Ξεκίνημα με γκολ για τον Γιαννούλη: Σκόραρε κόντρα στην Φράιμπουργκ (vid)

Το πρώτο γκολ της σεζόν για την Άουγκσμπουργκ στην Bundesliga ήρθε διά ποδός Δημήτρη Γιαννούλη.

Στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης στην έδρα της Φράιμπουργκ η μπάλα στρώθηκε στον διεθνή μπακ που έπιασε ένα ωραίο διαγώνιο σουτ στην κίνηση, με την μπάλα να κοντράρει σε έναν αμυντικό και να καταλήγει στα δίχτυα για το 0-1.

Δείτε το γκολ

Dimitrios Giannoulis | 🇩🇪 Freiburg 0-1 Augsburgpic.twitter.com/FqjKl3pHKk — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 23, 2025

Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτή είναι η 36η συμμετοχή και μόλις το 2ο γκολ με τη φανέλα της γερμανικής ομάδας για τον Δημήτρη Γιαννούλη, που ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή σεζόν. Συνολικά στην καριέρα του σε επίπεδο συλλόγων ο διεθνής μπακ έχει 352 συμμετοχές και 6 γκολ.