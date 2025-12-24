Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά την Σύλβα Ακρίτα – «Ιστορική μορφή του κοινοβουλευτισμού»

Την Σύλβα Ακρίτα, η οποία πέθανε σε ηλικία 97 ετών, αποχαιρετά με συλλυπητήρια μηνύματα και δηλώσεις ο πολιτικός κόσμος, τονίζοντας το γεγονός πως η εκπλιπούσα υπήρξε αγωνίστρια του αντιδικτατορικού αγώνα, αλλά και του κινήματος των γυναικών.

Νικήτας Κακλαμάνης: Ιστορική μορφή του κοινοβουλευτισμού

«Με βαθιά θλίψη» αποχαιρετά ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, την Σύλβα Ακρίτα, «μία ιστορική μορφή του κοινοβουλευτισμού που υπηρέτησε την πολιτική και τον συνάνθρωπο με ήθος και συνέπεια, παραμένοντας ενεργή και αφοσιωμένη στα δικαιώματα των ευάλωτων ομάδων».

Σε δήλωσή του για τον θάνατο της, ο πρόεδρος της Βουλής αναφέρει ότι «ως η πρώτη γυναίκα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ», η Σύλβα Ακρίτα «πορεύθηκε στον δημόσιο βίο με υψηλό αίσθημα ευθύνης». Το 1981 εξελέγη εκ νέου βουλευτής, «συγκεντρώνοντας τις περισσότερες ψήφους από κάθε άλλη γυναίκα υποψήφια. Στις εκλογές του 1989, πέτυχε την επανεκλογή της στη Β’ Αθηνών, αποτελώντας τη μοναδική γυναίκα που εξελέγη στη συγκεκριμένη περιφέρεια, ενώ το 1993 εξελέγη βουλευτής Επικρατείας, εκπροσωπώντας τη χώρα και ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης».

Όπως τονίζει ο κ. Κακλαμάνης, η Σύλβα Ακρίτα «υπήρξε υπόδειγμα αγωνιστικότητας με σημαντική αντιδικτατορική δράση. Κατά την κοινοβουλευτική της διαδρομή και από τη θέση ευθύνης της υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το 1986, άφησε το θετικό της αποτύπωμα στον εκσυγχρονισμό της Πρόνοιας, στηρίζοντας έμπρακτα τους πρόσφυγες, τα ΑμεΑ και θεσμοθετώντας μεταρρυθμίσεις για την υιοθεσία».

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο πρόεδρος της Βουλής εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην κόρη της Σύλβας Ακρίτα, Έλενα, στην οικογένεια και τους οικείους της.

Φάμελλος: Η μνήμη της θα μας εμπνέει στους αγώνες μας

«Αποχαιρετούμε με θλίψη και σεβασμό τη Σύλβα Ακρίτα, μια σπουδαία Ελληνίδα που αφήνει ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία του τόπου μας»», σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Επισημαίνει ότι η εκλιπούσα υπήρξε «αγωνίστρια της Δημοκρατίας από τα χρόνια της δικτατορίας, δεν υπολόγισε και δεν λύγισε σε στρατοδικεία και φυλακές ενώ «υπηρέτησε με συνέπεια και αξιοπρέπεια το Κοινοβούλιο για πολλές θητείες, με το βλέμμα στραμμένο πάντα στις ανάγκες της κοινωνίας. Ως υπουργός συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας και ισότητας».

«Έλενα, ειλικρινή συλλυπητήρια σε εσένα και στην οικογένειά σου. Η μνήμη της θα μας εμπνέει στους αγώνες μας για μια πιο δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία», σημειώνει καταληκτικά ο Σωκράτης Φάμελλος.

ΣΥΡΙΖΑ: Θα αποτελεί πάντοτε υπόδειγμα ήθους

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποχαιρετά «με οδύνη και σεβασμό» την Σύλβα Ακρίτα. «Μία ιστορική μορφή του προοδευτικού χώρου, μία πρωτοπόρο γυναίκα πολιτικό, μια αγωνίστρια του αντιδικτατορικού αγώνα στις γραμμές του Πατριωτικού Μετώπου», όπως τονίζει.

Παράλληλα, σημειώνει πως ήταν «η μόνη γυναίκα υποψήφια βουλευτής της Ένωσης Κέντρου το 1967, πρώτη γυναίκα βουλευτής στην ιστορία του ΠΑΣΟΚ. Διετέλεσε μεταξύ άλλων πρόεδρος της Εθνικής Βιβλιοθήκης, εκπρόσωπος στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και υφυπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

«Στην υπουργική της θητεία», προσθέτει, «ανέλαβε πρωτοπόρες νομοθετικές πρωτοβουλίες όπως ο νόμος για την ‘Απόσβεση Χρεών Προσφύγων’ και το νομοσχέδιο για την υιοθεσία, και εκπόνησε σημαντικές μελέτες για την εποχή για μια σειρά ζητήματα της πρόνοιας, όπως η αξιοποίηση του ΠΙΚΠΑ, οι πολιτικές για τη τρίτη ηλικία και η προστασία κακοποιημένων ατόμων».

«Στην κόρη της, βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Έλενα Ακρίτα, τον εγγονό της Παύλο, την οικογένεια, τους οικείους και τους φίλους τους, εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας. Η Σύλβα Ακρίτα θα αποτελεί πάντοτε υπόδειγμα ήθους και αξιοπρεπούς δημόσιας παρουσίας», αναφέρει καταληκτικά η Κουμουνδούρου.

ΚΚΕ: Αγωνίστρια του αντιδικτατορικού αγώνα

Σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ «εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια της Σύλβας Ακρίτα, αγωνίστριας του αντιδικτατορικού αγώνα και του κινήματος των γυναικών, πρώην βουλευτή και υπουργού».

«Συλλυπητήρια στην κόρη της Έλενα Ακρίτα και σε όλους τους οικείους της», σημειώνει ο Περισσός.