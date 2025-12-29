Αντρέας Γεωργίου: Η βόλτα στη θάλασσα με την 4 μηνών κορούλα του

Ο Αντρέας Γεωργίου, την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου μοιράστηκε στο Instagram με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα στιγμιότυπο με την τεσσάρων μηνών κόρη του, την οποία απέκτησε με τη Σιμώνη Χριστοδούλου.

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου την 1η Σεπτεμβρίου 2024 σε μία ρομαντική τελετή στην Αγία Νάπα της Κύπρου παρουσία συγγενών και αγαπημένων φίλων,

Η ανάρτηση

Τη φωτογραφία συνόδευσε με τη φράση «My little everything». Ο Αντρέας Γεωργίου φορώντας μάρσιπο κάνει βόλτα με τη μικρή.

View this post on Instagram A post shared by Andreas Geo (@georgiou82)

Αντρέας Γεωργίου: Η άφιξη της μικρούλας και η αλλαγή στη ζωή του

Η άφιξη της κόρης του, που ήρθε στον κόσμο τον Αύγουστο του 2025, έχει αλλάξει την καθημερινότητα του ίδιου και της συζύγου του, Σιμώνης Χριστοδούλου, γεμίζοντάς τους με χαμόγελα και πρωτόγνωρα συναισθήματα. Όπως φαίνεται, η μικρή έχει ήδη κλέψει τις καρδιές τους και αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά τους.

«Το άγχος είναι μεγάλο. Νιώθω ότι είναι η πιο όμορφη περίοδος της ζωής μου, με όλη τη δυσκολία. Μέσα σε όλο αυτό, το πιο σημαντικό για εμένα είναι να υπάρχει καλή επικοινωνία με τη σύζυγό μου. Μόνο αυτό φοβάμαι», είχε δηλώσει σε συνέντευξη του.

«Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει μια γυναίκα σε μια τέτοια στιγμή. Πάντα σεβόμουν τις γυναίκες και τις είχα πολύ ψηλά, όμως βιώνοντας μια εγκυμοσύνη, έναν τοκετό, και τώρα το μεγάλωμα ενός βρέφους, έχω μεγαλύτερο σεβασμό για τις γυναίκες.

Ό,τι και να προσφέρει ένας άντρας, δεν μπορεί να κάνει όσα μια μάνα για το παιδί της. Η Σιμώνη είναι υπέροχη. Πολύ δυνατός άνθρωπος, πολύ δυνατή γυναίκα, όσο κι αν με δυσκολεύει αυτό κάποιες στιγμές. Είμαστε πολύ καλά. Κάθε μέρα είναι και μια νέα περιπέτεια».