Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
Λέρος: Ισχυρή χαλαζόπτωση στο νησί – Το «έστρωσε» ανήμερα των Χριστουγέννων
Ελλάδα 25 Δεκεμβρίου 2025 | 19:55

Λέρος: Ισχυρή χαλαζόπτωση στο νησί – Το «έστρωσε» ανήμερα των Χριστουγέννων

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, δεν σημειώθηκαν σοβαρά προβλήματα από την χαλαζόπτωση - Ωστόσο, οι μετακινήσεις στο οδικό δίκτυο πραγματοποιούνται με αυξημένη προσοχή

Σύνταξη
Οι κάτοικοι της Λέρου ξύπνησαν ανήμερα των Χριστουγέννων και είδαν το νησί να ντύνεται στα «λευκά» από την ισχυρή χαλαζόπτωση που το έπληξε.

Το φαινόμενο ήταν εντονότερο στην περιοχή του Λακκιού, όπου η παραμονή των Χριστουγέννων κύλησε με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και μια ψυχρή νύχτα, που προηγήθηκε της επιδείνωσης του καιρού.

Τα παγωμένα σφαιρίδια χαλαζιού κάλυψαν δρόμους και υπαίθριους χώρους, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό τοπίο για τον εορτασμό της γέννησης του Χριστού.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, δεν σημειώθηκαν σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία. Ωστόσο, οι μετακινήσεις στο οδικό δίκτυο πραγματοποιούνται με αυξημένη προσοχή, λόγω των καιρικών συνθηκών.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος Λέρου, Τιμόθεος Κωττάκης, στέλνοντας παράλληλα τις ευχές του για τις γιορτές, ενημέρωσε ότι οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, με όλα τα διαθέσιμα μέσα, για την αποκατάσταση της κανονικότητας.

Εικόνες από τη σφοδρότητα του φαινομένου καταγράφηκαν και από κατοίκους και δημοσιεύθηκαν στα social media.

Η πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

Για αύριο Παρασκευή νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Βροχές θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου και κατά τόπους στη δυτική ηπειρωτική χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο μέχρι το μεσημέρι. Τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα έχουν σταματήσει.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες βορειοανατολικοί τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 13 με 16, στα δυτικά τους15 με 17 και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το πρωί στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και μέχρι το μεσημέρι στις υπόλοιπες περιοχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά τις πρώτες πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ που το βράδυ θα ενισχυθούν.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του Ιονίου την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τα βορειότερα τμήματα της δυτικής Πελοποννήσου και κυρίως στα νησιά του Ιονίου σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι το μεσημέρι τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα έχουν σταματήσει. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.
Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και το πρωί στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Βροχές θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά. Τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα έχουν σταματήσει.
Ανεμοι: Στα βόρεια αρχικά βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ που βαθμιαία θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ . Στα νότια αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 που το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Κρήτη.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι.
Ανεμοι: Στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα βόρεια αρχικά βορειοανατολικοί 5 με 7 οι οποίοι βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα βροχής στα ανατολικά και τα βόρεια μέχρι το απόγευμα.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ που το βράδυ θα ενισχυθούν.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
