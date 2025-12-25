Τα «διπλωματικά» Χριστούγεννα του Μητσοτάκη

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα ή αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά, το Μέγαρο Μαξίμου προσπαθεί να έχει ένα ταξίδι υψηλού διπλωματικού ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού.

Ένα ταξίδι που θα «παίξει» στα ΜΜΕ πριν και μετά δίνοντας την αίσθηση της κινητικότητας στη διπλωματική σκακιέρα.

Ο Μητσοτάκης στο Ισραήλ

Για τα Χριστούγεννα του 2025 και την Πρωτοχρονιά του 2026 αυτό το ταξίδι ήταν η επίσκεψη στο Ισραήλ και Παλαιστίνη, που περιλάμβανε και την τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.

Στο κοινό ανακοινωθέν της τριμερούς σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι αποφασίστηκε η ενίσχυση της τρέχουσας τριμερούς συνεργασίας «στους τομείς ασφάλειας, άμυνας και στρατιωτικού χαρακτήρα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας σημειώνεται ότι από 22 έως 23 Δεκεμβρίου 2025, υπεγράφησαν στη Λευκωσία το «Κοινό Σχέδιο Δράσης (ΚΣΔ) Ελλάδος – Κύπρου – Ισραήλ» και το «Πρόγραμμα Αμυντικής Συνεργασίας (ΠΑΣ) Ελλάδος – Ισραήλ», για το έτος 2026, στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η «διεξαγωγή διακλαδικών ασκήσεων, συνεκπαιδεύσεις Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, επιτελικές συναντήσεις, καθώς και συνομιλίες σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος».

Ενώ η ανακοίνωση επισημαίνει ότι «με την υπογραφή των ανωτέρω ενισχύεται ακόμη περισσότερο η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των τριών κρατών και επαυξάνεται ο ρόλος τους, ως παράγοντες στήριξης της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ισραήλ και κυρίως οι δηλώσεις των τριών ηγετών, που εκλήφθησαν από τα τουρκικά ΜΜΕ, ότι συγκλίνουν στο αντιτουρκικό αίσθημα, έχουν προκαλέσει στην Άγκυρα έναν κατ΄αρχήν «επικοινωνιακό πυρετό», που η Αθήνα θα πρέπει να διαχειριστεί προκειμένου να μην μεταφραστεί σε παγίωση και κλιμάκωση της έντασης.

Ήδη πριν την τριμερή και μετά την παράδοση της πρώτης φρεγάτας FDI «ΚΙΜΩΝ», στο Πολεμικό Ναυτικό, καταγράφηκαν παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά ενώ σημειώθηκε και η πρώτη αερομαχία μετά από τρία χρόνια.

Με τις παραβιάσεις να συνεχίζονται και μετά την τριμερή.

Η ελληνική διπλωματία όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο in ωστόσο δεν έχει καμία πρόθεση να εγκαταλείψει τα «ήρεμα νερά» με την Τουρκία, με τα τραπέζια του πολιτικού διαλόγου και της θετικής ατζέντας να προετοιμάζονται για τον Ιανουάριο και το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας να αναζητεί ημερομηνία για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η Άγκυρα πάντως δείχνει να επιστρέφει σταδιακά στην πολιτική των παραβιάσεων, με αυτό να είναι ένα δύσκολο στοίχημα για τον Γιώργο Γεραπετρίτη, προκειμένου να επιστρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση.

Το 2020 στο Λευκό Οίκο

Τα Χριστούγεννα του 2019 με την κυβέρνηση Μητσοτάκη να έχει μόλις εκλεγεί το θέμα συζήτησης ήταν η επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Λευκό Οίκο και η συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Λευκό Οίκο είχε γίνει στις 7 Ιανουαρίου 2020 με τον Τραμπ να χαρακτηρίζει – τότε – τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις «εκπληκτικές». Και τον πρωθυπουργό να απαντά πως «η Ελλάδα θα είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος των ΗΠΑ σε ένα περίπλοκο κόσμο, σημειώνοντας την επιθυμία της Αθήνας για αμερικανικές επενδύσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Λευκό Οίκο πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την υπογραφή του τουρκολιβυκού μνημονίου, το Νοέμβριο του 2019, με τον πρωθυπουργό να υποστηρίζει σε ομιλία του στην ομογένεια πως θα έθετε στον αμερικανό πρόεδρο «τους κινδύνους που δημιουργεί η επιθετική και παράνομη συμπεριφορά στην περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια. Θα επαναλάβω ότι δεν θα δεχθούμε καμία παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

Με το 2020 να είναι η χρονιά που ξεκινούσε η περίοδος της μεγάλης έντασης και επιθετικής ρητορικής της Άγκυρας απέναντι στην Αθήνα.

Ενώ το 2025 στη δεύτερη θητεία Τραμπ, ο αμερικανός πρόεδρος εκθειάζει τον Ερντογάν και η Αθήνα αναζητά ένα κενό για ραντεβού στο Λευκό Οίκο.

Δεκέμβρης του 2021 στο Σότσι με τον Πούτιν

Αρχές Δεκεμβρίου του 2021 ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε βρεθεί στο Σότσι, για συνάντηση με τον ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν. Πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σκιά της τουρκικής επιθετικότητας σημείωνε ότι η Άγκυρα «όχι μόνο προβαίνει σε εμπρηστική ρητορική διαστρεβλώνοντας την ιστορία και τη γεωγραφία αλλά δυστυχώς και σε επιθετικές ενέργειες που παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και πολλές φορές ναρκοθετούν τη σταθερότητα στην περιοχή».

Υποστήριζε δε ότι «η Ελλάδα είναι ανοιχτή πάντα στον διάλογο. Στο πλαίσιο όμως της διεθνούς νομιμότητας και ασφαλώς του Δικαίου της Θάλασσας το οποίο πάντα στήριζε και στηρίζει η Ρωσία ως το θεμέλιο, το ουσιαστικό πλαίσιο, μέσα από το οποίο πρέπει να λύνονται διακρατικές διαφορές».

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο πρωθυπουργός τότες εξέφραζε «την εκτίμησή μου στην συνεπή και εποικοδομητική στάση της Ρωσίας. Πρόκειται, εξάλλου, για ένα θέμα ύψιστης προτεραιότητας για την Ελλάδα. Επανέλαβα τη θέση μας για το στόχο μίας βιώσιμης λύσης στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δεν μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο με αυτά τα οποία είπε ο Πρόεδρος. Μία λύση η οποία θα στηρίζεται στη λογική της μιας, διζωνικής, δικοινοτικής Ομοσπονδίας με μια νομική προσωπικότητα και μια ιθαγένεια. Οποιαδήποτε συζήτηση για λύση δυο κρατών θα πρέπει να απορρίπτεται επί της αρχής. Και ως προς το ζήτημα των Βαρωσίων μάλιστα επισήμανα πως αν η Τουρκία προχωρήσει στην υλοποίηση των εξαγγελιών της για εποικισμό της περίκλειστης πόλης, δυστυχώς, θα κλείσει τα περιθώρια προόδου σε αυτό το ζήτημα».

Τότε η Ελλάδα έστελνε και μηνύματα συνεργασίας με τη Ρωσία στον τομέα της ενέργειας, ενώ ο Μητσοτάκης σημείωνε ότι παρά το γεγονός ότι η Αθήνα είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αυτό «δεν σημαίνει ότι δεν επιδιώκει να έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία».

Δηλώσεις που ανατράπηκαν πλήρως στη συνέχεια.

Παραμονές Χριστουγέννων του 2022 στα μειονοτικά χωριά της Αλβανίας με το Ράμα

Το 2022 πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη Μητσοτάκη στα χωριά της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία στις 22 Δεκεμβρίου.

Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει δίπλα του στις φωτογραφίες στη Χειμάρρα τον σημερινό ευρωβουλευτή της ΝΔ, Φρέντι Μπελέρη.

Κατά την επίσκεψη του στη Δερβιτσάνη, τότε τον πρωθυπουργό είχε υποδεχθεί ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, με τον Μητσοτάκη να δηλώνει «είχα δεσμευτεί ότι θα έρθω να σας επισκεφτώ πριν το τέλος του χρόνου και τήρησα τη δέσμευσή μου».

Όπως έλεγε τότε ο Μητσοτάκης στη μειονότητα «θέλω να γνωρίζετε ότι με τον Πρωθυπουργό, τον Edi Rama, έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία. Γνωρίζουμε τα ζητήματα που σας απασχολούν. Πιστεύω ότι μπορούμε να τα δρομολογήσουμε και να τα επιλύσουμε όλα σε πνεύμα συνεργασίας και σε πνεύμα καλής διάθεσης. Όπως γνωρίζετε, επίσης, και την στήριξη που παρείχε και παρέχει διαχρονικά η ελληνική πολιτεία σε όλους τους Έλληνες που κατοικούν στο Δήμο σας. Να τη θεωρείτε δεδομένη».

Βέβαια, το 2023 τα πράγματα άλλαξαν με τη σύλληψη του Φρέντι Μπελέρη, το Μάιο.

Δεκέμβρης του 2023 ο Ερντογάν στην Αθήνα

Αρχές Δεκεμβρίου 2023 γίνεται η επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα και το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Υπογράφεται η Διακήρυξη των Αθηνών και Μητσοτάκης και Ερντογάν υπόσχονται μία νέα εποχή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κατά την επιστροφή του στην Τουρκία ο Ερντογάν ανακοινώνει επισήμως το τελος των παραβιάσεων και των υπερπτήσεων, με τα σενάρια για προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης με στόχο την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας να κυριαρχούν, όλη τη χρονιά.

Στις κοινές δηλώσεις του με τον Ερντογάν ο Μητσοτάκης είχε αναφέρει πως «αισθάνομαι ιστορικό χρέος να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία να φέρουμε τα δύο κράτη δίπλα- δίπλα. Πετύχαμε οι σχέσεις να επανέλθουν σε ήρεμα νερά, σήμερα οφείλουμε να χτίσουμε ένα αύριο που θα φυσήξει άνεμος ειρήνης, προόδου και συνεργασίας. Θέλω σήμερα να κοιτάξω στο μέλλον».

Από τότε μέχρι σήμερα ωστόσο ο πολιτικός διάλογος έχει παραμείνει «κολλημένος» στα εύκολα θέματα ενώ η ένταση απειλεί να επιστρέψει στα ελληνοτουρκικά, με φόντο και την ελληνοϊσραηλινή συνεργασία.

Παραμονές Χριστουγέννων 2024 στις Βρυξέλλες με μηνύματα για την Άμυνα

Στις 20 Δεκεμβρίου 2024 πραγματοποείται η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ, όπου αποφασίζεται η έκτακτη σύνοδος για την Άμυνα στις 3 Φεβρουαρίου του 2025 με «ελληνική πρωτοβουλία», στη σκιά του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Όπως δήλωνε ο Μητσοτάκης «χαίρομαι διότι κατόπιν και δικής μου πρότασης θα υπάρχει μια έκτακτη Σύνοδος Κορυφής η οποία θα λάβει χώρα στις 3 Φεβρουαρίου με αντικείμενο αποκλειστικά και μόνο την ευρωπαϊκή Άμυνα».

Υποστήριζε δε ότι «οι θέσεις της Ελλάδος είναι γνωστές, δεν χρειάζεται να τις επαναλάβω» για να προσθέσει ότι «η τεράστια γεωπολιτική ένταση την οποία αντιμετωπίζουμε απαιτεί και μία, θα έλεγα, γεωπολιτική και αμυντική αφύπνιση της ηπείρου μας, η οποία θα μπορεί να κινηθεί σε πολλά διαφορετικά επίπεδα».

Με την ΕΕ να στρέφει το 2025 με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία, το βλέμμα στην αμυντική βιομηχανία και τον επανεξοπλισμό της και την Τουρκία να αναζητεί τρόπο να μπει στο σχεδιασμό…