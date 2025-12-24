newspaper
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά την Σύλβα Ακρίτα – «Ιστορική μορφή του κοινοβουλευτισμού»
Επικαιρότητα 24 Δεκεμβρίου 2025 | 15:46

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά την Σύλβα Ακρίτα – «Ιστορική μορφή του κοινοβουλευτισμού»

Ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Σωκράτης Φάμελλος, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ εκφράζουν τη θλίψη τους για την «αγωνίστρια» Σύλβα Ακρίτα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ενέργεια και αντοχή για όλη την εορταστική περίοδο

Ενέργεια και αντοχή για όλη την εορταστική περίοδο

Spotlight

Την Σύλβα Ακρίτα, η οποία πέθανε σε ηλικία 97 ετών, αποχαιρετά με συλλυπητήρια μηνύματα και δηλώσεις ο πολιτικός κόσμος, τονίζοντας το γεγονός πως η εκπλιπούσα υπήρξε αγωνίστρια του αντιδικτατορικού αγώνα, αλλά και του κινήματος των γυναικών.

Νικήτας Κακλαμάνης: Ιστορική μορφή του κοινοβουλευτισμού

«Με βαθιά θλίψη» αποχαιρετά ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, την Σύλβα Ακρίτα, «μία ιστορική μορφή του κοινοβουλευτισμού που υπηρέτησε την πολιτική και τον συνάνθρωπο με ήθος και συνέπεια, παραμένοντας ενεργή και αφοσιωμένη στα δικαιώματα των ευάλωτων ομάδων».

Σε δήλωσή του για τον θάνατο της, ο πρόεδρος της Βουλής αναφέρει ότι «ως η πρώτη γυναίκα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ», η Σύλβα Ακρίτα «πορεύθηκε στον δημόσιο βίο με υψηλό αίσθημα ευθύνης». Το 1981 εξελέγη εκ νέου βουλευτής, «συγκεντρώνοντας τις περισσότερες ψήφους από κάθε άλλη γυναίκα υποψήφια. Στις εκλογές του 1989, πέτυχε την επανεκλογή της στη Β’ Αθηνών, αποτελώντας τη μοναδική γυναίκα που εξελέγη στη συγκεκριμένη περιφέρεια, ενώ το 1993 εξελέγη βουλευτής Επικρατείας, εκπροσωπώντας τη χώρα και ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης».

Όπως τονίζει ο κ. Κακλαμάνης, η Σύλβα Ακρίτα «υπήρξε υπόδειγμα αγωνιστικότητας με σημαντική αντιδικτατορική δράση. Κατά την κοινοβουλευτική της διαδρομή και από τη θέση ευθύνης της υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το 1986, άφησε το θετικό της αποτύπωμα στον εκσυγχρονισμό της Πρόνοιας, στηρίζοντας έμπρακτα τους πρόσφυγες, τα ΑμεΑ και θεσμοθετώντας μεταρρυθμίσεις για την υιοθεσία».

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο πρόεδρος της Βουλής εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην κόρη της Σύλβας Ακρίτα, Έλενα, στην οικογένεια και τους οικείους της.

Φάμελλος: Η μνήμη της θα μας εμπνέει στους αγώνες μας

«Αποχαιρετούμε με θλίψη και σεβασμό τη Σύλβα Ακρίτα, μια σπουδαία Ελληνίδα που αφήνει ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία του τόπου μας»», σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Επισημαίνει ότι η εκλιπούσα υπήρξε «αγωνίστρια της Δημοκρατίας από τα χρόνια της δικτατορίας, δεν υπολόγισε και δεν λύγισε σε στρατοδικεία και φυλακές ενώ «υπηρέτησε με συνέπεια και αξιοπρέπεια το Κοινοβούλιο για πολλές θητείες, με το βλέμμα στραμμένο πάντα στις ανάγκες της κοινωνίας. Ως υπουργός συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας και ισότητας».

«Έλενα, ειλικρινή συλλυπητήρια σε εσένα και στην οικογένειά σου. Η μνήμη της θα μας εμπνέει στους αγώνες μας για μια πιο δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία», σημειώνει καταληκτικά ο Σωκράτης Φάμελλος.

ΣΥΡΙΖΑ: Θα αποτελεί πάντοτε υπόδειγμα ήθους

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποχαιρετά «με οδύνη και σεβασμό» την Σύλβα Ακρίτα. «Μία ιστορική μορφή του προοδευτικού χώρου, μία πρωτοπόρο γυναίκα πολιτικό, μια αγωνίστρια του αντιδικτατορικού αγώνα στις γραμμές του Πατριωτικού Μετώπου», όπως τονίζει.

Παράλληλα, σημειώνει πως ήταν «η μόνη γυναίκα υποψήφια βουλευτής της Ένωσης Κέντρου το 1967, πρώτη γυναίκα βουλευτής στην ιστορία του ΠΑΣΟΚ. Διετέλεσε μεταξύ άλλων πρόεδρος της Εθνικής Βιβλιοθήκης, εκπρόσωπος στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και υφυπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

«Στην υπουργική της θητεία», προσθέτει, «ανέλαβε πρωτοπόρες νομοθετικές πρωτοβουλίες όπως ο νόμος για την ‘Απόσβεση Χρεών Προσφύγων’ και το νομοσχέδιο για την υιοθεσία, και εκπόνησε σημαντικές μελέτες για την εποχή για μια σειρά ζητήματα της πρόνοιας, όπως η αξιοποίηση του ΠΙΚΠΑ, οι πολιτικές για τη τρίτη ηλικία και η προστασία κακοποιημένων ατόμων».

«Στην κόρη της, βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Έλενα Ακρίτα, τον εγγονό της Παύλο, την οικογένεια, τους οικείους και τους φίλους τους, εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας. Η Σύλβα Ακρίτα θα αποτελεί πάντοτε υπόδειγμα ήθους και αξιοπρεπούς δημόσιας παρουσίας», αναφέρει καταληκτικά η Κουμουνδούρου.

ΚΚΕ: Αγωνίστρια του αντιδικτατορικού αγώνα

Σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ «εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια της Σύλβας Ακρίτα, αγωνίστριας του αντιδικτατορικού αγώνα και του κινήματος των γυναικών, πρώην βουλευτή και υπουργού».

«Συλλυπητήρια στην κόρη της Έλενα Ακρίτα και σε όλους τους οικείους της», σημειώνει ο Περισσός.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: «Γκάζια» Στουρνάρα στην κυβέρνηση για επιτάχυνση

Ταμείο Ανάκαμψης: «Γκάζια» Στουρνάρα στην κυβέρνηση για επιτάχυνση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ενέργεια και αντοχή για όλη την εορταστική περίοδο

Ενέργεια και αντοχή για όλη την εορταστική περίοδο

AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Εισαγγελέα 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Εισαγγελέα 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ανδρουλάκης: Χρέος μας να εργαστούμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και να μειώσουμε τις ανισότητες
Πολιτική 24.12.25

Ανδρουλάκης: Χρέος μας να εργαστούμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και να μειώσουμε τις ανισότητες

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης υποδέχθηκε στα γραφεία του συλλόγους για τα κάλαντα και ευχήθηκε «καλά Χριστούγεννα με υγεία και ευημερία»

Σύνταξη
Συλλυπητήρια Ανδρουλάκη στην οικογένεια της Σύλβας Ακρίτα
«Μαχητική γυναίκα» 24.12.25

Συλλυπητήρια Ανδρουλάκη στην οικογένεια της Σύλβας Ακρίτα

«Η Σύλβα Ακρίτα δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την πολιτική ως απλή διαχείριση, αλλά την υπηρέτησε με πάθος για να ανοίξουν δρόμοι κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Η Μαρία Συρεγγέλα κινείται νομικά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου – «Με συκοφαντεί και με εξυβρίζει καθημερινά»
Επικαιρότητα 23.12.25

Η Μαρία Συρεγγέλα κινείται νομικά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου – «Με συκοφαντεί και με εξυβρίζει καθημερινά»

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζει ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου ισχυρίζεται ψευδώς ότι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου ήταν συνεργάτιδά της.

Σύνταξη
Πυρά Χρηστίδη σε κυβέρνηση: Οι αγρότες είναι στους δρόμους γιατί είναι απλήρωτοι
Πολιτική 23.12.25

Πυρά Χρηστίδη σε κυβέρνηση: Οι αγρότες είναι στους δρόμους γιατί είναι απλήρωτοι

«Το μεγάλο ζήτημα είναι γιατί η κυβέρνηση, έξι χρόνια από την ημέρα που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, δεν έχει κάνει τα βασικά πράγματα για να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα της χώρας μας» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης

Σύνταξη
Φάμελλος: «Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Πολιτεία για να υπάρχει κοινωνικό κράτος»
Επικαιρότητα 22.12.25

Φάμελλος: «Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Πολιτεία για να υπάρχει κοινωνικό κράτος»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος επισκέφθηκε στη Θεσσαλονίκη το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της οργάνωσης «'Αρσις», τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος και τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορ. Ελλάδας «Λάμψη».

Σύνταξη
Αυτοδυναμία ή συνεργασίες; Το δίλημμα επιστρέφει
Παραδείγματα και προοπτικές 21.12.25

Αυτοδυναμία ή συνεργασίες; Το δίλημμα επιστρέφει

Οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις της πλειοψηφούσας ΝΔ και οι πρόσφατες παρεμβάσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου φούντωσαν ξανά τη συζήτηση - Τα παραδείγματα από το παρελθόν και οι προοπτικές για το μέλλον

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Κικίλιας για Μεταφορικό Ισοδύναμο: Καταβλήθηκαν 22,16 εκατ. ευρώ σε επιβάτες νησιωτικών περιοχών
«Άμβλυνση ανισοτήτων» 20.12.25

Καταβλήθηκαν 22,16 εκατ. ευρώ σε επιβάτες νησιωτικών περιοχών - Κικίλιας για Μεταφορικό Ισοδύναμο

Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές για το Μεταφορικό Ισοδύναμο, ενημέρωσε ο Βασίλης Κικίλιας - Επιχειρήσεις νησιών με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους και αιτήσεις με επιλέξιμη αξία έως 2.000 ευρώ έχουν εξοφληθεί

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ
Επικαιρότητα 19.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ

«Ο Μ. Χιλετζάκης», που προφυλακίσθηκε, «γνωστός και ως 'πρωτοπαλίκαρο' του Λ. Αυγενάκη, τον περασμένο Μάιο αποθέωνε σε δημόσια εκδήλωση την αγροτική πολιτική της κυβέρνησης», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Η κρίση αξιοπιστίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπογραφή ΝΔ – Χωρίς κάθαρση και σχέδιο η μεταφορά στην ΑΑΔΕ
«Θράσος» 19.12.25

ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Η κρίση αξιοπιστίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπογραφή ΝΔ – Χωρίς κάθαρση και σχέδιο η μεταφορά στην ΑΑΔΕ

Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε «την υποκρισία και την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να βαφτίσει 'μεταρρύθμιση' μια πρόχειρη διοικητική μεταφορά, με μοναδικό στόχο τη διαχείριση των εντυπώσεων»

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ο διπλασιασμός των παγίων στα τιμολόγια του νερού, προπομπός νέων αυξήσεων στο πλαίσιο της εμπορευματοποίησής του
«Πολιτική ΕΕ» 19.12.25

ΚΚΕ: Ο διπλασιασμός των παγίων στα τιμολόγια του νερού, προπομπός νέων αυξήσεων στο πλαίσιο της εμπορευματοποίησής του

«Αποτελεί πρόκληση η προσπάθεια της κυβέρνησης να χαρακτηρίζει ως 'αμελητέες' τις συγκεκριμένες αυξήσεις που, μαζί με τη γενικευμένη ακρίβεια, εξανεμίζουν τα όποια 'μέτρα στήριξης'», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Υποκρισία Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο – Η κυβέρνηση εγκληματεί συνειδητά κατά του πρωτογενούς τομέα
Αγρότες 19.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Υποκρισία Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο – Η κυβέρνηση εγκληματεί συνειδητά κατά του πρωτογενούς τομέα

«Στο Ευρωκοινοβούλιο, η ευρωομάδα της ΝΔ τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας ΕΕ-MERCOSUR, που απειλεί με εξαφάνιση τους μικρούς παραγωγούς στην ΕΕ», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Δεκάδες δισ. ευρώ στον Ζελένσκι, κοινωνικός αυτοματισμός στους αγρότες
Σύνοδος κορυφής 19.12.25

Μητσοτάκης: 90 δισ. στον Ζελένσκι, κοινωνικός αυτοματισμός στους αγρότες

Υπερθεμάτισε ο κ. Μητσοτάκης για το «δάνειο» των 90 δισ. ευρώ στον Ζελένσκι, αλλά διέκρινε δημοσιονομικούς περιορισμούς για τους αγρότες, επιστρατεύοντας για μια ακόμη φορά τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις στη δίκη του Predator
Υποκλοπές 18.12.25

ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις στη δίκη του Predator

«Δημοσιογράφοι που ερεύνησαν την υπόθεση, κάνουν λόγο για κοινό κέντρο ΕΥΠ και Predator», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ και τονίζει πως καταρρίπτεται το κυβερνητικό επιχείρημα του «ανίδεου πρωθυπουργού»

Σύνταξη
Ισραήλ: Αυξανόμενη ανησυχία για τη συνεργασία Αιγύπτου – Τουρκίας στην κατασκευή μαχητικών πέμπτης γενιάς
«Επικίνδυνη» φάση 18.12.25

Τρελαίνει το Ισραήλ η συνεργασία Αιγύπτου - Τουρκίας στο μαχητικό αεροσκάφος 5ης γενιάς

Η συνεργασία της Αιγύπτου με την Τουρκία έχει εισέλθει σε μια «επικίνδυνη» φάση, έπειτα από αναφορές για την απόφασή της να συμμετάσχει στην ανάπτυξη του τουρκικού stealth μαχητικού πέμπτης γενιάς.

Σύνταξη
«Είχα λάθος αντίδραση στη δική του πρόκληση» – Η ανάρτηση Παππά για τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου
Επικαιρότητα 17.12.25

«Είχα λάθος αντίδραση στη δική του πρόκληση» – Η ανάρτηση Παππά για τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου

Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς παραδέχθηκε ότι θα έπρεπε να είχε «λειτουργήσει αλλιώς», υποστήριξε ότι δεν έγιναν γνωστά τα πραγματικά γεγονότα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
24 Δεκεμβρίου 1947: Ο σχηματισμός της «Κυβέρνησης των Βουνών»
Κάπου εις τον Γράμμον... 24.12.25

24 Δεκεμβρίου 1947: «Όλοι στ' άρματα»

Όσα διαδραματίζονταν στην Ελλάδα ακριβώς πριν από 78 χρόνια, την παραμονή των Χριστουγέννων του 1947

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ιστορική απόφαση από την Αλγερία – Ενέκρινε ομόφωνα νόμο για την ποινικοποίηση της γαλλικής αποικιοκρατίας
Διεκδικεί «συγγνώμη» 24.12.25

Ιστορική απόφαση από την Αλγερία – Ενέκρινε ομόφωνα νόμο για την ποινικοποίηση της γαλλικής αποικιοκρατίας

Η ποινικοποίηση του γαλλικού αποικισμού στην Αλγερία είχε τεθεί στο τραπέζι σε πολλές περιπτώσεις από τα χρόνια του 1980 μέχρι σήμερα

Σύνταξη
Πιρόλα: «Όταν παίζεις για τον Ολυμπιακό, η Ιστορία μιλάει από μόνη της – Θα υπέγραφα χίλιες φορές»
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Πιρόλα: «Όταν παίζεις για τον Ολυμπιακό, η Ιστορία μιλάει από μόνη της – Θα υπέγραφα χίλιες φορές»

Ο Λορέντσο Πιρόλα είναι από τους πιο κομβικούς παίκτες του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν και ο Ιταλός δηλώνει πως αν έπρεπε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, θα υπέγραφε ξανά… χίλιες φορές σε μια ομάδα που η ιστορία της μιλάει από μόνη της.

Σύνταξη
Συνεχής βροχή και κρύο χάλασαν το… γλέντι στη Θεσσαλονίκη – Υποτονική η κίνηση στους δρόμους
Μεγάλη διαφορά 24.12.25

Συνεχής βροχή και κρύο χάλασαν το… γλέντι στη Θεσσαλονίκη – Υποτονική η κίνηση στους δρόμους

Φέτος, η επιμονή βροχή που αρκετές φορές δυναμώνει, έχει ρίξει την κίνηση στην αγορά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να μην... ανάψουν οι ψησταριές

Σύνταξη
Εθνικό πένθος στη Λιβύη για τη συντριβή του αεροπλάνου στην Άγκυρα – Σε τρίτη χώρα η ανάλυση του μαύρου κουτιού
Συλλυπητήρια Ερντογάν 24.12.25

Εθνικό πένθος στη Λιβύη για τη συντριβή του αεροπλάνου στην Άγκυρα – Σε τρίτη χώρα η ανάλυση του μαύρου κουτιού

Τούρκοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τα πρώτα ευρήματα αναφορικά με την αεροπορική τραγωδία υποδεικνύουν τεχνική βλάβη και όχι δολιοφθορά. Οκτώ οι νεκροί, εκ των οποίων μια Ελληνίδα αεροσυνοδός.

Σύνταξη
Οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία δεν έκλεισαν ποτέ, λέει ο Γεραπετρίτης
Ελληνοτουρκικά 24.12.25

Οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία δεν έκλεισαν ποτέ, λέει ο Γεραπετρίτης

«Δεν θα πρέπει να παράγονται κατ' ανάγκη μεγάλες συμφωνίες, θα πρέπει να συνομιλούμε αυτό είναι το αναγκαίο, το επιβάλει η γεωγραφία μας», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
Λανουά και ΕΠΟ σταματούν τα βίντεο και εκείνο το «touch» στο Αγρίνιο αποκτά αξία… συλλεκτική!
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Λανουά και ΕΠΟ σταματούν τα βίντεο και εκείνο το «touch» στο Αγρίνιο αποκτά αξία… συλλεκτική!

Ιστορικό χαρακτήρα αποκτά εκείνο το πολύ όμορφο τέρμα του Μανού Γκαρθία στο Αγρίνιο που είχε ακυρωθεί για ένα... άγγιγμα στο αντίπαλό του, με τον Λανουά να δικαιολογεί την απόφαση με τον όρο... touch!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μήνυμα Ερντογάν σε Ελλάδα και Ισραήλ για Κύπρο: Υπογραφές μπορούν να μπουν – Τίποτα δεν μας δεσμεύει
«Δεν θα υποκύψουμε» 24.12.25

Μήνυμα Ερντογάν σε Ελλάδα και Ισραήλ για Κύπρο: Υπογραφές μπορούν να μπουν – Τίποτα δεν μας δεσμεύει

«Τα λόγια εκείνων που τα χέρια τους είναι βαμμένα με το αίμα 70.000 Παλαιστίνιων αδελφών μας δεν έχουν για εμάς περισσότερη αξία από τον κούφιο ήχο του τενεκέ», είπε για το Ισραήλ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς κατάλαβαν γρήγορα ότι το σεξ στην οθόνη «πουλάει»
Twitter; 24.12.25

Οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς κατάλαβαν γρήγορα ότι το σεξ στην οθόνη «πουλάει»

Σε πρόσφατη συνέντευξή τους στο GQ, οι Κόνορ Στόρι και Χάντσον Γουίλιαμς, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στη σειρά «Heated Rivalry», στάθηκαν στις σεξουαλικές τους σκηνές και αποκάλυψαν τα συμπεράσματά τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική – Ποτάμια οι δρόμοι – Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική
Ελλάδα 24.12.25 Upd: 18:11

Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική – Ποτάμια οι δρόμοι – Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική δημιουργώντας αρκετά προβλήματα στους δρόμους ενώ η Πυροσβεστική έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων - Αναφορές για διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές

Σύνταξη
Χαμάς: Η έκρηξη στη Ράφα που τραυμάτισε στρατιώτη των IDF ήταν από ισραηλινά πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί
Απάντηση σε Νετανιάχου 24.12.25

Χαμάς: Η έκρηξη στη Ράφα που τραυμάτισε στρατιώτη των IDF ήταν από ισραηλινά πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχειρίας - Τι απάντησε ο αξιωματούχος της οργάνωσης, Μαχμούντ Μαρντάουι

Σύνταξη
Βήματα πίσω από τους Έλληνες διαιτητές ενόψει Super Cup και Κυπέλλου
On Field 24.12.25

Βήματα πίσω από τους Έλληνες διαιτητές ενόψει Super Cup και Κυπέλλου

Ο Λανουά δεν ήθελε αλλά η ΕΠΟ τον πίεσε να ορίσει μόνο Ελληνες διαιτητές στο Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, σημειώνουμε ότι οι δυο ομάδες έχουν παράπονα, και Έλληνες στα ντέρμπι Κυπέλλου, με ξένο VAR.

Βάιος Μπαλάφας
Δένδιας: Δημιουργούμε τη δεύτερη μονάδα παραγωγής drones στην Ελλάδα – Δυνατότητα κατασκευής χιλίων ανά μήνα
Ξάνθη 24.12.25

Δένδιας: Δημιουργούμε τη δεύτερη μονάδα παραγωγής drones στην Ελλάδα – Δυνατότητα κατασκευής χιλίων ανά μήνα

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε για την Θράκη ότι είναι μια «περιοχή με τεράστια γεωπολιτική σημασία», που αποτελεί «το σύνορο της Ελλάδας και της Ευρώπης, μια πολύ σημαντική περιοχή για εμάς»

Σύνταξη
Αμερικανικές κυρώσεις σε 5 Ευρωπαίους για τις προσπάθειες περιορισμού της ρητορικής μίσους – Οργή στην ΕΕ
Προσπάθεια λογοκρισίας 24.12.25

Αμερικανικές κυρώσεις σε 5 Ευρωπαίους για τις προσπάθειες περιορισμού της ρητορικής μίσους – Οργή στην ΕΕ

Κυρώσεις κατά του πρώην επιτρόπου Μπρετόν, δύο Βρετανών και δύο Γερμανών πολιτών, για την προσπάθεια περιορισμού της παραπληροφόρησης και της ρητορικής μίσους. Μάρκο Ρούμπιο: Είναι «ριζοσπάστες ακτιβιστές»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διαρροή αρχείων Έπσταϊν – Φωτογραφίες παιδιών σε αρχοντικό της Νέας Υόρκης και κοστούμια για παιχνίδια ρόλων
Creepy κρύπτη 24.12.25

Διαρροή αρχείων Έπσταϊν - Φωτογραφίες παιδιών σε αρχοντικό της Νέας Υόρκης και κοστούμια για παιχνίδια ρόλων

Μια σειρά από πρόσφατα δημοσιευμένες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν μέσα στο άντρο του άρρωστου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν στο Μανχάταν δείχνει μια συλλογή από παράξενα κοστούμια για παιχνίδια ρόλων κι ενοχλητικά «έργα τέχνης με παιδιά σε ασυμβίβαστες στάσεις».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα από την ΑΑΔΕ 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια – Εξετάζονται 3.000 περιπτώσεις
Διασταυρώσεις 24.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα από την ΑΑΔΕ 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια – Εξετάζονται 3.000 περιπτώσεις

Οι πρώτες 50 περιπτώσεις ελεγχόμενων, για τις οποίες δεν προκύπτει δικαιολογημένη διαγραφή αγροτεμαχίων από το Ε9, διαβιβάζονται στις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές

Σύνταξη
Ουκρανία: Έπληξε εργοστάσιο στην Τούλα – Εν αναμονή της απάντησης της Ρωσίας στο σχέδιο των 20 σημείων
Μαίνεται ο πόλεμος 24.12.25

Η Ουκρανία έπληξε εργοστάσιο στην Τούλα - Εν αναμονή της απάντησης της Ρωσίας στο σχέδιο των 20 σημείων

Η Ουκρανία περιμένει την απάντηση της Ρωσίας - Τα «αγκάθια» σχετικά και με το νέο σχέδιο παραμένουν τα ίδια: το Ντονμπάς και ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια

Σύνταξη
Μαμουλάκης: Λεφτά υπάρχουν, αλλά όχι για σένα – Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
ΣΥΡΙΖΑ 24.12.25

Μαμουλάκης: Λεφτά υπάρχουν, αλλά όχι για σένα – Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

«Για τους αγρότες λένε λεφτά δεν υπάρχουν. Για τους μισθωτούς, για τους συνταξιούχους, το ίδιο. Το κράτος έχει ένα ματωμένο πλεόνασμα, πληρωμένο απ’ όλους μας. Αλλά όχι για όλους», λέει ο Χάρης Μαμουλάκης

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους, Μητσοτάκης και Χρυσοχοΐδης κάνουν καψόνι στους πολίτες
Σφοδρά πυρά 24.12.25

Νέα Αριστερά: Οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους, Μητσοτάκης και Χρυσοχοΐδης κάνουν καψόνι στους πολίτες

Όπως τονίζει η Νέα Αριστερά οι αγρότες, «ανοίγουν τους δρόμους για να περάσει ο κόσμος που ταξιδεύει για τις γιορτές, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών»

Σύνταξη
Χριστούγεννα με self-gifting: «Στον εαυτό μου με αγάπη»
Οικονομία 24.12.25

Χριστούγεννα με self-gifting: «Στον εαυτό μου με αγάπη»

Σύμφωνα με έρευνες αγοράς, οι Millenials και η Gen Z, είναι πιο πιθανό να αγοράσουν δώρα για τον εαυτό τους τα Χριστούγεννα. Πρόκειται για την τάση του self-gifting ή αλλιώς «πρώτα εγώ, μετά εσύ».

Σύνταξη
Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 έδειξε ότι η κοινωνία είναι πάνω από όλα – 3.3 εκατ. ευρώ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη
Media 24.12.25

Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 έδειξε ότι η κοινωνία είναι πάνω από όλα – 3.3 εκατ. ευρώ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1, που συγκέντρωσε 3.330.000 για να στηρίξει 300.000 παιδιά που έχουν ανάγκη.

Σύνταξη
Άκουσε τα κάλαντα ο Φάμελλος: Ενωμένοι να κάνουμε την πατρίδα μας σημαντική για όλο τον κόσμο
«Προοδευτική Ελλάδα» 24.12.25

Άκουσε τα κάλαντα ο Φάμελλος: Ενωμένοι να κάνουμε την πατρίδα μας σημαντική για όλο τον κόσμο

«Η πρόοδος των ανθρώπων, που είναι βαθιά ριζωμένη στην παράδοση των Ελλήνων και των Ελληνίδων, στηρίζεται στο να πιανόμαστε χέρι - χέρι», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο