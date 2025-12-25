Σύμφωνα με μελέτη του Gallup που δημοσιεύθηκε την Δευτέρα, η εμπιστοσύνη στους γαλλικούς θεσμούς έχει πέσει κατακόρυφα φέτος, ενώ η επιθυμία των πολιτών να φύγουν από την Γαλλία έχει αυξηθεί.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, περισσότερο από το ένα τέταρτο των Γάλλων σκέφτεται να μετακομίσει μόνιμα στο εξωτερικό.

Αυτή η θεαματική άνοδος – άνευ προηγουμένου για σχεδόν 20 χρόνια – ακολουθεί μια απότομη μείωση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και ένα πολιτικό κλίμα που θεωρείται ολοένα και πιο ανησυχητικό.

Μαζική μείωση της εμπιστοσύνης

Σε ένα πλαίσιο σημαντικής πολιτικής αστάθειας και διαρκούς οικονομικής απαισιοδοξίας, η μείωση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς αντανακλάται σε μια τεράστια επιθυμία των Γάλλων να πάνε να ζήσουν αλλού.

Ειδικότερα, το 27% των ενηλίκων στη Γαλλία δηλώνουν ότι θα ήθελαν να μετακομίσουν μόνιμα στο εξωτερικό εάν είχαν την ευκαιρία, από 11% πέρυσι. Πρόκειται για μια θεαματική αύξηση, σπάνια σε παγκόσμια κλίμακα, που τοποθετεί την Γαλλία μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στην επιθυμία για μετανάστευση, από τότε που το ινστιτούτο Gallup άρχισε να θέτει αυτήν την ερώτηση το 2007.

Μετά από αρκετά χρόνια σχετικής σταθερότητας, η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση έπεσε στο 29%, πτώση 13 μονάδων σε ένα χρόνο.

Η εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα (50%) και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (42%), επίσης, μειώθηκε απότομα. Το 2025, κανένα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ δεν κατέγραψε συγκρίσιμη μέση πτώση σε αυτούς τους δείκτες.

Σύμφωνα με τον Benedict Vigers, ανώτερο συντάκτη του Gallup στην Γαλλία, η εμπιστοσύνη στα γαλλικά ιδρύματα παραμένει συνήθως σταθερή από το ένα έτος στο άλλο. Από τότε που ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέλαβε την εξουσία το 2017, είχε ακόμη βελτιωθεί, σημείωσε, αλλά όλη αυτή η πρόοδος έχει εξαλειφθεί σε μόλις 12 μήνες, όπως είπε.

Πολιτικό χάος και έλλειψη προοπτικής

Αυτή η απώλεια εμπιστοσύνης έρχεται σε μια περίοδο σημαντικής πολιτικής αστάθειας. Από την αιφνιδιαστική διάλυση του κοινοβουλίου τον Ιούνιο του 2024, ο Μακρόν είχε τον έναν πρωθυπουργό μετά τον άλλο – όλοι αντιμέτωποι με την απουσία κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Οι προτάσεις προϋπολογισμού έχουν προκαλέσει επανειλημμένες προτάσεις μομφής, τροφοδοτώντας πολιτική παράλυση.

Ως αποτέλεσμα, η δημοτικότητα του Εμανουέλ Μακρόν έχει καταρρεύσει. Το 2025, το ποσοστό αποδοχής του θα πέσει στο 28%, ένα ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών, που απέχει πολύ από το 61% που καταγράφηκε τον πρώτο χρόνο της θητείας του, σύμφωνα με το Gallup. Ενώ η βαθμολογία του Μακρόν παραμένει ελαφρώς υψηλότερη από αυτή του Φρανσουά Ολάντ στο τέλος της θητείας του, η διάβρωση της εμπιστοσύνης είναι σαφής.

Πίσω από την Ελλάδα η Γαλλία στην απαισιοδοξία

Στο οικονομικό μέτωπο, η απαισιοδοξία είναι διάχυτη: το 67% των Γάλλων πιστεύει ότι η κατάστασή τους επιδεινώνεται, έναντι μόλις 21% που τη βλέπει να βελτιώνεται.

Από το 2015, η Γαλλία συγκαταλέγεται στις πιο απαισιόδοξες οικονομικά χώρες του ΟΟΣΑ, ακριβώς πίσω από την Ελλάδα.