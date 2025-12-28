Γκρίφο: Ο Ιταλός με καριέρα μόνο στη Γερμανία, ονειρεύεται τη Serie A

Βλέμματα στη Serie A ρίχνει ο Βιντσέντσο Γκρίφο. Μπορεί να έχει γεννηθεί στη Γερμανία, όπου ο 32χρονος επιθετικός κάνει καριέρα με τη φανέλα της Φράιμπουργκ, όμως δεν έκρυψε ότι φιλοδοξεί να παίξει στην Ιταλία και μετά τη φανέλα της εθνικής της να φορέσει και φανέλα συλλόγου της χώρας, κάτι που δεν έχει συμβεί. Μέχρι τώρα σκοράρει μόνο στην Bundesliga.

Ο Γκρίφο αγωνίστηκε σε εννέα ματς της «Σκουάντρα Ατζούρα» και στο διάστημα αυτό, όπως αποκάλυψε είχε προτάσεις από τις Σαμπντόρια, Λάτσιο και Φιορεντίνα. Δεν έχει αγωνιστεί στην Ιταλία καθώς ξεκίνησε από την Καρλσρούη, συνέχισε στην Χοφενχάιμ χωρίς κάτι ιδιαίτερο, όμως από το 2016 έκανε το όνομά του και καθιερώθηκε στην Φράιμπουργκ, με την οποία μετρά 307 συμμετοχές, 94 γκολ και 88 ασίστ.

Το τάιμινγκ της δήλωσης του Γκρίφο δεν είναι τυχαίο, καθώς έρχονται οι μεταγραφές του Ιανουαρίου και μπορεί να ξεκινήσει συζητήσεις με ομάδα. Το συμβόλαιό του με την Φράιμπουργκ λήγει το καλοκαίρι του 2026.

Ο Γκρίφο εξήγησε ότι, παρότι αισθάνεται εξαιρετικά στη Φράιμπουργκ και έχει καθιερωθεί ως ηγετική φυσιογνωμία στην ομάδα, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο μετακίνησης στη Serie A στο μέλλον. Όπως είπε «η Φράιμπουργκ θα είναι πάντα το σπίτι μου, ακόμα κι αν μια μέρα μπω στο αυτοκίνητο για να πάω στη Serie A», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η οικογένειά του και η άνεση που βρίσκει στη Γερμανία έχουν παίξει ρόλο στις επιλογές του μέχρι σήμερα.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που ο Γκρίφο βρίσκεται σε υψηλή αγωνιστική φόρμα με τη Φράιμπουργκ. Συγκεκριμένα με τη φανέλα της έχει 23 συμμετοχές, οκτώ γκολ και τρεις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Παρά την πίστη του στον γερμανικό σύλλογο, φαίνεται ότι κρατά την πιθανότητα μιας μεταγραφής στην Ιταλία «ανοιχτή», ειδικά αν παρουσιαστεί η κατάλληλη πρόταση από την Ιταλία ή αν ένας σύλλογος του προσφέρει πρωταγωνιστικό ρόλο στο ρόστερ του.

Η Φράιμπουργκ δεν αναμένεται να τον αφήσει χωρίς μάχη. Ο Γκρίφο εδώ και χρόνια είναι κεντρικό πρόσωπο στην επίθεση και σημαντικός παράγοντας στην επιτυχία της ομάδας.