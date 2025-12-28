Η στιγμή που ο Ετεοκλής Παύλου μίλησε στην κόρη του για το ατύχημά του – Η συγκινητική απάντησή της

Ο Ετεοκλής Παύλου μίλησε για μια από τις πιο λεπτές και προσωπικές στιγμές της πατρότητας: το πώς εξήγησε στην ανήλικη κόρη του το σοβαρό ατύχημα που σημάδεψε τη ζωή του και οδήγησε στον ακρωτηριασμό του δεξιού του ποδιού, επιλέγοντας την ειλικρίνεια χωρίς σκληρές ή τρομακτικές λεπτομέρειες.

Ο παρουσιαστής, που βρέθηκε καλεσμένος μαζί με τη σύζυγό του Ελένη Χατζίδου στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ, αναφέρθηκε στη σχέση που έχει χτίσει με την κόρη τους, Μελίτα, αλλά και στον τρόπο που διαχειρίστηκε μια δύσκολη αλήθεια μέσα στην οικογένεια.

Όπως εξήγησε, από νωρίς θεώρησε σωστό το παιδί να γνωρίζει τι έχει συμβεί, χωρίς όμως να εκτεθεί σε εικόνες ή περιγραφές που θα μπορούσαν να τη φοβίσουν. Περιέγραψε με απλά λόγια το περιστατικό του πυροβολισμού που είχε δεχτεί σε νυχτερινό μαγαζί πριν από περίπου 13 χρόνια και το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του ποδιού του, δίνοντας έμφαση όχι στο τραύμα, αλλά στη συνέχεια της ζωής.

Ο ίδιος τόνισε ότι στόχος του δεν ήταν να «ωραιοποιήσει» την πραγματικότητα, αλλά να τη μεταφέρει με τρόπο κατανοητό για την ηλικία της κόρης του.

«Ο μπαμπάς είναι ανάπηρος, αλλά δεν πειράζει»

«Δεν είπα όλη την ιστορία με τον πυροβολισμό, αλλά της είπα ‘’ήταν κάποιοι κακοί άνθρωποι, που πυροβόλησαν τον μπαμπά’’ δεν της είπα το παρασκήνιο. Μου είπε ‘’δηλαδή μπαμπά τώρα δεν θα έχεις ποτέ πόδι;’’ και της είπα ‘’να σε ρωτήσω κάτι; Σε πειράζει, μήπως σε ενοχλεί σε κάτι;’’.

»Και μου απάντησε ‘’όχι, γιατί εγώ έχω τον μπαμπά μου’’. Της είπα λοιπόν να κρατήσει αυτό. ‘’Ο μπαμπάς είναι ανάπηρος, αλλά δεν πειράζει. Έχω ένα ψεύτικο πόδι το οποίο χαίρομαι πάρα πολύ γιατί, αν δεν το είχα, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε’’ της είπα», δήλωσε ο Ετεοκλής Παύλου.