Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ 2-0: Νίκη τετράδας για τις «ασπιρίνες»
Επιστροφή στην πρώτη τετράδα της Bundesliga για τη Λεβερκούζεν, μετά την εντός έδρας νίκη της επί της Φράιμπουργκ με 2-0.
- Μουσική, χορός και μπίζνες για τον Τραμπ στην Ασία – Viral ήδη η περιοδεία του Αμερικανού προέδρου
- Κορωπί: Η 40χρονη είχε κακοποιηθεί και από άλλους συντρόφους της στο παρελθόν
- Η εποχή της γρίπης πλησιάζει προς την Ευρώπη – Πόσο σοβαρή θα είναι φέτος;
- O «γόρδιος δεσμός» για το Airbnb – Νέα μέτρα ζητούν οι ξενοδόχοι
Τέταρτη σερί νίκη για την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο πρωτάθλημα, αφού επιβλήθηκε της Φράιμπουργκ στην «BayArena» με 2-0 για την 8η αγωνιστική της Bundesliga.
Οι «ασπιρίνες» μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι και ευτύχισαν να προηγηθούν με τον Έρνεστ Πόκου στο 22ο λεπτό. Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι έγιναν πιο απειλητικοί χωρίς όμως να καταφέρουν να φέρουν τον αγώνα σε ισορροπία.
Στο δεύτερο μέρος το σύνολο του Κάσπερ Γιούλμαντ ανέβασε την απόδοσή του και στο 52ο λεπτό της συνάντησης ο Έντμοντ Ταπσόμπα έκανε το 2-0. Αξίζει να σημειωθεί πως τα «πουλάρια» έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Λίνχαρτ.
Υπενθυμίζεται ότι η Λεβερκούζεν φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό στις 20 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
Οι συνθέσεις:
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Φλέκεν, Κουάνσα (78’ Μπελοσιάν), Μπάντε, Ταπσομπά, Φερνάντεζ (67’ Άντριχ), Γκαρθία, Αρτούρ, Χόφμαν (67’ Χόφμαν), Γκριμάλντο, Πόκου (85’ Μπεν Σεχίρ), Κοφάν (78’ Σικ)
ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ: Ατουμπόλου, Κούμπλερ (67’ Ροζενφέλντερ), Γκίντερ, Λίνχαρτ, Μακενγκό, Εγκενστάιν, Μανζάμπι (67’ Ματάνοβιτς), Τρέου, Χόλερ (85’ Γκρίφο), Σένχαρτ (78’ Γκουντέρ), Αντάμου (46’ Σουζούκι)
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής
Βέρντερ Βρέμης – Ουνιόν Βερολίνου 1-0
Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Σανκτ Πάουλι 2-0
Άουγκσμπουργκ – Λειψία 0-6
Αμβούργο – Βόλφσμπουργκ 0-1
Γκλάντμπαχ – Μπάγερν Μονάχου 0-3
Χόφενχαϊμ – Χάιντενχαϊμ 3-1
Μπορούσια Ντόρτμουντ – Κολωνία 1-0
Μπάγερ Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ 2-0
26/10 18:30 Στουτγκάρδη – Μάιντζ
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής:
31/10 21:30 Άουγκσμπουργκ – Μπορούσια Ντόρτμουντ
01/11 16:30 Λειψία – Στουτγκάρδη
01/11 16:30 Μάιντζ – Βέρντερ Βρέμης
01/11 16:30 Ουνιόν Βερολίνου – Φράιμπουργκ
01/11 16:30 Σαν Πάουλι – Γκλάντμπαχ
01/11 16:30 Χάιντενχαϊμ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
01/11 19:30 Μπάγερν Μονάχου – Μπάγερ Λεβερκούζεν
02/11 16:30 Κολωνία – Αμβούργο
02/11 18:30 Βόλφσμπουργκ – Χόφενχαϊμ
- «Καμίνι» το Καραϊσκάκη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ – 15ο σερί sold out (pics)
- LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ
- Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Η 11άδα που επέλεξε ο Νίκολιτς για το «Γ. Καραϊσκάκης»
- Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Η ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» στο ντέρμπι
- Live streaming: Πανιώνιος – Ολυμπιακός
- Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 2-1: «Βασίλισσα» στο πρώτο «Clasico» και στο +5! (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις