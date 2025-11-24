Μητσοτάκης: Οι ηγέτες της Ευρώπης χαιρετίζουμε τις προσπάθειες Τραμπ και Ζελένσκι για την Ουκρανία
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στη τηλεδιάσκεψη - ενημέρωση των ευρωπαίων ηγετών για την πορεία των συνομιλιών στη Γενεύη
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στην ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, την οποία οργάνωσε εκτάκτως ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ – Αφρικανικής Ένωσης στην Ανγκόλα.
Τα κράτη μέλη θα αποφασίσουν για τις αρμοδιότητες της Ε.Ε.
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης υπήρξε συναντίληψη για την πρόοδο που σημειώθηκε στις χθεσινές συναντήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη, ενώ χαιρετίστηκαν οι προσπάθειες των προέδρων Τρανο και Ζελένσκι.
Επιπλέον, οι ηγέτες συμφώνησαν ότι οποιαδήποτε απόφαση εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΕ θα συζητηθεί άμεσα με τα μέλη της ΕΕ και θα χρειαστεί να συμφωνηθεί από αυτά.
