Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ 2-0: Νίκη τετράδας για τις «ασπιρίνες»

Τέταρτη σερί νίκη για την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο πρωτάθλημα, αφού επιβλήθηκε της Φράιμπουργκ στην «BayArena» με 2-0 για την 8η αγωνιστική της Bundesliga.

Οι «ασπιρίνες» μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι και ευτύχισαν να προηγηθούν με τον Έρνεστ Πόκου στο 22ο λεπτό. Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι έγιναν πιο απειλητικοί χωρίς όμως να καταφέρουν να φέρουν τον αγώνα σε ισορροπία.

Στο δεύτερο μέρος το σύνολο του Κάσπερ Γιούλμαντ ανέβασε την απόδοσή του και στο 52ο λεπτό της συνάντησης ο Έντμοντ Ταπσόμπα έκανε το 2-0. Αξίζει να σημειωθεί πως τα «πουλάρια» έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Λίνχαρτ.

Υπενθυμίζεται ότι η Λεβερκούζεν φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό στις 20 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Οι συνθέσεις:

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Φλέκεν, Κουάνσα (78’ Μπελοσιάν), Μπάντε, Ταπσομπά, Φερνάντεζ (67’ Άντριχ), Γκαρθία, Αρτούρ, Χόφμαν (67’ Χόφμαν), Γκριμάλντο, Πόκου (85’ Μπεν Σεχίρ), Κοφάν (78’ Σικ)

ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ: Ατουμπόλου, Κούμπλερ (67’ Ροζενφέλντερ), Γκίντερ, Λίνχαρτ, Μακενγκό, Εγκενστάιν, Μανζάμπι (67’ Ματάνοβιτς), Τρέου, Χόλερ (85’ Γκρίφο), Σένχαρτ (78’ Γκουντέρ), Αντάμου (46’ Σουζούκι)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής

Βέρντερ Βρέμης – Ουνιόν Βερολίνου 1-0

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Σανκτ Πάουλι 2-0

Άουγκσμπουργκ – Λειψία 0-6

Αμβούργο – Βόλφσμπουργκ 0-1

Γκλάντμπαχ – Μπάγερν Μονάχου 0-3

Χόφενχαϊμ – Χάιντενχαϊμ 3-1

Μπορούσια Ντόρτμουντ – Κολωνία 1-0

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ 2-0

26/10 18:30 Στουτγκάρδη – Μάιντζ

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής:

31/10 21:30 Άουγκσμπουργκ – Μπορούσια Ντόρτμουντ

01/11 16:30 Λειψία – Στουτγκάρδη

01/11 16:30 Μάιντζ – Βέρντερ Βρέμης

01/11 16:30 Ουνιόν Βερολίνου – Φράιμπουργκ

01/11 16:30 Σαν Πάουλι – Γκλάντμπαχ

01/11 16:30 Χάιντενχαϊμ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

01/11 19:30 Μπάγερν Μονάχου – Μπάγερ Λεβερκούζεν

02/11 16:30 Κολωνία – Αμβούργο

02/11 18:30 Βόλφσμπουργκ – Χόφενχαϊμ