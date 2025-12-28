Δούκας: Η Αθήνα αλλάζει κάθε μέρα – Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν γεμάτα προκλήσεις

Για τα πρώτα δύο χρόνια που βρίσκεται στη θέση του δημάρχου Αθηναίων αναφέρθηκε ο Χάρης Δούκας σε ανάρτηση που πραγματοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όσα ανέφερε ο Χάρης Δούκας:

«Σαν σήμερα, πριν από δύο χρόνια, ξεκινήσαμε.

Όχι απλώς με μια υπόσχεση, αλλά με μια βαθιά δέσμευση: να αλλάξουμε μαζί την Αθήνα.

Τα δύο αυτά χρόνια δεν ήταν εύκολα.

Ήταν γεμάτα προκλήσεις.

Με σκληρή δουλειά, καθημερινή παρουσία στις γειτονιές και πάνω από όλα με τη δική σας στήριξη.

Ξέρω πως έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Μπήκαν όμως οι βάσεις.

Και κυρίως: ο δήμος επέστρεψε εκεί που ανήκει – σε εσάς, στους ανθρώπους της πόλης μας.

Τα επόμενα τρία χρόνια προχωράμε μπροστά, ακόμα πιο αποφασιστικά.

Η Αθήνα αλλάζει κάθε μέρα.

Και αυτή τη μάχη τη δίνουμε μαζί.

Συνεχίζουμε».