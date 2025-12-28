«Μισάνθρωπος»: Συνεχίζονται οι παραστάσεις στη Λάρισα και ακολουθεί το «Φιλίπ» στην Αθήνα

Πώς θα μπορούσε κάποιος να περιγράψει το έργο «Ο Μισάνθρωπος» με λίγες λέξεις; Έξι ήρωες επί σκηνής, όλοι θύτες και θύματα μιας μακράς, προσωπικής και κοινωνικής υποκρισίας με σκοπό το κέρδος των εντυπώσεων και μια καλή θέση στα μάτια των άλλων. Μια καλή θέση, γενικώς.

Από την άλλη, μόνος -και αντίπαλος με την κοινωνική πραγματικότητα- ο ειλικρινής Άλκηστος. Με την παροιμιώδη, την εμμονική του ροπή για αλήθεια. Αλήθεια με κάθε κόστος.

Και με το απροσποίητο του χαρακτήρα του, να κατακεραυνώνει σε κάθε ευκαιρία ό,τι δεν είναι αυθεντικό. Να καταδιώκει με την αιχμηρή, τη γυμνή του ειλικρίνεια, ό,τι θυμίζει προσποίηση ή φτηνή κολακεία. Να τα βάζει με έναν κόσμο ολόκληρο.

Κι ο έρωτας; Ατελείωτος. Αδιαπραγμάτευτος. Απροσπέλαστος. Σκοτεινός. Κι αβάσταχτος. Ένας ερωτάς τυφλός, χωρίς ανταπόκριση.

Ένας έρωτας πηγή δυστυχίας. Έρωτας για εκείνη που ‘απολύτως έχει’ όλα όσα ο ίδιος μισεί. Ελιγμούς, διπλωματία, ψέματα, χειριστική γοητεία, ουρά από θαυμαστές και πολλούς, πολλούς υποψήφιους εραστές.

Και στο τέλος η ερημιά της Γαλλικής επαρχίας. Εκεί όπου ο Άλκηστος θα αποσυρθεί, οικειοθελώς, για το υπόλοιπο της ζωής του. Στο κάστρο του. Μόνος. Νικητής και νικημένος μαζί. Βυθισμένος στην ψυχική αυτοεξορία. Μακριά από κάθε ανθρώπινο βλέμμα. Μακριά από κάθε ανθρώπινο ψέμα.

Ο «Μισάνθρωπος» του Θεσσαλικού Θεάτρου: Η 5η συνεργασία της Ιόλης Ανδρεάδη με τον Γεράσιμο Γεννατά

Μετά τις παραστάσεις ‘Πόλεμος και Ειρήνη’ το 2019 και ‘Όσα Παίρνει ο Άνεμος’ το 2025 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ‘Genica – ο πίδακας του αίματός μου’ το 2025 στο Θέατρο Σημείο και το πολυσυζητημένο ‘Κόκκαλο’ που τα τελευταία χρόνια ταξιδεύει με μεγάλη επιτυχία σε Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική, εισπράττοντας εξαιρετικές κριτικές.

Ταυτότητα Παράστασης

Μετάφραση: Γιάγκος Ανδρεάδης

Πρωτότυπη έμμετρη διασκευή: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης Ασπρούλης

Σκηνοθεσία: Ιόλη Ανδρεάδη

Σκηνογραφία: Δήμητρα Λιάκουρα

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Μουσική σύνθεση: Γιώργος Παλαμιώτης

Σχεδιασμός Φωτισμών: Στέλλα Κάλτσου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Σεμίνα Πανηγυροπούλου

Διεύθυνση παραγωγής: Ειρήνη Γκότση

Κατασκευή σκηνικού: Νίκος Ανδριανόπουλος, Παναγιώτης Καραχάλιος, Ανέστης Συμεωνίδης

Κατασκευή κοστουμιών: Νικολέτα Καΐση

Μακιγιάζ φωτογράφισης: Γεωργία Απαλοδήμα

Διανομή (αλφαβητικά)

Άλκηστος: Γεράσιμος Γεννατάς

Ελιάνθη: Στεφανία Καραγιάννη

Ορόντης: Στάθης Κόκκορης

Φιλήντας: Αστέρης Κρικώνης

Αρσινόη: Μαρσέλα Λένα

Σελιμένη: Νάντια Μαργαρίτη

Πρόγραμμα παραστάσεων

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στις 18:00 & 21:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στις 19:00

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου στις 21:00

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου στις 21:00

Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 18:00 & 21:00

Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 19:00

Θέατρο Φιλίπ

Πέμπτη στις 20:00

Παρασκευή στις 21:15

Σάββατο στις 21:15

Κυριακή στις 20:15

Διάρκεια: 100 λεπτά

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.