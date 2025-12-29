magazin
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
29.12.2025 | 11:06
Βρέθηκε σορός άνδρα κοντά στις εκβολές του Κηφισού
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κλόντια Σίφερ: Αποχαιρετά την Μπαρντό με φωτογραφίες που μοιάζουν σαν 2 σταγόνες νερό
Fizz 29 Δεκεμβρίου 2025 | 13:10

Κλόντια Σίφερ: Αποχαιρετά την Μπαρντό με φωτογραφίες που μοιάζουν σαν 2 σταγόνες νερό

Η Κλόντια Σίφερ δηλώνει ότι εμπνεύστηκε από την Γαλλίδα σταρ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η χοληστερόλη δεν λέει όλη την αλήθεια για την καρδιά

Η χοληστερόλη δεν λέει όλη την αλήθεια για την καρδιά

Spotlight

Η Κλόντια Σίφερ είναι ανάμεσα στους επώνυμους, οι οποίοι μέσω των social media τους αποχαιρέτησαν τη Μπριζίτ Μπαρντό. Το διάσημο μοντέλο κοινοποίησε φωτογραφίες από παλαιότερες φωτογραφίσεις της, τονίζοντας πόσο είχε επηρεαστεί από την εικόνα και τη στάση ζωή της Μπριζίτ Μπαρντό.

Κλόντια Σίφερ: «Είναι αξέχαστη και το να συγκρίνομαι μαζί της υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου»

«Είμαι συντετριμμένη στο άκουσμα της απώλειας της Μπριζίτ Μπαρντό. Θα εμπνέομαι πάντα από την αφοσίωσή της στα ζώα, τη μουσική της, τη λάμψη των ταινιών της και τις καθηλωτικές φωτογραφίσεις της.

Είναι αξέχαστη και το να συγκρίνομαι μαζί της υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου. Αναπαύσου εν ειρήνη».

View this post on Instagram

A post shared by Claudia Schiffer (@claudiaschiffer)

Μπριζίτ Μπαρντό: Τι δήλωνε για την απόμακρυνση της από τον χώρο της showbiz

«Είμαι μια γυναίκα σαν όλες τις άλλες, έχω μια μύτη και ένα στόμα, έχω αισθήματα και σκέψεις, αλλά η ζωή μου γίνεται ανυπόφορη.

Η ψυχή μου δεν μου ανήκει πια. Για μένα, το βεντετιλίκι είναι μια βιτρίνα. Δεν μπορώ να ζήσω όπως επιθυμώ.

Η ύπαρξή μου είναι απλά υπόγεια. Ναι, θέλω να αισθανθώ το φρέσκο αέρα σπίτι μου, δεν μπορώ να ανοίξω το παράθυρο, γιατί θα υπάρχει ένας φωτογράφος καθισμένος στη στέγη απέναντι.

Υπάρχουν πολλά πράγματα στη ζωή μου για τα οποία δεν μπορώ να πω ότι μου ανήκουν».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ομόλογα
Εταιρικά ομόλογα: Η μεγάλη «ψαλίδα» έκλεισε – Τι έδειξαν το 2025

Εταιρικά ομόλογα: Η μεγάλη «ψαλίδα» έκλεισε – Τι έδειξαν το 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η χοληστερόλη δεν λέει όλη την αλήθεια για την καρδιά

Η χοληστερόλη δεν λέει όλη την αλήθεια για την καρδιά

Business
Metlen: Θετική η Citi για την πορεία της μετοχής – Πώς θα φθάσει στα 80 ευρώ

Metlen: Θετική η Citi για την πορεία της μετοχής – Πώς θα φθάσει στα 80 ευρώ

inWellness
inTown
Stream magazin
Ο ζωγράφος Μπομπ Ρος κάτω από την αφάνα – Αγνώριστος, σε νεαρή ηλικία, πριν την περμανάντ
Cult φιγούρα 29.12.25

Ο ζωγράφος Μπομπ Ρος κάτω από την αφάνα – Αγνώριστος, σε νεαρή ηλικία, πριν την περμανάντ

Ο ζωγράφος Μπομπ Ρος, ο μύθος της περμανάντ, είναι αγνώριστος σε φωτογραφίες από τη νεαρή του ηλικία που ήρθαν ξανά στο φως, καθώς αποκαλύπτουν την αλήθεια για το εμβληματικό του χτένισμα.

Σύνταξη
Ο Μάικλ Ντάγκλας και ο Ρομπ Ράινερ συζητούσαν συχνά για τα παιδιά τους που «έδιναν μάχη με τον εθισμό»
«Αγάπη και υποστήριξη» 29.12.25

Ο Μάικλ Ντάγκλας και ο Ρομπ Ράινερ συζητούσαν συχνά για τα παιδιά τους που «έδιναν μάχη με τον εθισμό»

«Και ο δικός μου γιος είχε προβλήματα με τα ναρκωτικά. Και είμαι ευτυχής που μπορώ να πω ότι τα ξεπέρασε και ζει μια ευτυχισμένη ζωή», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Ρομπ Ράινερ.

Σύνταξη
Η στιγμή που ο Ετεοκλής Παύλου μίλησε στην κόρη του για το ατύχημά του – Η συγκινητική απάντησή της
«'Εχω τον μπαμπά μου» 28.12.25

Η στιγμή που ο Ετεοκλής Παύλου μίλησε στην κόρη του για το ατύχημά του – Η συγκινητική απάντησή της

«Δεν είπα όλη την ιστορία με τον πυροβολισμό, αλλά της είπα ‘’ήταν κάποιοι κακοί άνθρωποι, που πυροβόλησαν τον μπαμπά’’ δεν της είπα το παρασκήνιο», είπε μεταξύ άλλων ο Ετεοκλής Παύλου

Σύνταξη
«Ξαναπέθανε» ο Sin Boy; – Η ανάρτηση με το «1990 – 2025» που προκάλεσε σάλο στα social media
Φωτογραφία 28.12.25

«Ξαναπέθανε» ο Sin Boy; – Η ανάρτηση με το «1990 – 2025» που προκάλεσε σάλο στα social media

Μια φωτογραφία με μαύρα φτερά αγγέλου και τη λιτή επιγραφή «1990 – 2025» ήταν αρκετή για να φέρει ξανά το όνομα του Sin Boy στο επίκεντρο, πυροδοτώντας σχόλια, ειρωνεία και υποψίες για νέο επικοινωνιακό τρικ στα social media.

Σύνταξη
«Προτιμούσα να έχω γεννήσει ένα σκυλάκι» – Ο αποξενωμένος γιος της Μπριζίτ Μπαρντό, Νικολά-Ζακ Σαριέ
Κρύα καρδιά 28.12.25

«Προτιμούσα να έχω γεννήσει ένα σκυλάκι» - Ο αποξενωμένος γιος της Μπριζίτ Μπαρντό, Νικολά-Ζακ Σαριέ

Μοντέλο, ηθοποιός και τραγουδίστρια, η Μπριζίτ Μπαρντό είχε πολλούς ρόλους, ωστόσο ένα πράγμα για το οποίο δεν ήθελε ποτέ να γίνει γνωστή ήταν το να είναι μητέρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες»: Ο Σώτης Βολάνης δεν μετανιώνει για την ακριβότερη αγορά της ζωής του
600.000 ευρώ 28.12.25

«Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες»: Ο Σώτης Βολάνης δεν μετανιώνει για την ακριβότερη αγορά της ζωής του

«Οι γονείς μου αγανάκτησαν. Μπορεί να μου έφυγαν 600.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν το μετανιώνω», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Σώτης Βολάνης σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Σύνταξη
Με μαγιό στον Αστέρα, ξυπόλητη στην Πλάκα, για ποτά στην Ύδρα – Η Μπριζίτ Μπαρντό στην Ελλάδα το ’69
Είδωλο 28.12.25

Με μαγιό στον Αστέρα, ξυπόλητη στην Πλάκα, για ποτά στην Ύδρα – Η Μπριζίτ Μπαρντό στην Ελλάδα το '69

Στις 11 Αυγούστου 1969, η Μπαρντό έφτασε στην Αθήνα με πτήση της Air France, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, Πάτρικ Ζιλ και δύο Γαλλίδες φίλες της, ενώ βρισκόταν σε διάσταση με τον τρίτο σύζυγό της και κληρονόμο της αυτοκινητοβιομηχανίας Opel. Γκίντερ Σακς.

Σύνταξη
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άφησε κάποτε την υποκριτική για να «βγαίνει με κορίτσια και να κάνει παρέα με συνομηλίκους»
'90 28.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άφησε κάποτε την υποκριτική για να «βγαίνει με κορίτσια και να κάνει παρέα με συνομηλίκους»

Μιλώντας για την επαγγελματική του πορεία σε ένα νέο επεισόδιο του Mythical Kitchen, ο Μακόλεϊ Κάλκιν είπε ότι άφησε την υποκριτική το 1994, καθώς ήθελε να ζήσει μια «κανονική ζωή».

Σύνταξη
Μούσι, καουμπόικο καπέλο και τζιν: Ο Τζεφ Μπέζος «θερίζει» το Άσπεν με την Λόρεν Σάντσεζ και νέο λουκ
Bίντεο & Φωτογραφίες 27.12.25

Μούσι, καουμπόικο καπέλο και τζιν: Ο Τζεφ Μπέζος «θερίζει» το Άσπεν με την Λόρεν Σάντσεζ και νέο λουκ

Ο Τζεφ Μπέζος αφήνει πίσω το αυστηρό εταιρικό προφίλ και εμφανίζεται με νέα εικόνα, την ώρα που ο ίδιος και η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος ετοιμάζονται να βρεθούν στον πυρήνα του Met Gala 2026, προκαλώντας σχόλια εντός κι εκτός μόδας

Σύνταξη
Η πιο γλυκιά στιγμή των Χριστουγέννων ανήκει στην πριγκίπισσα Σάρλοτ
Selfies & χαμόγελα 27.12.25

Η πιο γλυκιά στιγμή των Χριστουγέννων ανήκει στην πριγκίπισσα Σάρλοτ

Με μια αυθόρμητη κίνηση έξω από την εκκλησία στο Σάντρινγκχαμ, η 10χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ σταμάτησε για selfies με τον κόσμο, χαρίζοντας τη πιο ζεστή και ανθρώπινη στιγμή των φετινών βασιλικών Χριστουγέννων

Σύνταξη
Όποιος ψάχνει, βρίσκει: Άνδρας «χάζευε» στο ίντερνετ – και ανακάλυψε ότι είναι εγγονός του Χίμλερ
Αχ βρε γιαγιά! 27.12.25

Όποιος ψάχνει, βρίσκει: Άνδρας «χάζευε» στο ίντερνετ – και ανακάλυψε ότι είναι εγγονός του Χίμλερ

Ένα τυχαίο βράδυ μπροστά στην οθόνη, μια φωτογραφία στο ίντερνετ και μια λεζάντα-σοκ αποκάλυψαν στον Χένρικ Λένκαϊτ ότι ο παππούς του δεν ήταν απλώς ένας σκοτεινός συγγενής, αλλά ο Χάινριχ Χίμλερ, ο άνθρωπος πίσω από την Τελική Λύση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πέθανε η «Σούλα»: Η Χρυσούλα Αλευρίδου και οι οίκοι ανοχής που σημάδεψαν τη Λάρισα
«Αρχόντισσα του Κάμπου» 27.12.25

Πέθανε η «Σούλα»: Η Χρυσούλα Αλευρίδου και οι οίκοι ανοχής που σημάδεψαν τη Λάρισα

Την τελευταία της πνοή άφησε η Χρυσούλα Αλευρίδου, γνωστή ως «Σούλα», αμφιλεγόμενη αλλά αναγνωρίσιμη μορφή της Θεσσαλίας. Από το 2009 δραστηριοποιήθηκε στη Λάρισα με οίκους ανοχής και έντονη φιλανθρωπική δράση

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι φιλοδοξίες του Ερντογάν, μεγαλύτερες από τις δυνατότητες της Τουρκίας – Τι εξηγεί Τουρκάλα ειδικός
Ψευδαισθήσεις 29.12.25

Οι φιλοδοξίες του Ερντογάν, μεγαλύτερες από τις δυνατότητες της Τουρκίας – Τι εξηγεί Τουρκάλα ειδικός

Η στρατιωτική υπεροχή του Ισραήλ, οι επιφυλάξεις των κρατών του Κόλπου και οι κλυδωνιζόμενη τουρκική οικονομία θα έπρεπε να κρατούν «προσγειωμένο» τον Ταγίπ Ερντογάν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το τελευταίο αντίο στη Σύλβα Ακρίτα
Ελλάδα 29.12.25

Το τελευταίο αντίο στη Σύλβα Ακρίτα

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής «Ελένη Αγάθωνος»

Σύνταξη
Κορόνα: «Αυτό είναι το χρονικό πλαίσιο για την αναδόμηση – Να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που αξίζει»
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Κορόνα: «Αυτό είναι το χρονικό πλαίσιο για την αναδόμηση – Να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που αξίζει»

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα μίλησε στην Ισπανία για τις πρώτες του μέρες στον Παναθηναϊκό, για τις αλλαγές που γίνονται και για τον Ράφα Μπενίτεθ.

Σύνταξη
Οι καλλιτέχνες που χάσαμε το 2025, μέσα από τα δικά τους λόγια
Αντίο 29.12.25

Οι καλλιτέχνες που χάσαμε το 2025, μέσα από τα δικά τους λόγια

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, η Ρομπέρτα Φλακ, η Νταϊάν Κίτον, ο Ντέιβιντ Λιντς, η Μαριάν Φέιθφουλ είναι μερικοί από τους διακεκριμένους καλλιτέχνες που απεβίωσαν το 2025. Ας τους ξαναθυμηθούμε μέσα από τις ατάκες τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Gift card από τα Public: Χριστούγεννα χωρίς το άγχος της επιλογής
Τα Νέα της Αγοράς 29.12.25

Gift card από τα Public: Χριστούγεννα χωρίς το άγχος της επιλογής

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Σύνταξη
Ξεμπλοκάρει η οικοδομή – Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση
Οικονομικές Ειδήσεις 29.12.25

Ξεμπλοκάρει η οικοδομή – Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, τον Σεπτέμβριο 2025 ανήλθαν σε 2.524 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 597.813 m2 επιφάνειας και 2.911.946 m3όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,9%

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
ΣΥΡΙΖΑ: Υπεύθυνη η κυβέρνηση για την ταλαιπωρία στην εθνική οδό
Επικαιρότητα 29.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Υπεύθυνη η κυβέρνηση για την ταλαιπωρία στην εθνική οδό

«Με επικοινωνιακά κόλπα και μεθοδεύσεις δεν λύνεται το αγροτικό ζήτημα. Όσοι ταλαιπωρήθηκαν γνωρίζουν καλά τι έγινε, όση προπαγάνδα και αν εφεύρει η κυβέρνηση», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός, η «χρυσή» Εθνική και τα φοβερά επιτεύγματα – Ποια είναι η κορυφαία πολίστρια στον κόσμο, Φωτεινή Τριχά (vids)
Πόλο 29.12.25

Ο Ολυμπιακός, η «χρυσή» Εθνική και τα φοβερά επιτεύγματα – Ποια είναι η κορυφαία πολίστρια στον κόσμο, Φωτεινή Τριχά (vids)

Η Φωτεινή Τριχά που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό και είναι μέλος της «χρυσής» Εθνικής ομάδας, αναδείχτηκε καλύτερη πολίστρια στον κόσμο για το 2025 – Τα σπουδαία επιτεύγματα της 20χρονης περιφερειακής, που γράφει ιστορία…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ραγδαία αύξηση γρίπης και ιώσεων στα παιδιατρικά νοσοκομεία
Ελλάδα 29.12.25

Ραγδαία αύξηση γρίπης και ιώσεων στα παιδιατρικά νοσοκομεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, την περίοδο των εορτών υπήρξε ραγδαία αύξηση των προσελεύσεων παιδιών με γρίπη, RSV και άλλων ιώσεων στα παιδιατρικά νοσοκομεία

Σύνταξη
Φεμινιστική απεργία
Αντίσταση και διεθνισμός 29.12.25

Φεμινιστική απεργία

Για το βιβλίο της Βερόνικα Γκάγκο «Φεμινιστική Διεθνής»

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Οικονομικό βαρόμετρο ΒΕΘ: Η ακρίβεια ταλανίζει τους βιοτέχνες – Δυσοίωνα στοιχεία
Οικονομικές Ειδήσεις 29.12.25

Οικονομικό βαρόμετρο ΒΕΘ: Η ακρίβεια ταλανίζει τους βιοτέχνες – Δυσοίωνα στοιχεία

Οι 6 στους δέκα βιοτέχνες έχουν επαρκή ρευστότητα μόνο για ένα μήνα ως συνέπεια της ακρίβειας - Κόκκινο έχει χτυπήσει η αύξηση του λειτουργικού κόστους των βιοτεχνιών

Σύνταξη
Η όπερα Last Days δεν κοιτάει τη ζωή αλλά τον μύθο και τους δαίμονες του Κερτ Κομπέιν
Μύθος 29.12.25

Η όπερα Last Days δεν κοιτάει τη ζωή αλλά τον μύθο και τους δαίμονες του Κερτ Κομπέιν

Μετά τις συνεχόμενες sold out παραστάσεις του 2022, το έργο Last Days -εμπνευσμένη από τη ζωή του Κερτ Κομπέιν και βασισμένη στην ομώνυμη ταινία του Γκας Βαν Σαντ- επέστρεψε στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πρωτοχρονιά στο μεγάλο Λιμάνι
Η γιορτή 29.12.25

Πρωτοχρονιά στο μεγάλο Λιμάνι

Ο Δήμος Πειραιά καλωσορίζει το νέο έτος με ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα φωτισμών, πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κατέληξε η ηλικιωμένη που νοσηλευόταν μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα
Ελλάδα 29.12.25

Θεσσαλονίκη: Κατέληξε η ηλικιωμένη που νοσηλευόταν μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα

Η ηλικιωμένη μετά τη φωτιά στο διαμέρισμα που διέμενε στην Κάτω Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη είχε διασωληνωθεί άμεσα από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και έδινε μάχη για τη ζωή της, αλλά σήμερα κατέληξε.

Σύνταξη
Άρης: Ο Μπουσαΐντ και οι επόμενες μεταγραφικές κινήσεις
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Ο Μπουσαΐντ και οι επόμενες μεταγραφικές κινήσεις του Άρη

Ο Μπουσαΐντ αναμένεται να ταξιδέψει σήμερα (29/12) στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών, ενώ ο Ρέγες συνεχίζει τις επαφές για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού, αριστερού μπακ και χαφ.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο