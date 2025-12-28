Δούκας: Η Αθήνα αλλάζει κάθε μέρα – Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν γεμάτα προκλήσεις
Ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στα πρώτα δύο χρόνια που βρίσκεται στη δημαρχία του δήμου Αθηναίων τονίζοντας πως «τα επόμενα τρία χρόνια προχωράμε μπροστά, ακόμα πιο αποφασιστικά»
- Επιχειρούσαν να μεταφέρουν πρόβατα στο εξωτερικό - Συνελήφθησαν από την ΕΛ.ΑΣ.
- Ευφάνταστα, παράξενα, αστεία - Τα πιο ξεχωριστά πρωτοχρονιάτικα έθιμα ανά τον κόσμο
- «Συλλογική τιμωρία» - Το Ισραήλ έχει σκοτώσει πάνω από 700 συγγενείς δημοσιογράφων στη Γάζα
- Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του
Για τα πρώτα δύο χρόνια που βρίσκεται στη θέση του δημάρχου Αθηναίων αναφέρθηκε ο Χάρης Δούκας σε ανάρτηση που πραγματοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Όπως τόνισε ο κ. Δούκας, «τα δύο αυτά χρόνια δεν ήταν εύκολα. Ήταν γεμάτα προκλήσεις. Με σκληρή δουλειά, καθημερινή παρουσία στις γειτονιές και πάνω από όλα με τη δική σας στήριξη».
Ο δήμαρχος Αθηναίων συνέχισε λέγοντας πως «ξέρω πως έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Μπήκαν όμως οι βάσεις. Και κυρίως: ο δήμος επέστρεψε εκεί που ανήκει – σε εσάς, στους ανθρώπους της πόλης μας».
Τέλος, επισήμανε πως «η Αθήνα αλλάζει κάθε μέρα. Και αυτή τη μάχη τη δίνουμε μαζί».
Όσα ανέφερε ο Χάρης Δούκας:
«Σαν σήμερα, πριν από δύο χρόνια, ξεκινήσαμε.
Όχι απλώς με μια υπόσχεση, αλλά με μια βαθιά δέσμευση: να αλλάξουμε μαζί την Αθήνα.
Τα δύο αυτά χρόνια δεν ήταν εύκολα.
Ήταν γεμάτα προκλήσεις.
Με σκληρή δουλειά, καθημερινή παρουσία στις γειτονιές και πάνω από όλα με τη δική σας στήριξη.
Ξέρω πως έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Μπήκαν όμως οι βάσεις.
Και κυρίως: ο δήμος επέστρεψε εκεί που ανήκει – σε εσάς, στους ανθρώπους της πόλης μας.
Τα επόμενα τρία χρόνια προχωράμε μπροστά, ακόμα πιο αποφασιστικά.
Η Αθήνα αλλάζει κάθε μέρα.
Και αυτή τη μάχη τη δίνουμε μαζί.
Συνεχίζουμε».
- LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ
- Επιμένουν στην Ιταλία: «Ο Σέιμπεν Λι πιέζει για μεταγραφή» (pic)
- Χεζμπολάχ: Απορρίπτουμε την απαίτηση για αφοπλισμό εφόσον οι επιθέσεις του Ισραήλ συνεχίζονται
- Τραγωδία στα Χανιά: 60χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο και εντοπίστηκε μετά από ώρες – Ήταν πατέρας 3 παιδιών
- ΣΥΡΙΖΑ: Πλήγμα στη θεσμική υπόληψη και δημοκρατική λειτουργία της Βουλής η κατάργηση των ζωντανών μεταδόσεων των εξεταστικών
- Ο Λούκα Βούσκοβιτς είναι ο ήρωας των Χριστουγέννων στην Μπουντεσλίγκα
- «Προτιμούσα να έχω γεννήσει ένα σκυλάκι» – Ο αποξενωμένος γιος της Μπριζίτ Μπαρντό, Νικολά-Ζακ Σαριέ
- Μήνυση Πλακιά για το ξεμπάζωμα των Τεμπών επί θητείας Κώστα Αγοραστού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις