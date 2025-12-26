Οριστικό: Την Τρίτη (30/12) θα γίνει το Μαρούσι – Παναθηναϊκός

Την Τρίτη (30/12) στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί τελικά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά, για την 12η αγωνιστική, όπως αποφασίστηκε από την Επιτροπή Πρωταθλήματος της Stoiximan GBL.

Στην επιτροπή που συμμετέχουν οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Καρδίτσα και Προμηθέας, συζητήθηκε σε καλό κλίμα η αναβολή της αναμέτρηση του Τριφυλλιού με το Μαρούσι, λόγω των πολλών κρουσμάτων γρίπης Α στους Πράσινους και αποφασίστηκε το παιχνίδι να διεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Παράλληλα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση, στην οποία μάλιστα συναίνεσε και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, προκειμένου από εδώ και πέρα για να θεωρείται αξιόπιστο κάθε αίτημα αναβολής για λόγους υγείας, να συνοδεύεται από σχετική ιατρική βεβαίωση προερχόμενη από δημόσιο νοσοκομείο.

Αυτό, πάντως, δεν μπορούσε να συμβεί στη συγκεκριμένη περίσταση, καθώς οι παίκτες που νοσούν βρίσκονται στις οικείες τους, απομονωμένοι και κλινήρεις.

Η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ:

«Σας ενημερώνουμε ότι ο αγώνας ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR που ήταν προγραμματισμένος για τις 27/12/25 και ώρα 18:30 για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL, αναβάλλεται και θα διεξαχθεί την Τρίτη 30/12/25 και ώρα 18:30 με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ», αναφέρει η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ.