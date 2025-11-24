newspaper
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
Μητσοτάκης: Οι ηγέτες της Ευρώπης χαιρετίζουμε τις προσπάθειες Τραμπ και Ζελένσκι για την Ουκρανία
Επικαιρότητα 24 Νοεμβρίου 2025 | 14:10

Μητσοτάκης: Οι ηγέτες της Ευρώπης χαιρετίζουμε τις προσπάθειες Τραμπ και Ζελένσκι για την Ουκρανία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στη τηλεδιάσκεψη - ενημέρωση των ευρωπαίων ηγετών για την πορεία των συνομιλιών στη Γενεύη

Κι όμως, η κλιματική αλλαγή μας παχαίνει

Κι όμως, η κλιματική αλλαγή μας παχαίνει

Spotlight

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στην ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, την οποία οργάνωσε εκτάκτως ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ – Αφρικανικής Ένωσης στην Ανγκόλα.

Τα κράτη μέλη θα αποφασίσουν για τις αρμοδιότητες της Ε.Ε.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης υπήρξε συναντίληψη για την πρόοδο που σημειώθηκε στις χθεσινές συναντήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη, ενώ χαιρετίστηκαν οι προσπάθειες των προέδρων Τρανο και Ζελένσκι.

Επιπλέον, οι ηγέτες συμφώνησαν ότι οποιαδήποτε απόφαση εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΕ θα συζητηθεί άμεσα με τα μέλη της ΕΕ και θα χρειαστεί να συμφωνηθεί από αυτά.

Τράπεζες
DBRS: «Ουδέτερη» για τις ευρωπαϊκές τράπεζες το 2026 – Τι βλέπει για τις ελληνικές [γραφήματα]

DBRS: «Ουδέτερη» για τις ευρωπαϊκές τράπεζες το 2026 – Τι βλέπει για τις ελληνικές [γραφήματα]

Vita.gr
Κι όμως, η κλιματική αλλαγή μας παχαίνει

Κι όμως, η κλιματική αλλαγή μας παχαίνει

Ερχιουρμαν: «Ανοησία» η προϋπόθεση Χριστοδουλίδη για κατάργηση εγγυήσεων και αποχώρηση τουρκικού στρατού
Κυπριακό 22.11.25

Επίθεση Ερχιουρμαν στον Χριστοδουλίδη: Αυτό που είπε είναι «καθαρή ανοησία!»

Επίθεση στον Χριστοδουλίδη εξαπολύει ο Ερχιουρμαν, χαρακτηρίζοντας «ανοησία» τη δήλωσή του ότι «η λύση είναι δυνατή μόνο με την κατάργηση των εγγυήσεων και την απόσυρση του τουρκικού στρατού».

Σύνταξη
«Η ΕΕ θέλει την Τουρκία μέσα στην ευρωπαϊκή άμυνα», τονίζει ευρωπαίος αξιωματούχος
Ευρωπαίος αξιωματούχος 22.11.25

«Η ΕΕ θέλει την Τουρκία μέσα στην ευρωπαϊκή άμυνα»

«Η Τουρκία είναι ήδη μέρος της αμυντικής δομής της Δύσης εδώ και δεκαετίες και θέλουμε να παραμείνει κοντά στην ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική», αναφέρει ευρωπαίος αξιωματούχος σε συνέντευξή του.

Σύνταξη
Οι απαντήσεις του ΥΠΕΘΑ για το νομοσχέδιο Δένδια που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις
Πολιτική 21.11.25

Οι απαντήσεις του ΥΠΕΘΑ για το νομοσχέδιο Δένδια που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις

Το νομοσχέδιο Δένδια έχει προκαλέσει σειρά αντιδράσεων στις τάξεις των Υπαξιωματικών και όχι μόνο, που θεωρούν ότι θίγονται βασικά τους δικαιώματα.

Σύνταξη
Εργατικό δυστύχημα σχεδόν κάθε δύο μέρες – Η αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη σε εκδήλωση της Left στην Αθήνα
Πολιτική 20.11.25

Εργατικό δυστύχημα σχεδόν κάθε δύο μέρες – Η αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη σε εκδήλωση της Left στην Αθήνα

Με την κατάσταση με τα εργατικά δυστυχήματα να λαμβάνει χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης, η πολιτική ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο (LEFT) διοργανώνει σημαντική εκδήλωση στην Αθήνα για την αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη, με σημαντικούς ομιλητές. Αποκαλυπτική η έρευνα του Δρ. Ανδρέα Στοϊμενίδη

Σύνταξη
Τασούλας: Η φωνή του Πολυτεχνείου γίνεται σήμερα χρέος για δημοκρατική πολιτεία και προκοπή
Επικαιρότητα 17.11.25

Τασούλας: Η φωνή του Πολυτεχνείου γίνεται σήμερα χρέος για δημοκρατική πολιτεία και προκοπή

Στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου, κατέθεσε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας - Τι αναφέρει στο μήνυμά του για την επέτειο

Σύνταξη
Δένδιας για επέτειο Πολυτεχνείου: Τιμάμε όσους αγωνίστηκαν για τη Δημοκρατία
Πολιτική 17.11.25

Δένδιας για επέτειο Πολυτεχνείου: Τιμάμε όσους αγωνίστηκαν για τη Δημοκρατία

«Εξέφρασαν ομόθυμα, ανεξαρτήτως ιδεολογικής προέλευσης ή πολιτικής ένταξης, την αντίθεσή τους σε ένα καθεστώς που κατέστειλε τους δημοκρατικούς θεσμούς» αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Δένδιας

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Πολυτεχνείο: Απέναντι στον αυταρχισμό και τις ανισότητες στεκόμαστε όρθιοι
Επικαιρότητα 17.11.25

Στα χρόνια που έρχονται το Πολυτεχνείο θα γίνεται όλο και πιο επίκαιρο - Το μήνυμα Ανδρουλάκη

«Απέναντι στον αυταρχισμό και τις ανισότητες, στεκόμαστε όρθιοι για να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά να σβήσει η φωνή της ελευθερίας», σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο μήνυμά του για το Πολυτεχνείο

Σύνταξη
Συνάντηση Στέφανου Κασσελάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι
Επικαιρότητα 15.11.25

Συνάντηση Στέφανου Κασσελάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι

Ο κ. Κασσελάκης επισκέφθηκε χτες τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και μετά τη σημερινή συνάντησή του με τον Πατριάρχη δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για την επαναλειτουργία της

Σύνταξη
MEGA Stories: Οι ιστορίες πίσω από τα μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα
Media 24.11.25

MEGA Stories: Οι ιστορίες πίσω από τα μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης, το MEGA Stories ανατρέχει στη διαδρομή της ελληνικής τηλεόρασης, για να καταγράψει τα μεγάλα γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο, μέσα από τις αφηγήσεις εκείνων που τα κάλυψαν.

Σύνταξη
Συγκλονιστικός Συλαϊδόπουλος: Η μάχη που έδωσε με τον καρκίνο και ο δρόμος μέχρι την κατάκτηση του Youth League
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Συγκλονιστικός Συλαϊδόπουλος: Η μάχη που έδωσε με τον καρκίνο και ο δρόμος μέχρι την κατάκτηση του Youth League

Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος μίλησε στο Coache’s Voice για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο πριν από 18 χρόνια και συγκλόνισε - Τι είπε για την ιστορική κατάκτηση του Youth League

Σύνταξη
Bugonia, Ποσάδας και εξωγήινοι: Γιατί στρέφουμε ξανά τα μάτια στον ουρανό όταν η Γη δεν αντέχεται
«Ι believe» 24.11.25

Bugonia, Ποσάδας και εξωγήινοι: Γιατί στρέφουμε ξανά τα μάτια στον ουρανό όταν η Γη δεν αντέχεται

Η νέα ταινία του Λάνθιμου, οι εξωγήινοι του Ποσάδας και οι σύγχρονες θεωρίες συνωμοσίας συνθέτουν ένα κοινό αφήγημα: πίσω από κάθε ΑΤΙΑ κρύβονται οι φόβοι, οι ελπίδες και οι ψυχικές ρωγμές της εποχής.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Greece Begins Payout of New Financial Support to Citizens
English edition 24.11.25

Greece Begins Payout of New Financial Support to Citizens

The government launched a €600 million support package, starting with a permanent €250 allowance for 1.4 million eligible beneficiaries, followed by additional payments—including rent refunds—later this week.

Σύνταξη
Πρώτες αντιδράσεις μετά την κυκλοφορία της Ιθάκης του Τσίπρα – Τι λένε Παππάς, Πολάκης, Σκουρλέτης και Τάιλερ
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Πρώτες αντιδράσεις μετά την κυκλοφορία της Ιθάκης του Τσίπρα – Τι λένε Παππάς, Πολάκης, Σκουρλέτης και Τάιλερ

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη» που κυκλοφόρησε σήμερα, στο οποίο ο πρώην πρωθυπουργός καταγράφει άγνωστες πτυχές της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Μανδάς ή Βλαχοδήμος: Ο Παναθηναϊκός πάει ελληνικά στον «άσσο»
Super League 24.11.25

Μανδάς ή Βλαχοδήμος: Ο Παναθηναϊκός πάει ελληνικά στον «άσσο»

Το «In» εξηγεί τις παραμέτρους για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Χρήστο Μανδά και τον Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Το ενθαρρυντικό είναι πως αμφότεροι επιθυμούν να φορέσουν τα πράσινα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Κυκλώνες, νάρκες και ένας φόνος: Η καταραμένη ιστορία του πλωτού ξενοδοχείου που ταξίδεψε στον Ειρηνικό και κατέληξε στη Β. Κορέα
«Flotel» 24.11.25

Κυκλώνες, νάρκες και ένας φόνος: Η καταραμένη ιστορία του πλωτού ξενοδοχείου που ταξίδεψε στον Ειρηνικό και κατέληξε στη Β. Κορέα

Το πρώτο «πλωτό ξενοδοχείο» στην ιστορία, ένα τεράστιο κτίριο επτά ορόφων, 200 δωματίων με ελικοδρόμιο και γήπεδα τένις, άνοιξε το 1988 στη μέση της θάλασσας. Ήταν μια επιτυχία, μέχρι που όλα πήγαν στραβά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Κέβιν Σπέισι ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι άστεγος και τα «χώνει» στον Τύπο – Δεν μένω στον δρόμο
Μπάχαλο 24.11.25

Ο Κέβιν Σπέισι ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι άστεγος και τα «χώνει» στον Τύπο – Δεν μένω στον δρόμο

Με τα περισσότερα μίντια να παρουσιάζουν τον Κέβιν Σπέισι ως «άστεγο» μετά τη συνέντευξή του στην εφημερίδα Telegraph, ο 66χρονος ηθοποιός αποφάσισε πως πρέπει να ξεκαθαρίσει μερικά πράγματα.

Σύνταξη
Ποια είναι η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Ποια είναι η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας

Η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας είναι δικηγόρος που ασχολείται με ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ έχει αναλάβει και υποθέσεις που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών και το κίνημα MeToo

Σύνταξη
Εκδήλωση γνωριμίας του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά στο Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π
Κοινωνική προσφορά 24.11.25

Εκδήλωση γνωριμίας του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά στο Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π

«Μαζί μπορούμε να ενισχύσουμε τον εθελοντισμό και να κάνουμε τον Πειραιά ακόμη πιο ανθρώπινο, αλληλέγγυο και δυνατό» τόνισε ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

Σύνταξη
