Στη σύλληψη τεσσάρων υπηκόων Βουλγαρίας προχώρησαν αστυνομικές δυνάμεις Δράμας, στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων αστυνόμευσης για την αποτροπή εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Οι τέσσερις συλληφθέντες εντοπίστηκαν από υφιστάμενη υπηρεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας, και συγκεκριμένα από το αστυνομικό τμήμα Κάτω Νευροκοπίου, τη στιγμή που, επιβαίνοντες σε δύο οχήματα, επιχείρησαν να εξέλθουν από τη χώρα μεταφέροντας συνολικά πέντε πρόβατα.

Κατά τον έλεγχο, τα δύο οχήματα κατασχέθηκαν, όπως και τα πέντε ζώα, τα οποία εξετάστηκαν από κτηνίατρο και, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, κατασχέθηκαν προκειμένου να καταστραφούν δια σφαγής, στο πλαίσιο των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση της νόσου.

Συναγερμός για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Σημειώνεται ότι σε κατάσταση συναγερμού εξακολουθούν να βρίσκονται οι Αρχές για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, με την ελληνική κτηνοτροφία να αντιμετωπίζει μία από τις πιο παρατεταμένες και σύνθετες επιζωοτίες που την έχουν φέρει στα όριά της καθώς σχεδόν μισό εκατομμύριο ζώα έχουν ήδη θανατωθεί.

Η πρωτοφανής σε διάρκεια και ένταση επιζωοτία πλήττει την αιγοπροβατοτροφία από τον Αύγουστο του 2024, με τους κτηνοτρόφους να βρίσκονται σε οριακή οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ, η αβεβαιότητα γύρω από τον εμβολιασμό και η αδυναμία άμεσης ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου έχουν καταστήσει τη ζωονόσο ένα από τα βασικά ζητήματα των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Όπως εξήγησε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μαρίνου, η ευλογιά δεν αποτελεί άγνωστη νόσο για τους αιγοπροβατοτρόφους της ακριτικής Ελλάδας.

Για δεκαετίες, σε περιοχές όπως ο Έβρος και η Λέσβος, η εμφάνιση των χαρακτηριστικών δερματικών αλλοιώσεων οδηγούσε στην άμεση εφαρμογή ενός αυστηρού και δοκιμασμένου πρωτοκόλλου: καθολική θανάτωση του κοπαδιού, υγειονομική ταφή, δημιουργία ζώνης προστασίας τριών χιλιομέτρων και ζώνης επιτήρησης επτά επιπλέον χιλιομέτρων, με εντατικούς κλινικούς ελέγχους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η νόσος δεν ξεπερνούσε τα γεωγραφικά όρια της περιοχής και η επιζωοτία έληγε σχετικά γρήγορα.