύνης», είπε και πρόσθεσε: Το απέδειξε με το νομοσχέδιο για την «Απόσβεση Χρεών Προσφύγων» που εκκρεμούσε για πολλές δεκαετίες, τον εκσυγχρονισμό της Πρόνοιας και μια σειρά από πρωτοπόρες παρεμβάσεις για την οικογένεια, τα άτομα με αναπηρία, τους πιο ηλικιωμένους.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι σε εποχές δύσκολες και απαιτητικές, όπου η εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα φθίνει, οι θεσμοί και το κράτος δικαίου συχνά δοκιμάζονται, προσωπικότητες όπως η αγαπημένη μας Σύλβα μάς υπενθυμίζουν ότι η ελπίδα γεννιέται μέσα από τον καθημερινό αγώνα για δικαιοσύνη, για ισότητα, για σεβασμό στον άνθρωπο».

«Ο αγώνας της θα μείνει χαραγμένος στη μνήμη μας και θα μας εμπνέει. Το ΠΑΣΟΚ την ευχαριστεί και την αποχαιρετά με σεβασμό. Καλό ταξίδι, αγαπημένη μας Σύλβα», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Το παρών δίνουν πρόσωπα από τον πολιτικό και και τον καλλιτεχνικό χώρο μεταξύ των οποίων: ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Νίκος Παππάς, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, η Λούκα Κατσέλη, ο Γιώργος Λιάνης, η Ρένα Δούρου, ο Κώστας Λαλιώτης, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Διονύσης Καλαματιανός, ο Κώστας Αρζόγλου και ο Σταμάτης Φασουλής, αλλά και του πολιτικού κόσμου τους οποίους υποδέχεται η Έλενα Ακρίτα.

Στεφάνια έστειλαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, το ΜέΡΑ25.

Πάντως σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν μπορούν να στηρίξουν το Κέντρο Ημέρας Αττικής «Ελένη Αγάθωνος», το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά-θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης. Οι δωρεές μπορούν να πραγματοποιηθούν στον λογαριασμό του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού στην Τράπεζα Πειραιώς.

