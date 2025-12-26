«Ζύγιζε μόλις 9 κιλά» – Νέα στοιχεία για τον τραγικό θάνατο του 3χρονου στην Αλεξανδρούπολη

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Αλεξανδρούπολη και ολόκληρη τη χώρα με το θάνατο ενός 3χρονου αγοριού από ασιτία.

Τα στοιχεία για το θάνατο του μικρού παιδιού προκαλούν σοκ και έντονη ανησυχία, καθώς κανείς δεν μπόρεσε να βοηθήσει το 3χρονο αγοράκι με τα προβλήματα που αντιμετώπιζε.

Υπενθυμίζεται ότι η 23χρονη μητέρα που αρνείται τις κατηγορίες που της αποδίδονται, έχει οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη, η οποία την έκρινε προφυλακιστέα μετά την απολογία της.

Τα προβλήματα προσαρμογής

Ωστόσο, η 23χρονη μέσω της δικηγόρου της περιγράφει μια εξαιρετικά δύσκολη οικογενειακή και ψυχολογική κατάσταση, κάνοντας λόγο για ένα παιδί με σοβαρά προβλήματα προσαρμογής.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, μετά τον χωρισμό των γονιών, το παιδί ζούσε στην Τουρκία με τον πατέρα του και τους παππούδες του. Όμως το 2024 ο πατέρας του οδηγήθηκε στη φυλακή και με απόφαση οικογενειακού δικαστηρίου της Ανδριανούπολης, η επιμέλεια αποδόθηκε στη μητέρα. Έτσι, τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς, το παιδί επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Αλεξανδρούπολη.

Όπως υποστηρίζεται, το αγοράκι αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες προσαρμογής: δεν μιλούσε ελληνικά, αναζητούσε συνεχώς τη γιαγιά του που είχε μείνει στην Τουρκία, παρουσίαζε διαταραχές ύπνου και αυτοτραυματικές συμπεριφορές, ενώ, παρά την ηλικία του, σιτιζόταν ακόμη με μπιμπερό και αλεσμένες τροφές.

«Υπήρχε αγωνία και αναζήτηση βοήθειας»

Η μητέρα φέρεται να ήταν ιδιαίτερα ανήσυχη για την κατάσταση του παιδιού και, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, απευθύνθηκε σε ψυχολόγο. Υποστηρίζει ότι μέχρι και την παραμονή του θανάτου του προσπαθούσε να το ταΐσει, χωρίς ωστόσο να υπάρχει καταγεγραμμένη ιατρική παρακολούθηση που να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει αυτούς τους ισχυρισμούς.

Το εύρημα που προκαλεί ανατριχίλα

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, κατά τη μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, το παιδί ζύγιζε μόλις 9 κιλά, όταν για την ηλικία του το φυσιολογικό βάρος θα έπρεπε να ξεπερνά τα 15.

«Δεν έτρωγε το παιδί αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της εικόνας που αντίκρισαν οι γιατροί.