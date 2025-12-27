ΣΥΡΙΖΑ: Αναχρονιστική και προσχηματική η ανακοίνωση της Μητρόπολης Ξάνθης ενάντια στο συγκρότημα Pagan

Την ανακοίνωση της Μητρόπολης Ξάνθης για το μουσικό συγκρότημα «Pagan» σχολιάζει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Φοίβος Τσικλιάς, τονίζοντας πως προκαλεί «αλγεινή εντύπωση»

Ειδικότερα, ο κ. Τσικλιάς σημειώνει ότι η ανακοίνωση της Μητρόπολης Ξάνθης και Περιθεωρίου «ενάντια στη συμμετοχή του μουσικού συγκροτήματος ‘Pagan’ στις Θρακικές Λαογραφικές Εορτές 2026» προκαλεί αλγεινή εντύπωση

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «η Μητρόπολη, βασιζόμενη σε ερμηνεία του ονόματος και στην ενδυμασία των μελών του συγκροτήματος, το καταδικάζει ως ‘παγανιστικού χαρακτήρα’, ενώ φτάνει στο σημείο να επικρίνει την οποιαδήποτε διασκευή δημοτικού τραγουδιού από τους ‘Pagan’ καθώς αυτή ‘αποσκοπεί στο να το αποσυνδέσει από την ορθόδοξη παράδοση’».

«Δεν θα επιτρέψουμε να χρησιμοποιηθεί η τέχνη για την καλλιέργεια φόβου και μισαλλοδοξίας»

Το συγκρότημα, σε απάντηση που εξέδωσε, προσθέτει ο αναπληρητής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, «ξεκαθαρίζει ότι το όνομά του ‘δεν φέρει καμία θρησκευτική, λατρευτική ή ιδεολογική προέκταση’ και σχετίζεται – όπως και η συνολική καλλιτεχνική τους παρουσία – με την επιστροφή στις ρίζες, τη συλλογική ανθρώπινη μνήμη και την αλληλεγγύη των ανθρώπων της υπαίθρου».

«Κάθε απόπειρα περιορισμού της ελευθερίας της καλλιτεχνικής έκφρασης είναι καταδικαστέα και αναχρονιστική. Πόσο μάλλον όταν γίνεται με τρόπο επιφανειακό και προσχηματικό, για τη δημιουργία εντυπώσεων», επισημαίνει.

Για να καταλήξει πως «η τέχνη ρίχνει τα τείχη και δημιουργεί γέφυρες διαλόγου και συμφιλίωσης. Δεν θα επιτρέψουμε να χρησιμοποιηθεί για την καλλιέργεια φόβου και μισαλλοδοξίας, με πρακτικές που μας γυρίζουν πολλά χρόνια πίσω».