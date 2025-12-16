«Εκτός Ύλης reloaded»: Το βραβευμένο έργο του Κώστα Λεϊμονή στο Ευρωκοινοβούλιο

Το βραβευμένο έργο «Εκτός Ύλης reloaded» του Κώστα Λεϊμονή, σε συνέχεια των sold out παραστάσεων τόσο στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, όσο και σε ολόκληρη την Ελλάδα, επιστρέφει και τη φετινή σεζόν, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη και με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση στον ρόλο του υπουργού.

Το έργο

Ένας βουλευτής, που έχει διατελέσει για χρόνια και υπουργός ελληνικών κυβερνήσεων, αποφασίζει να παραιτηθεί από το αξίωμά του και να εγκαταλείψει μια για πάντα την πολιτική ζωή της χώρας.

Έτσι, ετοιμάζεται να εκφωνήσει τον τελευταίο του λόγο στη Βουλή τη νύχτα της ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Έναν λόγο, που όμοιός του δεν έχει ακουστεί ποτέ στην αίθουσα του κοινοβουλίου.

Αφού έχει αναλογιστεί τις πράξεις και κυρίως τις παραλείψεις του σε οικογενειακό και επαγγελματικό επίπεδο, εξομολογείται και παράλληλα απολογείται ενώπιον ενός λαού που τον πίστεψε, με την ελπίδα ότι –έστω και την τελευταία στιγμή– θα προλάβει να γίνει σύμμαχος της αλήθειας και υποστηρικτής μιας μεγάλης συγγνώμης, που έπρεπε να έχει ειπωθεί καιρό πριν.

Το έργο εμπεριέχει πανανθρώπινες αξίες, οπότε θα μπορούσε να μιλήσει στα μυαλά και στις καρδιές όλων των εθνών, θίγοντας διαχρονικά ζητήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα, όπως μεταξύ άλλων: την παιδεία, τον ρατσισμό, την ανισότητα στις κοινωνικές τάξεις, την αδικία, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την τεράστια δύναμη των πολιτών να ανατρέψουν την αντίληψη ότι η ανοχή τους στο παράλογο είναι δεδομένη.

Το έργο είναι βραβευμένο από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών

Η παράσταση παρουσιάστηκε την περίοδο 2016-2018 (Θέατρο Αλκμήνη, Θέατρο Ιλίσια, περιοδεία στην Ελλάδα), στις 27 Μαρτίου 2018 την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου παρουσιάστηκε στον φυσικό της χώρο, μέσα στην Βουλή των Ελλήνων και το 2019 σε Βρυξέλλες και Στουτγκάρδη.

Το έργο που χάρισε στον δημιουργό του, Κώστα Λεϊμονή, το Βραβείο Θεατρικού Έργου από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών το 2016, παρουσιάζεται με επικαιροποιημένο κείμενο, ξανά, έχοντας κάνει πρεμιέρα στις 8 Νοεμβρίου 2024 στο θέατρο Αυλαία στη Θεσσαλονίκη με συνεχόμενες sold out παραστάσεις, ενώ παρουσιάστηκε για δύο μήνες, στο πλαίσιο της πανελλήνιας περιοδείας και στην Σθήνα, στο Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης» γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία.

Στις 19 Οκτωβρίου 2025 ανέβηκε στο πλαίσιο της The Greek Experience Cultural Convention 2025, που διοργανώνει η Empiria Events, με αγγλικούς υπέρτιτλους στο θέατρο Xinflix Media Studio, στο Τορόντο του Καναδά εισπράττοντας θερμή ανταπόκριση, ενώ στις 31 Οκτωβρίου 2025 έκανε για 2η συνεχόμενη και για 4η συνολικά χρονιά ξανά πρεμιέρα στην Ελλάδα και ειδικότερα στο θέατρο Αυλαία στη Θεσσαλονίκη, ξεκινώντας πάλι με διαδοχικές sold out παραστάσεις.

Επόμενες στάσεις της περιοδείας η Δράμα (12/12), η Καβάλα (13/12), τα Γιαννιτσά (14/12), η Λάρισα (9/1), η Λαμία (10/1), η Λειβαδιά (11/1), το Αγρίνιο (24/1) και έπεται συνέχεια.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Κώστας Λεϊμονής

Σκηνοθεσία/Κοστούμια/Φωτισμοί: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Πρωτότυπη μουσική: Γιώργος Περού

Creative Agency: GridFox

Στον κεντρικό ρόλο ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, μαζί του οι: Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Ελένη Θεοχάρη, Κωνσταντίνος Μπάρκος