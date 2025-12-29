Κλόντια Σίφερ: Αποχαιρετά την Μπαρντό με φωτογραφίες που μοιάζουν σαν 2 σταγόνες νερό

Η Κλόντια Σίφερ είναι ανάμεσα στους επώνυμους, οι οποίοι μέσω των social media τους αποχαιρέτησαν τη Μπριζίτ Μπαρντό. Το διάσημο μοντέλο κοινοποίησε φωτογραφίες από παλαιότερες φωτογραφίσεις της, τονίζοντας πόσο είχε επηρεαστεί από την εικόνα και τη στάση ζωή της Μπριζίτ Μπαρντό.

Κλόντια Σίφερ: «Είναι αξέχαστη και το να συγκρίνομαι μαζί της υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου»

«Είμαι συντετριμμένη στο άκουσμα της απώλειας της Μπριζίτ Μπαρντό. Θα εμπνέομαι πάντα από την αφοσίωσή της στα ζώα, τη μουσική της, τη λάμψη των ταινιών της και τις καθηλωτικές φωτογραφίσεις της.

Είναι αξέχαστη και το να συγκρίνομαι μαζί της υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Μπριζίτ Μπαρντό: Τι δήλωνε για την απόμακρυνση της από τον χώρο της showbiz

«Είμαι μια γυναίκα σαν όλες τις άλλες, έχω μια μύτη και ένα στόμα, έχω αισθήματα και σκέψεις, αλλά η ζωή μου γίνεται ανυπόφορη.

Η ψυχή μου δεν μου ανήκει πια. Για μένα, το βεντετιλίκι είναι μια βιτρίνα. Δεν μπορώ να ζήσω όπως επιθυμώ.

Η ύπαρξή μου είναι απλά υπόγεια. Ναι, θέλω να αισθανθώ το φρέσκο αέρα σπίτι μου, δεν μπορώ να ανοίξω το παράθυρο, γιατί θα υπάρχει ένας φωτογράφος καθισμένος στη στέγη απέναντι.

Υπάρχουν πολλά πράγματα στη ζωή μου για τα οποία δεν μπορώ να πω ότι μου ανήκουν».