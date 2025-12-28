newspaper
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Επιχειρούσαν να μεταφέρουν πρόβατα στο εξωτερικό – Συνελήφθησαν από την ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 28 Δεκεμβρίου 2025 | 17:40

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Επιχειρούσαν να μεταφέρουν πρόβατα στο εξωτερικό – Συνελήφθησαν από την ΕΛ.ΑΣ.

Οι τέσσερις συλληφθέντες εντοπίστηκαν τη στιγμή που, επιβαίνοντες σε δύο οχήματα, επιχείρησαν να εξέλθουν από τη χώρα μεταφέροντας συνολικά πέντε πρόβατα

Στη σύλληψη τεσσάρων υπηκόων Βουλγαρίας προχώρησαν αστυνομικές δυνάμεις Δράμας, στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων αστυνόμευσης για την αποτροπή εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Οι τέσσερις συλληφθέντες εντοπίστηκαν από υφιστάμενη υπηρεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας, και συγκεκριμένα από το αστυνομικό τμήμα Κάτω Νευροκοπίου, τη στιγμή που, επιβαίνοντες σε δύο οχήματα, επιχείρησαν να εξέλθουν από τη χώρα μεταφέροντας συνολικά πέντε πρόβατα.

Κατά τον έλεγχο, τα δύο οχήματα κατασχέθηκαν, όπως και τα πέντε ζώα, τα οποία εξετάστηκαν από κτηνίατρο και, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, κατασχέθηκαν προκειμένου να καταστραφούν δια σφαγής, στο πλαίσιο των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση της νόσου.

Συναγερμός για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Σημειώνεται ότι σε κατάσταση συναγερμού εξακολουθούν να βρίσκονται οι Αρχές για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, με την ελληνική κτηνοτροφία να αντιμετωπίζει μία από τις πιο παρατεταμένες και σύνθετες επιζωοτίες που την έχουν φέρει στα όριά της καθώς σχεδόν μισό εκατομμύριο ζώα έχουν ήδη θανατωθεί.

Η πρωτοφανής σε διάρκεια και ένταση επιζωοτία πλήττει την αιγοπροβατοτροφία από τον Αύγουστο του 2024, με τους κτηνοτρόφους να βρίσκονται σε οριακή οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ, η αβεβαιότητα γύρω από τον εμβολιασμό και η αδυναμία άμεσης ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου έχουν καταστήσει τη ζωονόσο ένα από τα βασικά ζητήματα των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Όπως εξήγησε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μαρίνου, η ευλογιά δεν αποτελεί άγνωστη νόσο για τους αιγοπροβατοτρόφους της ακριτικής Ελλάδας.

Για δεκαετίες, σε περιοχές όπως ο Έβρος και η Λέσβος, η εμφάνιση των χαρακτηριστικών δερματικών αλλοιώσεων οδηγούσε στην άμεση εφαρμογή ενός αυστηρού και δοκιμασμένου πρωτοκόλλου: καθολική θανάτωση του κοπαδιού, υγειονομική ταφή, δημιουργία ζώνης προστασίας τριών χιλιομέτρων και ζώνης επιτήρησης επτά επιπλέον χιλιομέτρων, με εντατικούς κλινικούς ελέγχους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η νόσος δεν ξεπερνούσε τα γεωγραφικά όρια της περιοχής και η επιζωοτία έληγε σχετικά γρήγορα.

Αγορά εργασίας: Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους

Αγορά εργασίας: Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους

Τουρισμός: Η χρυσή δεκαετία των αλλεπάλληλων ρεκόρ 

Τουρισμός: Η χρυσή δεκαετία των αλλεπάλληλων ρεκόρ 

Μήνυση Πλακιά για το ξεμπάζωμα των Τεμπών επί θητείας Κώστα Αγοραστού
Ελλάδα 28.12.25

Μήνυση για υπερτιμολογήσεις στα πέντε υποέργα της περιφέρειας Θεσσαλίας που αφορούσαν τη διαμόρφωση του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπων, κατέθεσε ο Νίκος Πλακιάς.

Ivan Greko: Στο Αυτόφωρο τη Δευτέρα μετά την ποινική δίωξη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος
Ελλάδα 28.12.25

Ο τράπερ Ivan Greko συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου στη Γλυφάδα - Επέβαινε σε πολυτελές αυτοκίνητο που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από την περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη: Σαρώνουν οι θυελλώδεις άνεμοι – Έπεσαν δεκάδες δέντρα
Απαιτείται προσοχή 28.12.25

Ο Βαρδάρης σφυροκοπά τη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές με ριπές ανέμου έως και 7 μποφόρ - Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική - Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι προσεκτικοί

Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο δύο 15χρονες έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ – Δύο συλλήψεις
Στα Ιωάννινα 28.12.25

Η μία κατανάλωσε αλκοολούχο ποτό σε μπαρ και η άλλη σε πάρκο - Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον επιχειρηματία της επιχείρησης που σέρβιρε αλκοόλ στη μία 15χρονη αλλά και τον πατέρα της άλλης

Ivan Greko: «Δεν έχει βραχιολάκι» λέει ο δικηγόρος του τράπερ μετά τη σύλληψή του
Ελλάδα 28.12.25

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του τράπερ Ivan Greko από τις 17 Δεκεμβρίου ο κατ' οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση που του είχε επιβληθεί, έχει ήδη αντικατασταθεί με άλλους όρους

Κρήτη: Μεθυσμένος άνδρας έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε – Τη σορό του εντόπισαν πολίτες
Στην Κρήτη 28.12.25

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη - Ο 72χρονος Γερμανός είχε καταναλώσει πολύ αλκοόλ το βράδυ της Παρασκευής και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σήμερα το πρωί

Κρήτη: Νέα διάσωση 108 μεταναστών νότια της Γαύδου – Πάνω από 800 άνθρωποι στο κέντρο της Αγυιάς
Στην Κρήτη 28.12.25

Η κατάσταση στα Χανιά στην Κρήτη έχει επανέλθει σε κρίσιμο επίπεδο καθώς δυσκολεύει περαιτέρω η διαχείριση του χώρου και των εκατοντάδων διασωθέντων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές

Αγρότες: Δεν πτοούνται από τις διασπαστικές κινήσεις και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα – Κλείνουν από σήμερα δρόμους
Απέλπιδες προσπάθειες 28.12.25

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα ετοιμάζονται να κάνουν οι αγρότες που εντείνουν από σήμερα τις κινητοποιήσεις τους με κλεισίματα δρόμων μετά τη μερική αναστολή λόγω Χριστουγέννων

Δημόσια πανεπιστήμια: Προς διαγραφή 280.000 φοιτητές – 35.000 αιτήθηκαν παράταση σπουδών
Οι εξαιρέσεις 28.12.25

Όσοι φοιτητές δεν εκκίνησαν τη διαδικασία της «δεύτερης ευκαιρίας», θα διαγραφούν αυτόματα στο τέλος του ημερολογιακού έτους - Ποιοι εξαιρούνται - Τι ισχύει για γονείς, εργαζομένους και αθλητές

Ράμμος για Φλώρινα: Θα τραγουδάμε ό,τι θέλουμε σε όποια γλώσσα θέλουμε
Ελλάδα 28.12.25

Ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, πήρε θέση για το περιστατικό στη Φλώρινα σημειώνοντας ότι «σήμερα απαγορεύεται ένα τραγούδι αύριο μπορεί να απαγορευτεί η ελευθερία του λόγου»

Πώς είναι σήμερα τα σπίτια – στολίδια του Λαχείου των Συντακτών
Χιλιάδες κτίρια 28.12.25

Το Λαχείο Συντακτών πρωτοκυκλοφόρησε το 1927 προς ενίσχυση του ταμείου της ΕΣΗΕΑ - Τι μας δείχνουν τα σπίτια που κλήρωνε για την Αθήνα του '40, του '50 και του ’60 - Ποιοι αρχιτέκτονες τα σχεδίασαν

Ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή – Το ωράριο λειτουργίας έως την Τετάρτη
Ελλάδα 28.12.25

Ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή – Το ωράριο λειτουργίας έως την Τετάρτη

Την τελευταία Κυριακή του χρόνου τα καταστήματα λειτουργούν κανονικά, όμως ενδέχεται να υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις στο ωράριο από επιχείρηση σε επιχείρηση, μόνο για τις περιπτώσεις που κλείνουν νωρίτερα.

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ
Premier League 28.12.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ για τη 18η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

ΣΥΡΙΖΑ: Πλήγμα στη θεσμική υπόληψη και δημοκρατική λειτουργία της Βουλής η κατάργηση των ζωντανών μεταδόσεων των εξεταστικών
Επικαιρότητα 28.12.25

«Έχουν την αυταπάτη ότι με το μαύρο στη ζωντανή μετάδοση θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη άνεση στις διαδικασίες συγκάλυψης; Κάνουν λάθος», διαμηνύει ο ΣΥΡΙΖΑ

«Προτιμούσα να έχω γεννήσει ένα σκυλάκι» – Ο αποξενωμένος γιος της Μπριζίτ Μπαρντό, Νικολά-Ζακ Σαριέ
Κρύα καρδιά 28.12.25

Μοντέλο, ηθοποιός και τραγουδίστρια, η Μπριζίτ Μπαρντό είχε πολλούς ρόλους, ωστόσο ένα πράγμα για το οποίο δεν ήθελε ποτέ να γίνει γνωστή ήταν το να είναι μητέρα.

Μήνυση Πλακιά για το ξεμπάζωμα των Τεμπών επί θητείας Κώστα Αγοραστού
Ελλάδα 28.12.25

Μήνυση για υπερτιμολογήσεις στα πέντε υποέργα της περιφέρειας Θεσσαλίας που αφορούσαν τη διαμόρφωση του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπων, κατέθεσε ο Νίκος Πλακιάς.

Ζελένσκι: Έφτασε στο Μαϊάμι για τη συνάντηση με τον Τραμπ – Ανάρτηση Ντμιτρίεφ κατά «πολεμοκάπηλων»
Κρίσιμο ραντεβού 28.12.25

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί σήμερα με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τα «αγκάθια» του εδαφικού ζητήματος και των εγγυήσεων ασφαλείας να παραμένουν

Η (πρώτη) «μητέρα των μαχών»
On Field 28.12.25

Η Άρσεναλ φιλοξενεί την Τρίτη την Άστον Βίλα και το αποτέλεσμα του μεγάλου αγώνα θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της Πρέμιερ Λιγκ

Νέα Αριστερά: Το Μαξίμου «ρίχνει μαύρο» στην Βουλή καταργώντας την ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση των εξεταστικών
Επικαιρότητα 28.12.25

«Η καταφυγή σε τέτοιες μεθοδεύσεις καταδεικνύει τον πανικό που έχει καταλάβει το Μαξίμου από την σύζευξη της Βουλής με τα μπλόκα των αγροτών, με αιχμή το σκανδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», λέει η Νέα Αριστερά

Φαραντούρης από Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα να είναι πρωταγωνίστρια σταθερότητας, ασφάλειας και ειρήνης στην Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 28.12.25

Σε δηλώσεις του έξω απ' το αμερικανικό Κογκρέσο, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης έκανε λόγο για «αμηχανία» της Ευρώπης αναφορικά με τις διατλαντικές σχέσεις

Δούκας: Η Αθήνα αλλάζει κάθε μέρα – Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν γεμάτα προκλήσεις
Δήμος Αθηναίων 28.12.25

Ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στα πρώτα δύο χρόνια που βρίσκεται στη δημαρχία του δήμου Αθηναίων τονίζοντας πως «τα επόμενα τρία χρόνια προχωράμε μπροστά, ακόμα πιο αποφασιστικά»

Συρία: Δύο άτομα σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας που διέλυσαν διαδήλωση Αλαουιτών
Κόσμος 28.12.25

Μετά την απομάκρυνση του Άσαντ από την εξουσία, η Συρία έχει γνωρίσει πολλά περιστατικά αιματηρής θρησκευτικής βίας, παρά τις δεσμεύσεις του Αχμέντ αλ Σάρα να προστατεύσει τις μειονότητες

Νικήτας Κακλαμάνης: Έρχεται «κόφτης» για τις ομιλίες των βουλευτών και στις εξεταστικές επιτροπές
Πολιτική Γραμματεία 28.12.25

Αλλαγές στις μεταδόσεις των εξεταστικών επιτροπών προανήγγειλε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, διευκρινίζοντας ότι οι όποιες αλλαγές θα εφαρμοστούν στο μέλλον.

Αλαβάνος: Το ΚΚΕ στηρίζει τον αγώνα των αγροτών γιατί είναι αγώνας επιβίωσης
Πολιτική Γραμματεία 28.12.25

Ο Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος κατήγγειλε τη στοχοποίηση αγροσυνδικαλιστών και την έλλειψη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, που άφησε πολλούς αγρότες εκτός ρυθμίσεων για το αγροτικό ρεύμα

«Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες»: Ο Σώτης Βολάνης δεν μετανιώνει για την ακριβότερη αγορά της ζωής του
600.000 ευρώ 28.12.25

«Οι γονείς μου αγανάκτησαν. Μπορεί να μου έφυγαν 600.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν το μετανιώνω», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Σώτης Βολάνης σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Οι Σέρβοι αποκαλύπτουν το συμβόλαιο που δίνει στον Τζόουνς ο Ολυμπιακός και πότε έρχεται ο παίκτης στην Ελλάδα
Euroleague 28.12.25

Συμβόλαιο 2,5 ετών προσφέρει ο Ολυμπιακός στον Ταϊρίκ Τζόουνς σύμφωνα με τα τελευταία σερβικά ρεπορτάζ που παράλληλα υποστηρίζουν ότι ο Αμερικανός πιθανώς να φτάσει στην Ελλάδα τη Δευτέρα.

