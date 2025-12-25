science
Από το χιόνι, έως τη σοκολάτα – Πώς η κλιματική κρίση «διαγράφει» τα Χριστούγεννα των παιδικών μας χρόνων
Περιβάλλον 25 Δεκεμβρίου 2025 | 19:12

Από το χιόνι, έως τη σοκολάτα – Πώς η κλιματική κρίση «διαγράφει» τα Χριστούγεννα των παιδικών μας χρόνων

Οι χιονοπτώσεις μειώνονται, βασικά συστατικά στα γιορτινά γεύματα σπανίζουν, μέχρι και ο… Ρούντολφ απειλείται: η κλιματική αλλαγή ήδη υπαγορεύει μια νέα «κανονικότητα» (και) για τα Χριστούγεννα

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΚείμενοΜαργαρίτα Βεργολιά
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Spotlight

Ακόμη και στο Νότιο Ημισφαίριο -όπου τα Χριστούγεννα πέφτουν καλοκαίρι- η εορταστική διακόσμηση έχει κάτι από το λευκό του χιονιού.

Ο κινηματογράφος, η διαφήμιση και η τηλεόραση χρησιμοποίησαν το χιόνι ως οπτική συντομογραφία για την «αυθεντική μαγεία» της εορταστικής περιόδου.

Με την πάροδο των δεκαετιών, η επαναλαμβανόμενη έκθεση σφυρηλάτησε αυτό που οι κοινωνικοί ψυχολόγοι αποκαλούν «κανονιστικό ιδανικό».

Για ολόκληρες γενιές στο Βόρειο Ημισφαίριο αποτέλεσε, άλλωστε, βιωματική εμπειρία.

Από χιονάνθρωπους, μέχρι παγοδρόμια και βόλτες με έλκηθρα, πολλές από τις πολιτιστικές εικόνες των Χριστουγέννων στον δυτικό κόσμο συνεχίζουν να περιστρέφονται γύρω από τον χειμωνιάτικο καιρό.

Όμως το χιονισμένο εορταστικό σκηνικό που περιέγραφαν πάλαι ποτέ ο Κάρολος Ντίκενς στα μυθιστορήματά του ή ο Μπινγκ Κρόσμπι στο τραγούδι «Λευκά Χριστούγεννα» της δεκαετίας του ’40 -το πιο εμπορικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι και το πιο επιτυχημένο σε πωλήσεις single όλων των εποχών- κινδυνεύει να γίνει μια γλυκιά ανάμνηση.

Πλέον η κλιματική κρίση αλλάζει εμφανώς το τοπίο των Χριστουγέννων, με τρόπους που εκτείνονται πολύ πέραν από τα παραδοσιακά μέχρι πρότινος καιρικά μοτίβα.

Από την άνοδο της μέσης θερμοκρασίας στη Γη επηρεάζονται σχεδόν όλα όσα συνθέτουν το εορταστικό σκηνικό.

Τα τρόφιμα και τα γλυκίσματα στο γιορτινό τραπέζι.

Τα έλατα που καλλιεργούνται για τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση σε δημόσιους χώρους, μαγαζιά και σπίτια.

Μέχρι και οι πληθυσμοί των ταράνδων, που ο μύθος θέλει να σέρνουν το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη για να φέρει τα δώρα στα «καλά παιδιά»…

YouTube thumbnail

Περιμένοντας μια γιορτινή… άσπρη ημέρα

Ο χιονάνθρωπος και τα λευκά Χριστούγεννα που παραμένουν χαραγμένα στη συλλογική μας μνήμη φαντάζουν όλο και περισσότερο με ανάμνηση μιας άλλης εποχής.

Καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονται, το χιόνι δείχνει να αποσύρεται σταδιακά και σιωπηλά από τον χειμώνα.

Κατά ορισμένους ειδικούς, η αίσθηση αυτή έχει να κάνει και με πόσο επιλεκτική μπορεί να γίνει η μνήμη.

«Οι άνθρωποι τείνουν να θυμούνται εκείνα τα χιονισμένα Χριστούγεννα και ξεχνούν ότι τα πέντε προηγούμενα δεν είχαν χιόνι», σημειώνει στο Time ο κλιματολόγος Ντέιβιντ Ρόμπινσον, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ράτγκερς του Νιου Τζέρσεϊ, η έρευνα του οποίου επικεντρώνεται στην κάλυψη χιονιού.

Τα δεδομένα είναι ωστόσο αμείλικτα.

Τα τελευταία 75 χρόνια, ο Δεκέμβριος έχει γίνει κατά 1,67 έως 2,78 βαθμούς Κελσίου πιο θερμός σε εθνικό επίπεδο στις ΗΠΑ: μια φαινομενικά μικρή μεταβολή, που αρκεί για να μετατρέψει το χιόνι σε βροχή ανήμερα των Χριστουγέννων.

Η τάση είναι παγκόσμια.

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, τα λευκά Χριστούγεννα ήταν συχνότερα τον 18ο και 19ο αιώνα.

Σήμερα η κλιματική αλλαγή, με τις υψηλότερες μέσες θερμοκρασίες σε ξηρά και θάλασσα, μειώνει πλέον τις πιθανότητες.

Συγκρίνοντας τους κλιματικούς μέσους όρους τις περιόδους 1991–2020 έναντι 1961–1990, η Ουγγαρία στην Κεντρική Ευρώπη έχει σημειώσει μέση ετήσια μείωση των χειμερινών χιονοπτώσεων κατά περίπου 10 εκατοστά.

Στις ορεινές περιοχές της Γηραιάς Ηπείρου -στις Άλπεις και στα Καρπάθια- η μείωση είναι ακόμη πιο σοβαρή, στα 30 έως 50 εκατοστά.

Μόνο οι βορειότερες χώρες, όπως η Φινλανδία, η Σουηδία και οι περιοχές των νορβηγικών φιόρδ παρουσιάζουν αύξηση.

Οι προβλέψεις είναι ακόμη πιο δυσοίωνες.

Μελέτη δείχνει ότι ο αριθμός των ημερών χιονιού στις Άλπεις θα μπορούσε να μειωθεί στο μισό έως το 2100, με τα βουνά στα 2.500 μέτρα να χάνουν σχεδόν τρεις μήνες χιονοπτώσεων.

Στα χαμηλότερα υψόμετρα, κάτω από τα 500 μέτρα, το χιόνι τείνει να γίνει σπάνιο φαινόμενο.

YouTube thumbnail

Έλατα και τάρανδοι υπό απειλή

Ακόμη και τα φυσικά χριστουγεννιάτικα δέντρα μπορεί να δείχνουν διαφορετικά τα επόμενα χρόνια, καθώς η άνοδος της μέσης θερμοκρασίας και η όξυνση των ακραίων καιρικών φαινομένων μεταμορφώνουν σιγά-σιγά την καλλιέργειά τους.

Στο Όρεγκον και στη Βόρεια Καρολίνα, δύο πολιτείες που παράγουν το μεγαλύτερο μέρος των φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων στις ΗΠΑ, οι χειμώνες είναι πλέον πιο θερμοί, με αποτέλεσμα η ανάπτυξη να είναι καχεκτική και τα παράσιτα να κάνουν… πάρτι.

Ερευνητές, όπως στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον, πειραματίζονται με νέες ποικιλίες και γενετικές τροποποιήσεις, αναζητώντας δέντρα πιο ανθεκτικά στη ζέστη και στις ασθένειες.

Η στροφή στα τεχνητά δέντρα δεν θεωρείται ενδεδειγμένη λύση.

Πρόκειται για πλαστικά παράγωγα ορυκτών καυσίμων, με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που συνεχίζεται και μετά την απόρριψή τους.

Πέρα από την χλωρίδα, δε, η κλιματική αλλαγή δεν αφήνει ανεπηρέαστη ούτε το πιο εμβληματικό ίσως για τα Χριστούγεννα ζωικό είδος: τους ταράνδους.

Η υπερθέρμανση του πλανήτη θα μπορούσε να προκαλέσει μείωση κατά 50% στον παγκόσμιο πληθυσμό ταράνδων μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη.

Οι απώλειες στη Βόρεια Αμερική ενδέχεται να ξεπεράσουν το 80%.

Η απειλή για τους ταράνδους δεν αφορά μόνο αυτό το είδος ελαφιού.

Επηρεάζει άμεσα την ισορροπία των αρκτικών οικοσυστημάτων.

Και όχι μόνο…

Οι συνεχιζόμενες απώλειες στον πληθυσμό των ταράνδων «πιθανότατα θα επιδεινώσουν περαιτέρω την κλιματική αλλαγή, μέσω της απελευθέρωσης άνθρακα από το έδαφος στην ατμόσφαιρα, κάτι που, φυσικά, θα απειλούσε και εμάς τους ίδιους», προειδοποιεί ο Έρικ Ποστ, συν-συγγραφέας της μελέτης και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Ντέιβις .

Και κάπως έτσι, η επιβίωσή τους γίνεται «καθρέφτης» της δικής μας.

Σοκολάτα, κανέλα και ζάχαρη γίνονται πιο «πικρές»

Από όλα τα είδη τροφίμων, αυτό που έχει σίγουρα παγκοσμίως την τιμητική του τα Χριστούγεννα είναι τα γλυκά -μάρτυρας η ζυγαριά μας.

Κι εάν και στη χώρα μας μπορεί να κάνουν θραύση τα μελομακάρονα, οι κουραμπιέδες και οι δίπλες -με μοιρασμένους τους ορκισμένους θαυμαστές τους- στο γιορτινό τραπέζι του πλανήτη η βασίλισσα είναι η σοκολάτα.

Λιώνει πάνω σε κέικ, αχνίζει σε φλιτζάνια, γλυκαίνει τον χειμώνα τελετουργικά.

Πίσω όμως από αυτή την οικειότητα κρύβεται μια εύθραυστη αλυσίδα, εκτεθειμένη πλέον στις μεταβολές του κλίματος.

Το κακάο, η πρώτη ύλη της σοκολάτας, καλλιεργείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από μικροκαλλιεργητές στον Παγκόσμιο Νότο: έως έξι εκατομμύρια άνθρωποι στην Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική παράγουν το 90% του κακάο διεθνώς.

Το φυτό ευδοκιμεί σε τροπικά κλίματα, με σταθερή ζέστη και άφθονες, προβλέψιμες βροχοπτώσεις.

Όμως το 2023 και το 2024 οι συνθήκες αυτές ανατράπηκαν.

Στην Ακτή Ελεφαντοστού και τη Γκάνα -τις δύο μεγαλύτερες παραγωγούς χώρες- τις περιόδους υπερβολικής υγρασίας διαδέχθηκαν ακραίες ξηρασίες.

Οι αποδόσεις κατέρρευσαν, φτάνοντας σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Μέρος αυτής της αναστάτωσης αποδίδεται στο περιοδικό κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο.

Ενισχυμένο ωστόσο από την ανθρωπογενή κλιματική κρίση, πρόσθεσε το 2024 επιπλέον έξι θερμές εβδομάδες, με θερμοκρασίες άνω των 31 βαθμών Κελσίου στο 71% των περιοχών καλλιέργειας κακάο στη Δυτική Αφρική, μειώνοντας την παραγωγή.

Οι συνέπειες έγιναν γρήγορα αισθητές στις διεθνείς αγορές, με εκτόξευση των τιμών.

Αν και έχουν έκτοτε υποχωρήσει ελαφρώς, επιστήμονες του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ προειδοποιούν ότι αυτή η κλιματική αστάθεια ενδέχεται να αποτελεί τη «νέα κανονικότητα».

Και δεν είναι μόνο το κακάο.

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει επίσης τις καλλιέργειες ζαχαρότευτλων, κανέλας και βανίλιας: βασικών συστατικών της γιορτινής (και όχι μόνο) ζαχαροπλαστικής.

YouTube thumbnail

Σύγχρονα Χριστούγεννα με περιβαλλοντικό «αποτύπωμα»

Πέρα από γιορτή αγάπης, τα Χριστούγεννα έχουν γίνει στη σύγχρονη εποχή μια περίοδος υπερκαταναλωτισμού, με τον Δεκέμβριο να κινείται πάνω στις αόρατες ράγες των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού.

Αυτές δουλεύουν αδιάκοπα όλο τον χρόνο για να στηρίξουν το εορταστικό κλίμα.

Προφανώς δεν είναι μόνο τα δώρα. Είναι όμως και αυτά.

Εκτείνεται από την κατασκευή τους, μέχρι τη συσκευασία και τη διάθεσή τους στην αγορά.

Όμως η γιορτινή υπερκατανάλωση δεν σταματά στο ταμείο, ηλεκτρονικό και μη.

Κάποια καταλήγουν στα σκουπίδια και κάποια -αρκετά- σε επιστροφές, που συνήθως πολλαπλασιάζουν το αποτύπωμα άνθρακα.

Έτσι, τα Χριστούγεννα, πέρα από εποχή χαράς, μπορεί να γίνουν μια περίοδος έντονου περιβαλλοντικού φορτίου.

Μια ίσως χρήσιμη υπενθύμιση ότι τα καλύτερα δώρα των Χριστουγέννων είναι αυτά που δεν γίνονται απλά από υποχρέωση, αλλά από καρδιάς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα διασώσει τους κατόχους κρυπτονομισμάτων το 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα διασώσει τους κατόχους κρυπτονομισμάτων το 2026

Vita.gr
Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Shein – Temu: Πού θα φτάσει η κινεζική εισβολή στην ελληνική αγορά;

Shein – Temu: Πού θα φτάσει η κινεζική εισβολή στην ελληνική αγορά;

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Δέκα πέντε χρόνια μετά τη Φουκουσίμα, η Ιαπωνία ξαναβάζει μπρος το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο του κόσμου
Περιβάλλον 22.12.25

Δέκα πέντε χρόνια μετά τη Φουκουσίμα, η Ιαπωνία ξαναβάζει μπρος το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο του κόσμου

Παρά τους φόβους των κατοίκων, η Ιαπωνία ποντάρει στην επανεκκίνηση των πυρηνικών αντιδραστήρων για να απεξαρτηθεί απο τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Σύνταξη
Αγνοούμενοι οι τελευταίοι ουρακοτάγκοι του Ταπανούλι μετά τον κυκλώνα στη Σουμάτρα
Στο χείλος της εξαφάνισης 22.12.25

Αγνοούμενοι οι τελευταίοι ουρακοτάγκοι του Ταπανούλι μετά τον κυκλώνα στη Σουμάτρα

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις που σάρωσαν τη Σουμάτα τον Νοέμβριο κατέστρεψαν τη ζούγκλα όπου ζει ο μόνος πληθυσμός ουρακοτάγκων του Ταπανούλι.

Σύνταξη
Η ηλεκτροκίνηση δεν εξελίσσεται όπως είχε σχεδιαστεί για την Ευρώπη – Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα
Το αδύναμο σημείο 21.12.25

Η ηλεκτροκίνηση δεν εξελίσσεται όπως είχε σχεδιαστεί για την Ευρώπη – Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Μετά από μια δεκαετία σταθερής ανόδου, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη δείχνουν σημάδια κόπωσης - Θολό σήμα για επενδύσεις δεκαετίας

Αλέξανδρος Κλώσσας
Κλιματική αλλαγή: Οι πλημμύρες απειλούν τους υπόγειους σιδηροδρόμους – Το παράδειγμα της Νέας Υόρκης
Δύσκολο μέλλον 20.12.25

Κλιματική αλλαγή: Οι πλημμύρες απειλούν τους υπόγειους σιδηροδρόμους – Το παράδειγμα της Νέας Υόρκης

Η Νέα Υόρκη χτίστηκε πάνω από τα ρυάκια και τους χώρους απορροής των υδάτων της. Και τώρα, λάθη του παρελθόντος, μαζί με την κλιματική αλλαγή, απειλούν το μετρό της αμερικανικής μητρόπολης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μεγαλύτερο από ποτέ το πλεόνασμα πράσινης ενέργειας στην Ελλάδα – Εκατοντάδες γιγαβατώρες στα σκουπίδια
ΑΠΕ 17.12.25

Μεγαλύτερο από ποτέ το πλεόνασμα πράσινης ενέργειας στην Ελλάδα – Εκατοντάδες γιγαβατώρες στα σκουπίδια

Περισσότερες από 1.800 γιγαβατώρες από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περικόπηκαν το 11μηνο του 2025 - Υπερδιπλασιάστηκαν οι μηδενικές και αρνητικές τιμές στη χονδρεμπορική αγορά.

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Οι πιέσεις έπιασαν τόπο – Δεν θα απαγορευθούν οι κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035
Ηλεκτροκίνηση, πίσω 16.12.25

Οι πιέσεις έπιασαν τόπο – Δεν θα απαγορευθούν οι κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα μπορούν να συνεχίσουν να κατασκευάζουν οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης μετά το 2035. Η Κομισιόν, υπό πίεση, προτείνει μερική άρση της αρχικά πλήρους απαγόρευσής τους

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Εμμανουήλ Καραλής – Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον
Στίβος 25.12.25

Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Καραλής - Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον

Ο ΣΕΓΑΣ παραθέτει την ανασκόπηση του στίβου για το 2025 που ολοκληρώνεται και μας προετοιμάζει για τις διακρίσεις που μπορούμε να περιμένουμε από τα περιμένουμε από τους Έλληνες αθλητές μέσα στο 2026.

Σύνταξη
Μαχαιρωμένη βρέθηκε η σταρ του Broadway Ιμάνι Ντία Σμιθ στα 26 της – Κατηγορείται για φόνο ο σύντροφός της
Γυναικοκτονία 25.12.25

Μαχαιρωμένη βρέθηκε η σταρ του Broadway Ιμάνι Ντία Σμιθ στα 26 της – Κατηγορείται για φόνο ο σύντροφός της

Η Ιμάνι Ντία Σμιθ, πρώην παιδική σταρ του Broadway και του The Lion King, βρέθηκε νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στο Έντισον του Νιου Τζέρσεϊ. Ο σύντροφός της κατηγορείται για ανθρωποκτονία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων στην Τρίπολη μετά από μήνυση της συζύγου του
Βίντεο 25.12.25

Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων στην Τρίπολη μετά από μήνυση της συζύγου του

Στα κρατητήρια του ΑΤ Τρίπολης βρίσκεται ο Άρης Μουγκοπέτρος, που συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων μετά από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή, ενώ το ζευγάρι φέρεται να βρίσκεται σε διάσταση

Σύνταξη
Sean «Diddy» Combs: Ζητά αποφυλάκιση και ακύρωση της καταδίκης του
Fizz 25.12.25

Sean «Diddy» Combs: Ζητά αποφυλάκιση και ακύρωση της καταδίκης του

Να αποφυλακιστεί άμεσα και να ακυρωθεί η καταδίκη του για δύο αδικήματα που σχετίζονται με την πορνεία ζητά από εφετείο ο Sean «Diddy» Combs, κάνοντας λόγο για παράνομη και αντισυνταγματική ποινή 50 μηνών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρωσία: Γιατί η Μόσχα είναι απίθανο να αποδεχτεί το σχέδιο Ουάσινγκτον – Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου
«Παιχνίδι τακτικής» 25.12.25

Γιατί η Μόσχα είναι απίθανο να αποδεχτεί το σχέδιο Ουάσινγκτον - Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου

Τα «αγκάθια» για τη Ρωσία - Γιατί η Μόσχα έχει το περιθώριο να απορρίψει αυτό το σχέδιο, γιατί συνεχίζει να διαπραγματεύεται

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μυστήριο περιστατικό στο Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά – Ερευνώνται τα αίτια
Δολοφονίες; 25.12.25

Μυστήριο περιστατικό στο Λιχτενστάιν: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν νεκρά – Ερευνώνται τα αίτια

Πρώτα βρέθηκε νεκρός ο γιος, μετά οι γονείς και η κόρη - Οι αρχές του Λιχτενστάιν θα προχωρήσουν στη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου τους

Σύνταξη
Άι Βασίλης από τα Temu – Γιατί ο «ανένδοτος» της ΕΕ κατά των εισαγωγών από κινέζικες πλατφόρμες μπάζει νερά
E-Commerce 25.12.25

Άι Βασίλης από τα Temu – Γιατί ο «ανένδοτος» της ΕΕ κατά των εισαγωγών από κινέζικες πλατφόρμες μπάζει νερά

Το μόνο που θα έπρεπε να θέλουμε τα Χριστούγεννα, είναι να μπει φρένο στις εισαγωγές φθηνών δώρων από ασιατικές πλατφόρμες, μας λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Οι Έλληνες καταναλωτές πάντως, διχάζονται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μαξίμου: Τα παίζει όλα για όλα στον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των αγροτών, πασχίζει να επαναφέρει «Μητσοτάκης ή χάος» και «θετική ατζέντα»
Πολιτική Γραμματεία 25.12.25

Μαξίμου: Τα παίζει όλα για όλα στον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των αγροτών, πασχίζει να επαναφέρει «Μητσοτάκης ή χάος» και «θετική ατζέντα»

Σε μια τριπλέτα που ξεκινά από την κλιμάκωση του κοινωνικού αυτοματισμού κατά των αγροτών, περνά στην επιχείρηση επαναφοράς σκληρών διλημμάτων και καταλήγει στην επιβολή «θετικής ατζέντας» επενδύει ο Κυρ. Μητσοτάκης υπό το φόβο της (πρώτης) κάλπης των εθνικών εκλογών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Δεν υπάρχει γυρισμός»: Οι γυναίκες του Ιράν είναι αποφασισμένες να πετάξουν τη μαντίλα
Γενναίες 25.12.25

«Δεν υπάρχει γυρισμός»: Οι γυναίκες του Ιράν είναι αποφασισμένες να πετάξουν τη μαντίλα

Παρά τις νέες προσπάθειες να υποχρεώσουν τις γυναίκες του Ιράν να καλύπτονται, πολλοί πιστεύουν ότι το καθεστώς δεν θα διακινδυνεύσει μαζικές συλλήψεις από φόβο μήπως προκαλέσει κύμα λαϊκών αναταραχών, όπως αυτό που παρατηρήθηκε μετά τη δολοφονία της Μάχσα Αμινί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εξόριστοι στρατηγοί, υποστηρικτές του Άσαντ, σχεδιάζουν κρυφά εξέγερση στη Συρία
The New York Times 25.12.25

Εξόριστοι στρατηγοί, υποστηρικτές του Άσαντ, σχεδιάζουν κρυφά εξέγερση στη Συρία

Στελέχη του καθεστώτος Άσαντ, που κατέρρευσε πριν από έναν χρόνο στη Συρία, φέρονται να προετοιμάζουν εξέγερση. Οπλίζουν μαχητές και επιχειρούν να ασκήσουν επιρροή ακόμη και στην αμερικανική κυβέρνηση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Stranger Things: Τα νέα επεισόδια έρχονται ξημερώματα – τι ώρα θα τα δει η Ελλάδα
Αγωνία στο κόκκινο 25.12.25

Stranger Things: Τα νέα επεισόδια έρχονται ξημερώματα – τι ώρα θα τα δει η Ελλάδα

Στις 03:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου ανεβαίνει στο Netflix το δεύτερο μέρος της τελευταίας σεζόν του Stranger Things, με τη μάχη στο Hawkins να μπαίνει στην τελική της ευθεία και το φινάλε της σειράς να πλησιάζει

Σύνταξη
Συναγερμός στην Σουηδία: Η αστυνομία ερευνά «σοβαρό περιστατικό» στην πόλη Μπόντεν – Εφημερίδα αναφέρει πολλούς τραυματίες
Γίνονται έρευνες 25.12.25

Συναγερμός στην Σουηδία: Η αστυνομία ερευνά «σοβαρό περιστατικό» στην πόλη Μπόντεν – Εφημερίδα αναφέρει πολλούς τραυματίες

Σύμφωνα με την εφημερίδα, υπάρχουν πληροφορίες για τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος, καθώς και ότι ο δράστης πυροβολήθηκε από την αστυνομία στη βόρεια Σουηδία

Σύνταξη
