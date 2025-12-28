magazin
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η στιγμή που ο Ετεοκλής Παύλου μίλησε στην κόρη του για το ατύχημά του – Η συγκινητική απάντησή της
Fizz 28 Δεκεμβρίου 2025 | 22:30

Η στιγμή που ο Ετεοκλής Παύλου μίλησε στην κόρη του για το ατύχημά του – Η συγκινητική απάντησή της

«Δεν είπα όλη την ιστορία με τον πυροβολισμό, αλλά της είπα ‘’ήταν κάποιοι κακοί άνθρωποι, που πυροβόλησαν τον μπαμπά’’ δεν της είπα το παρασκήνιο», είπε μεταξύ άλλων ο Ετεοκλής Παύλου

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Naughty ή nice: Ήμουν αρκετά «καλό παιδί» φέτος;

Naughty ή nice: Ήμουν αρκετά «καλό παιδί» φέτος;

Spotlight

Ο Ετεοκλής Παύλου μίλησε για μια από τις πιο λεπτές και προσωπικές στιγμές της πατρότητας: το πώς εξήγησε στην ανήλικη κόρη του το σοβαρό ατύχημα που σημάδεψε τη ζωή του και οδήγησε στον ακρωτηριασμό του δεξιού του ποδιού, επιλέγοντας την ειλικρίνεια χωρίς σκληρές ή τρομακτικές λεπτομέρειες.

Ο παρουσιαστής, που βρέθηκε καλεσμένος μαζί με τη σύζυγό του Ελένη Χατζίδου στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ, αναφέρθηκε στη σχέση που έχει χτίσει με την κόρη τους, Μελίτα, αλλά και στον τρόπο που διαχειρίστηκε μια δύσκολη αλήθεια μέσα στην οικογένεια.

Όπως εξήγησε, από νωρίς θεώρησε σωστό το παιδί να γνωρίζει τι έχει συμβεί, χωρίς όμως να εκτεθεί σε εικόνες ή περιγραφές που θα μπορούσαν να τη φοβίσουν. Περιέγραψε με απλά λόγια το περιστατικό του πυροβολισμού που είχε δεχτεί σε νυχτερινό μαγαζί πριν από περίπου 13 χρόνια και το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του ποδιού του, δίνοντας έμφαση όχι στο τραύμα, αλλά στη συνέχεια της ζωής.

Ο ίδιος τόνισε ότι στόχος του δεν ήταν να «ωραιοποιήσει» την πραγματικότητα, αλλά να τη μεταφέρει με τρόπο κατανοητό για την ηλικία της κόρης του.

«Ο μπαμπάς είναι ανάπηρος, αλλά δεν πειράζει»

«Δεν είπα όλη την ιστορία με τον πυροβολισμό, αλλά της είπα ‘’ήταν κάποιοι κακοί άνθρωποι, που πυροβόλησαν τον μπαμπά’’ δεν της είπα το παρασκήνιο. Μου είπε ‘’δηλαδή μπαμπά τώρα δεν θα έχεις ποτέ πόδι;’’ και της είπα ‘’να σε ρωτήσω κάτι; Σε πειράζει, μήπως σε ενοχλεί σε κάτι;’’.

»Και μου απάντησε ‘’όχι, γιατί εγώ έχω τον μπαμπά μου’’. Της είπα λοιπόν να κρατήσει αυτό. ‘’Ο μπαμπάς είναι ανάπηρος, αλλά δεν πειράζει. Έχω ένα ψεύτικο πόδι το οποίο χαίρομαι πάρα πολύ γιατί, αν δεν το είχα, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε’’ της είπα», δήλωσε ο Ετεοκλής Παύλου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Αποχαιρετά το 2025

Wall Street: Αποχαιρετά το 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Naughty ή nice: Ήμουν αρκετά «καλό παιδί» φέτος;

Naughty ή nice: Ήμουν αρκετά «καλό παιδί» φέτος;

Επικαιρότητα
Τραμπ-Ζελένσκι: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο

Τραμπ-Ζελένσκι: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο

inWellness
inTown
Stream magazin
«Ξαναπέθανε» ο Sin Boy; – Η ανάρτηση με το «1990 – 2025» που προκάλεσε σάλο στα social media
Φωτογραφία 28.12.25

«Ξαναπέθανε» ο Sin Boy; – Η ανάρτηση με το «1990 – 2025» που προκάλεσε σάλο στα social media

Μια φωτογραφία με μαύρα φτερά αγγέλου και τη λιτή επιγραφή «1990 – 2025» ήταν αρκετή για να φέρει ξανά το όνομα του Sin Boy στο επίκεντρο, πυροδοτώντας σχόλια, ειρωνεία και υποψίες για νέο επικοινωνιακό τρικ στα social media.

Σύνταξη
«Προτιμούσα να έχω γεννήσει ένα σκυλάκι» – Ο αποξενωμένος γιος της Μπριζίτ Μπαρντό, Νικολά-Ζακ Σαριέ
Κρύα καρδιά 28.12.25

«Προτιμούσα να έχω γεννήσει ένα σκυλάκι» - Ο αποξενωμένος γιος της Μπριζίτ Μπαρντό, Νικολά-Ζακ Σαριέ

Μοντέλο, ηθοποιός και τραγουδίστρια, η Μπριζίτ Μπαρντό είχε πολλούς ρόλους, ωστόσο ένα πράγμα για το οποίο δεν ήθελε ποτέ να γίνει γνωστή ήταν το να είναι μητέρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες»: Ο Σώτης Βολάνης δεν μετανιώνει για την ακριβότερη αγορά της ζωής του
600.000 ευρώ 28.12.25

«Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες»: Ο Σώτης Βολάνης δεν μετανιώνει για την ακριβότερη αγορά της ζωής του

«Οι γονείς μου αγανάκτησαν. Μπορεί να μου έφυγαν 600.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν το μετανιώνω», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Σώτης Βολάνης σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Σύνταξη
Με μαγιό στον Αστέρα, ξυπόλητη στην Πλάκα, για ποτά στην Ύδρα – Η Μπριζίτ Μπαρντό στην Ελλάδα το ’69
Είδωλο 28.12.25

Με μαγιό στον Αστέρα, ξυπόλητη στην Πλάκα, για ποτά στην Ύδρα – Η Μπριζίτ Μπαρντό στην Ελλάδα το '69

Στις 11 Αυγούστου 1969, η Μπαρντό έφτασε στην Αθήνα με πτήση της Air France, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, Πάτρικ Ζιλ και δύο Γαλλίδες φίλες της, ενώ βρισκόταν σε διάσταση με τον τρίτο σύζυγό της και κληρονόμο της αυτοκινητοβιομηχανίας Opel. Γκίντερ Σακς.

Σύνταξη
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άφησε κάποτε την υποκριτική για να «βγαίνει με κορίτσια και να κάνει παρέα με συνομηλίκους»
'90 28.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άφησε κάποτε την υποκριτική για να «βγαίνει με κορίτσια και να κάνει παρέα με συνομηλίκους»

Μιλώντας για την επαγγελματική του πορεία σε ένα νέο επεισόδιο του Mythical Kitchen, ο Μακόλεϊ Κάλκιν είπε ότι άφησε την υποκριτική το 1994, καθώς ήθελε να ζήσει μια «κανονική ζωή».

Σύνταξη
Μούσι, καουμπόικο καπέλο και τζιν: Ο Τζεφ Μπέζος «θερίζει» το Άσπεν με την Λόρεν Σάντσεζ και νέο λουκ
Bίντεο & Φωτογραφίες 27.12.25

Μούσι, καουμπόικο καπέλο και τζιν: Ο Τζεφ Μπέζος «θερίζει» το Άσπεν με την Λόρεν Σάντσεζ και νέο λουκ

Ο Τζεφ Μπέζος αφήνει πίσω το αυστηρό εταιρικό προφίλ και εμφανίζεται με νέα εικόνα, την ώρα που ο ίδιος και η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος ετοιμάζονται να βρεθούν στον πυρήνα του Met Gala 2026, προκαλώντας σχόλια εντός κι εκτός μόδας

Σύνταξη
Η πιο γλυκιά στιγμή των Χριστουγέννων ανήκει στην πριγκίπισσα Σάρλοτ
Selfies & χαμόγελα 27.12.25

Η πιο γλυκιά στιγμή των Χριστουγέννων ανήκει στην πριγκίπισσα Σάρλοτ

Με μια αυθόρμητη κίνηση έξω από την εκκλησία στο Σάντρινγκχαμ, η 10χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ σταμάτησε για selfies με τον κόσμο, χαρίζοντας τη πιο ζεστή και ανθρώπινη στιγμή των φετινών βασιλικών Χριστουγέννων

Σύνταξη
Όποιος ψάχνει, βρίσκει: Άνδρας «χάζευε» στο ίντερνετ – και ανακάλυψε ότι είναι εγγονός του Χίμλερ
Αχ βρε γιαγιά! 27.12.25

Όποιος ψάχνει, βρίσκει: Άνδρας «χάζευε» στο ίντερνετ – και ανακάλυψε ότι είναι εγγονός του Χίμλερ

Ένα τυχαίο βράδυ μπροστά στην οθόνη, μια φωτογραφία στο ίντερνετ και μια λεζάντα-σοκ αποκάλυψαν στον Χένρικ Λένκαϊτ ότι ο παππούς του δεν ήταν απλώς ένας σκοτεινός συγγενής, αλλά ο Χάινριχ Χίμλερ, ο άνθρωπος πίσω από την Τελική Λύση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πέθανε η «Σούλα»: Η Χρυσούλα Αλευρίδου και οι οίκοι ανοχής που σημάδεψαν τη Λάρισα
«Αρχόντισσα του Κάμπου» 27.12.25

Πέθανε η «Σούλα»: Η Χρυσούλα Αλευρίδου και οι οίκοι ανοχής που σημάδεψαν τη Λάρισα

Την τελευταία της πνοή άφησε η Χρυσούλα Αλευρίδου, γνωστή ως «Σούλα», αμφιλεγόμενη αλλά αναγνωρίσιμη μορφή της Θεσσαλίας. Από το 2009 δραστηριοποιήθηκε στη Λάρισα με οίκους ανοχής και έντονη φιλανθρωπική δράση

Σύνταξη
Αηδία κι απόλαυση – Το ελβετικό τυρί που μυρίζει σαν βρώμικη κάλτσα και λατρεύεται τις γιορτές
Γούστα είναι αυτά 27.12.25

Αηδία κι απόλαυση – Το ελβετικό τυρί που μυρίζει σαν βρώμικη κάλτσα και λατρεύεται τις γιορτές

«Θέλετε να δοκιμάσετε το τυρί που μυρίζει σαν τον ίδιο τον θάνατο; Μπείτε στην ουρά» γράφει σχετικό άρθρο στην Washington Post. Το Raclette, το δύσοσμο λιωμένο ελβετικό τυρί, προσβάλλει και ενθουσιάζει μια ολόκληρη νέα γενιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Κέιτι Πέρι στο Διάστημα, τα Labubu εκατομμυριούχοι – Οι στιγμές της ποπ κουλτούρας που τρέλαναν το διαδίκτυο το 2025
Τι ζήσαμε! 27.12.25

Η Κέιτι Πέρι στο Διάστημα, τα Labubu εκατομμυριούχοι – Οι στιγμές της ποπ κουλτούρας που τρέλαναν το διαδίκτυο το 2025

Το περασμένο ημερολογιακό έτος είδε την Κέιτι Πέρι να εκτοξεύεται στο διάστημα, την πανταχού παρουσία μιας αφράτης κούκλας γκρέμλιν και μια σειρά από συναρπαστικές στιγμές που έδωσαν τροφή στα μιμίδια και σημάδεψαν τους τελευταίους 12 μήνες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σομαλιλάνδη: Οποιαδήποτε παρουσία του Ισραήλ θα θεωρηθεί στόχος, προειδοποιούν οι Χούθι
«Στρατιωτικός στόχος» 29.12.25

Οι Χούθοι προειδοποιούν το Ισραήλ για τη Σομαλιλάνδη

«Στρατιωτικό στόχο» θα αποτελέσει οποιαδήποτε παρουσία του Ισραήλ στη Σομαλιλάνδη, προειδοποιούν οι Χούθι, «καθώς αποτελεί επίθεση εναντίον της Σομαλίας και της Υεμένης και απειλή» για την περιοχή.

Σύνταξη
Κόσοβο: Νίκη Κούρτι στις βουλευτικές εκλογές – Μεγάλες πιθανότητες σχηματισμού κυβέρνησης
Κόσοβο 29.12.25

Νίκη Κούρτι στις βουλευτικές εκλογές

Με καταμετρημένο το 95%, η «Αυτοδιάθεση» του Αλμπιν Κούρτι λαμβάνει το 49,83% των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές που διενεργήθηκαν στο Κόσοβο, έχοντας μεγάλες πιθανότητες να σχηματίσει κυβέρνηση.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Νεύρα στο Αιγαίο
Media 29.12.25

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Νεύρα στο Αιγαίο

Γιατί επέστρεψαν οι παραβιάσεις • Τι κρύβουν οι ξαφνικές αναταράξεις στα ελληνοτουρκικά που οδήγησαν και στην πρώτη εμπλοκή με οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη έπειτα από 34 μήνες

Σύνταξη
Βρετανία: Καμία νέα γεώτρηση στη Βόρεια Θάλασσα – Ιστορική κατάρρευση για τη Βρετανία
Οικονομικές Ειδήσεις 29.12.25

Καμία νέα γεώτρηση στη Βόρεια Θάλασσα - Ιστορική κατάρρευση για τη Βρετανία

Το 2025 σηματοδότησε μια ιστορική κατάρρευση για τη Βρετανία: για πρώτη φορά μετά τη δεκαετία του ’60, καμία νέα γεώτρηση δεν πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Θάλασσα.

Σύνταξη
Πέθανε ο Λούις Γκέρστνερ – Ποιος είναι ο άνθρωπος που ανέστησε την IBM
Ταλαντούχος 28.12.25

Πέθανε ο Λούις Γκέρστνερ – Ποιος είναι ο άνθρωπος που ανέστησε την IBM

Η εννέαετης θητεία του Λούις Γκέρστνερ ως προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας που είναι γνωστή ως «Big Blue» χρησιμοποιείται συχνά ως case study για το τι εστί εταιρική ηγεσία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Βαρδούσια: Η τελευταία συμβουλή της μητέρας της 31χρονης που καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα – «Της είπα μην πας…»
Πόνος αβάσταχτος 28.12.25

Η τελευταία συμβουλή της μητέρας της 31χρονης που καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα - «Της είπα μην πας…»

Συγκλονίζουν τα λόγια που είπε η μητέρα της στην 31χρονη δασκάλα που καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα μαζί με τρεις φίλους της στα Βαρδούσια Όρη.

Σύνταξη
Τουλάχιστον ένας νεκρός από τις σφοδρές πλημμύρες στην νότια Ισπανία – Δύο αγνοούμενοι
Κόσμος 28.12.25

Τουλάχιστον ένας νεκρός από τις σφοδρές πλημμύρες στην νότια Ισπανία – Δύο αγνοούμενοι

«Το πτώμα ενός ατόμου εντοπίστηκε στην περιοχή όπου διεξάγονται έρευνες για αγνοούμενους στο Αλαουρίν ελ Γκράντε της Μάλαγα», ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης στην Ισπανία

Σύνταξη
Όταν η άκρα δεξιά φοράει την pop «στολή» της: Πώς περνά στις playlists και τα memes μας
«Lifestyle» 28.12.25

Όταν η άκρα δεξιά φοράει την pop «στολή» της: Πώς περνά στις playlists και τα memes μας

Δεν εμφανίζεται πια με συνθήματα και σύμβολα. Η άκρα δεξιά μπαίνει στη ζωή μας μέσα από μουσικές playlists, βίντεο στο YouTube, meme και lifestyle αισθητικές που μοιάζουν αθώες. Ο εξτρεμισμός σήμερα δεν φωνάζει — κυκλοφορεί σαν pop κουλτούρα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ο Τζόουνς συμφώνησε στους προσωπικούς όρους με τον Ολυμπιακό» (pic)
Euroleague 28.12.25

«Ο Τζόουνς συμφώνησε στους προσωπικούς όρους με τον Ολυμπιακό» (pic)

Ρεπορτάζ από τη Σερβία αναφέρει πως ο Ταϊρίκ Τζόουνς έχει έρθει σε συμφωνία στους προσωπικούς όρους με τον Ολυμπιακό, ωστόσο οι Ερυθρόλευκοι έχουν στείλει ένα συγκεκριμένο μήνυμα στον Αμερικανό.

Σύνταξη
Η μπάλα στο «ζωγραφιστό»
On Field 28.12.25

Η μπάλα στο «ζωγραφιστό»

Η αλλαγή των δεδομένων σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός προχωρήσει στην απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς από την Παρτίζαν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κρήτη: Στέρεψε ο ποταμός του Φόδελε και αποκάλυψε εικόνες εγκατάλειψης και σκουπιδιών
Ελλάδα 28.12.25

Κρήτη: Στέρεψε ο ποταμός του Φόδελε και αποκάλυψε εικόνες εγκατάλειψης και σκουπιδιών

Ένας φυσικός θησαυρός όπως αυτός του ποταμού Φόδελε, αποκαλύπτει εν μέσω παρατεταμένης ξηρασίας, η οποία έβγαλε στην επιφάνεια εκατοντάδες κιλά σκουπιδιών, μια γνώριμη εικόνα για τα ποτάμια μας

Σύνταξη
Εκλογές στο Κόσοβο: Ξεκάθαρο προβάδισμα για το κόμμα του πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι
Κίνημα «Αυτοδιάθεση« 28.12.25

Εκλογές στο Κόσοβο: Ξεκάθαρο προβάδισμα για το κόμμα του πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι

Παρά το προβάδισμα, δεν έχει καταστεί σαφές αν κατορθώσει ο Αλ. Κούρτι να αποκτήσει αυτοδυναμία για να σπάσει το πολιτικό αδιέξοδο που διαρκεί ένα χρόνο και έχει παραλύσει το κοινοβούλιο στο Κόσοβο

Σύνταξη
Βαρδούσια: Η μοιραία πορεία των τεσσάρων ορειβατών – Τα πιθανά σενάρια της τραγωδίας
Tο σημείο 28.12.25

Η μοιραία πορεία των τεσσάρων ορειβατών - Τα πιθανά σενάρια της τραγωδίας

Η παρέα των τεσσάρων αναχώρησε το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με σκοπό να φτάσει στην κορυφή του Κόρακα, στα Βαρδούσια. 200 μέτρα πριν την κορυφή, παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα.

Σύνταξη
Έκανε το στέλεχος της Interpol και είχε… κατ’ επάγγελμα τις απάτες – Απέσπασε 440.000 ευρώ σε 16 χρόνια
Τον τσάκωσαν 28.12.25

Έκανε το στέλεχος της Interpol και είχε… κατ’ επάγγελμα τις απάτες – Απέσπασε 440.000 ευρώ σε 16 χρόνια

Ο 47χρονος που συνελήφθη στη Σάμο κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για απάτες και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση)

Σύνταξη
Γεωργιάδης και Πλεύρης «ξαναχτύπησαν»: «Αντιδυτικά και αριστεροκρατούμενα» η Διεθνής Αμνηστία και το Δικαστήριο της Χάγης
Πολιτική 28.12.25

Γεωργιάδης και Πλεύρης «ξαναχτύπησαν»: «Αντιδυτικά και αριστεροκρατούμενα» η Διεθνής Αμνηστία και το Δικαστήριο της Χάγης

Οι δύο σύντροφοι στα άκρα δεξιά της ΝΔ, το έκαναν πάλι το θαύμα τους - ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Θάνος Πλεύρης, αυτή τη φορά, στοχοποίησαν τη Διεθνή Αμνηστία και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης

Σύνταξη
Το in στο μπλόκο της Νίκαιας: Ξεκάθαροι οι αγρότες απέναντι στις διασπαστικές κινήσεις που «αγκάλιασε» το Μαξίμου
Βίντεο & Φωτογραφίες 28.12.25

Το in στο μπλόκο της Νίκαιας: Ξεκάθαροι οι αγρότες απέναντι στις διασπαστικές κινήσεις που «αγκάλιασε» το Μαξίμου

Εκεί που χτυπά η «καρδιά» των αγροτικών κινητοποιήσεων, στο μπλόκο της Νίκαιας, βρέθηκε το in μεταφέροντας το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων. «Δεν εκβιάζουμε, δεν απειλούμε, δεν δίνουμε τελεσίγραφα στην κυβέρνηση» διαμηνύουν και απαντούν στους «πρόθυμους συνομιλητές» που «αγκαλιάζει» το Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες – «Μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» καταγγέλλει η Χαριλάου Τρικούπη
Πυρά 28.12.25

Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες – «Μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» καταγγέλλει η Χαριλάου Τρικούπη

Ο Κώστας Τσουκαλάς ζήτησε η ΝΔ να καταδικάσει τις «εμπρηστικές δηλώσεις στελεχών της κατά των αγροτών» - Για «παθογένειες της αντιπολίτευσης» κάνει λόγο η Αλεξάνδρα Σδούκου

Σύνταξη
LIVE: Aταλάντα – Ίντερ
Serie A 28.12.25

LIVE: Aταλάντα – Ίντερ

LIVE: Aταλάντα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Aταλάντα – Ίντερ για τη 17η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο