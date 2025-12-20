science
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 11:42
Σεισμός στην Αττική: Ασθενής σεισμική δόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κλιματική αλλαγή: Πώς μπαίνουμε στο 2026 – Τι πρέπει να γίνει άμεσα πριν να είναι αργά
Περιβάλλον 20 Δεκεμβρίου 2025 | 18:00

Κλιματική αλλαγή: Πώς μπαίνουμε στο 2026 – Τι πρέπει να γίνει άμεσα πριν να είναι αργά

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι ένα πρόβλημα που επιδέχεται αναβολή για την επόμενη δεκαετία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

Spotlight

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί έναν πολυπαραγοντικό κίνδυνο που δεν γίνεται να παραβλεφθεί. Η ανθρωπότητα που αφήνει πίσω της άλλη μια χρονιά, δεν βρίσκεται απλώς μπροστά σε ένα νέο ημερολογιακό έτος, αλλά μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι που θα καθορίσει τη βιωσιμότητα του πολιτισμού μας για τους επόμενους αιώνες.

Η διαφορά μεταξύ του 1,5°C και του 2,0°C δεν είναι απλώς ένας αριθμός

Η επιστημονική κοινότητα, μέσω των πιο πρόσφατων εκθέσεων του WMO (Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός) και του προγράμματος Copernicus, επιβεβαιώνει αυτό που πλέον βιώνουμε καθημερινά: η κλιματική κρίση δεν είναι μια μελλοντική απειλή, αλλά μια παρούσα πραγματικότητα που επιταχύνεται με ρυθμούς που ξεπερνούν ακόμη και τα πιο δυσοίωνα μοντέλα των προηγούμενων δεκαετιών.

Τα ρεκόρ του 2025

Το 2025 είναι το δεύτερο θερμότερο έτος που καταγράφτηκε ποτέ (μοιράζεται τη θέση με το 2023), αμέσως μετά από το ακραίο 2024. Η τελευταία ενδεκαετία (2015-2025) αποτελεί την θερμότερη περίοδο που έχει καταγραφεί ποτέ, με τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία να φλερτάρει επικίνδυνα με το όριο του 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δεκεμβρίου 2025, οι συγκεντρώσεις των αερίων του θερμοκηπίου -κυρίως του διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) και του μεθανίου (CH₄)- συνεχίζουν να αυξάνονται, παρά τις διεθνείς δεσμεύσεις. Το CO₂ συσσωρεύεται στην ατμόσφαιρα ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ανθρώπινη ιστορία, έχοντας αυξηθεί κατά 10% μέσα σε μόλις δύο δεκαετίες.

Τα «σημεία καμπής»

Η πιο ανησυχητική επιστημονική εξέλιξη στα τέλη του 2025 είναι η δημοσίευση της έκθεσης «Global Tipping Points Report 2025». Η μελέτη αυτή, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 160 επιστήμονες, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα λεγόμενα «σημεία χωρίς επιστροφή».

  • Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι: Το 2025 σηματοδοτεί την υπέρβαση του πρώτου μεγάλου σημείου καμπής. Η μαζική λεύκανση και ο θάνατος των τροπικών κοραλλιογενών υφάλων θεωρείται πλέον σχεδόν αναπόφευκτος, με καταστροφικές συνέπειες για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και την τροφική αλυσίδα.
  • Ο Αμαζόνιος: Το τροπικό δάσος του Αμαζονίου βρίσκεται στο χείλος της «σαβανοποίησης». Ο συνδυασμός της κλιματικής αλλαγής και της αποψίλωσης των δασών έχει μειώσει την ικανότητα του δάσους να παράγει τη δική του βροχή, απειλώντας να το μετατρέψει από «πνεύμονα του πλανήτη» σε πηγή εκπομπών άνθρακα.
  • Η παγοκάλυψη και η AMOC: Η τήξη των πάγων στη Γροιλανδία και τη Δυτική Ανταρκτική επιταχύνεται. Ταυτόχρονα, υπάρχουν ενδείξεις επιβράδυνσης της Ατλαντικής Μεσημβρινής Ανατρεπόμενης Κυκλοφορίας (AMOC), του συστήματος ρευμάτων που ρυθμίζει το κλίμα της Ευρώπης.

Η Διεθνής Διάσκεψη για το Κλίμα (COP30), που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2025 στην Μπελέμ της Βραζιλίας, έθεσε τις βάσεις για το τι πρέπει να ακολουθήσει το 2026. Η εισαγωγή της έννοιας του «Global Mutirão» (μια λέξη των αυτόχθονων που σημαίνει «συλλογική προσπάθεια») υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση υλοποίηση των υποσχέσεων.

Παρόλο που η COP30 πέτυχε τη συμφωνία για τους «Δείκτες Προσαρμογής της Μπελέμ» (59 συγκεκριμένοι δείκτες για τη μέτρηση της ανθεκτικότητας των κρατών), απέτυχε να θέσει ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την πλήρη κατάργηση των ορυκτών καυσίμων.

Αυτό καταδεικνύει την ανάγκη το 2026 να είναι το έτος κατά το οποίο η πίεση από την κοινωνία των πολιτών και τους επιστήμονες θα κορυφωθεί.

Σημαντική σημείωση: Το «Roadmap to 1.3T» (Οδικός Χάρτης για το 1,3 τρισεκατομμύριο δολάρια) που συμφωνήθηκε, στοχεύει στη χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων χωρών για την κλιματική μετάβαση έως το 2035. Ωστόσο, η ροή αυτών των κεφαλαίων πρέπει να ξεκινήσει τώρα, το 2026, για να αποφευχθεί η πλήρης κατάρρευση των ευάλωτων οικονομιών.

Τι πρέπει να γίνει άμεσα

Για να έχουμε μια ελπίδα συγκράτησης της θερμοκρασίας, το 2026 πρέπει να είναι το έτος της δραστικής υλοποίησης και όχι των διακηρύξεων. Οι προτεραιότητες είναι σαφείς:

  1. Ραγδαία μείωση του μεθανίου: Το μεθάνιο έχει 80 φορές μεγαλύτερη θερμαντική ισχύ από το CO₂ σε ορίζοντα 20ετίας. Η άμεση σφράγιση των διαρροών στις υποδομές φυσικού αερίου και η αλλαγή των γεωργικών πρακτικών μπορούν να επιφέρουν ταχύτερα αποτελέσματα στη μείωση της παγκόσμιας θερμοκρασίας από οποιοδήποτε άλλο μέτρο.
  2. Προστασία της βιοποικιλότητας: Δεν υπάρχει λύση για το κλίμα χωρίς τη φύση. Το 2026 πρέπει να εφαρμοστεί η δέσμευση για την προστασία του 30% των εδαφών και των ωκεανών. Η αναδάσωση με ιθαγενή είδη και η αποκατάσταση των υγρότοπων λειτουργούν ως φυσικές «ηλεκτρικές σκούπες» άνθρακα.
  3. Δίκαιη ενεργειακή μετάβαση: Η απομάκρυνση από τον άνθρακα και το πετρέλαιο πρέπει να συνοδεύεται από κοινωνική μέριμνα. Οι εργαζόμενοι στη βαριά βιομηχανία και τα ορυκτά καύσιμα πρέπει να επανεκπαιδευτούν για την πράσινη οικονομία. Η τεχνολογία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι πλέον η φθηνότερη επιλογή· το εμπόδιο είναι πολιτικό και όχι οικονομικό.
  4. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας: Οι πλημμύρες που έπληξαν την Ελλάδα και τα Βαλκάνια τον Νοέμβριο του 2025 απέδειξαν ότι οι υποδομές μας είναι ανεπαρκείς. Το 2026, οι επενδύσεις σε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και κλιματικά ανθεκτικές πόλεις δεν είναι πλέον πολυτέλεια, αλλά ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Κλιματική αλλαγή: Τελευταία ευκαιρία

Καθώς μπαίνουμε στο 2026, αυτό που επισημαίνει η επιστήμη είναι ξεκάθαρο: Κάθε δέκατο του βαθμού μετράει. Η διαφορά μεταξύ του 1,5°C και του 2,0°C δεν είναι απλώς ένας αριθμός, αλλά η επιβίωση εκατομμυρίων ανθρώπων και χιλιάδων ειδών.

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι ένα πρόβλημα που επιδέχεται αναβολή για την επόμενη δεκαετία. Οι αποφάσεις που θα λάβουν οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις τους επόμενους 12 μήνες, μπορεί να σφραγίσουν τη μοίρα των επόμενων γενεών.

Η πλειονότητα των επιστημόνων επιμένει ότι «η τεχνογνωσία υπάρχει, οι πόροι μπορούν να βρεθούν» και ότι «αυτό που απαιτείται είναι η πολιτική βούληση για σύγκρουση με τα συμφέροντα που κρατούν τον πλανήτη δέσμιο των ορυκτών καυσίμων».

Το 2026 πρέπει να είναι η χρονιά που θα σταματήσουμε να μιλάμε για την κρίση και θα αρχίσουμε να ζούμε τη λύση. Πριν να είναι, οριστικά, αργά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Athleisure: Από τη Lululemon στη Sugarfree, πήρε «φωτιά» ο ανταγωνισμός

Athleisure: Από τη Lululemon στη Sugarfree, πήρε «φωτιά» ο ανταγωνισμός

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

AGRO
Τσιάρας: «Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα – Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες

Τσιάρας: «Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα – Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες

inWellness
inTown
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
Το «σχέδιο Μανχάταν» της Κίνας: Πώς σπάει το δυτικό μονοπώλιο στην AI
Η απάντηση του Πεκίνου 18.12.25

Το «σχέδιο Μανχάταν» της Κίνας: Πώς σπάει το δυτικό μονοπώλιο στην AI

Πρώην μηχανικοί της ASML, μυστικές ομάδες στην πόλη Σενζέν και ένα γιγαντιαίο πρωτότυπο μηχάνημα συνθέτουν την κινεζική απάντηση στο δυτικό εμπάργκο, ένα κινεζικό «σχέδιο Μανχάταν»

Γιώργος Πολύζος
Τζάρεντ Άιζακμαν: Σύμμαχος του Μασκ αναλαμβάνει διοικητής της NASA με το βλέμμα στη Σελήνη και τον Άρη
Τζάρεντ Άιζακμαν 18.12.25

Σύμμαχος του Μασκ αναλαμβάνει διοικητής της NASA με το βλέμμα στη Σελήνη και τον Άρη

Ο Τζάρεντ Άιζακμαν έχει πετάξει δύο φορές στο Διάστημα με μισθωμένο σκάφος της SpaceX. Αναλαμβάνει μια αποδυναμωμένη ΝASA που βρίσκεται σε κούρσα με την Κίνα για την κατάκτηση της Σελήνης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μεγαλύτερο από ποτέ το πλεόνασμα πράσινης ενέργειας στην Ελλάδα – Εκατοντάδες γιγαβατώρες στα σκουπίδια
ΑΠΕ 17.12.25

Μεγαλύτερο από ποτέ το πλεόνασμα πράσινης ενέργειας στην Ελλάδα – Εκατοντάδες γιγαβατώρες στα σκουπίδια

Περισσότερες από 1.800 γιγαβατώρες από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περικόπηκαν το 11μηνο του 2025 - Υπερδιπλασιάστηκαν οι μηδενικές και αρνητικές τιμές στη χονδρεμπορική αγορά.

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δήμος Σουλίου: Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε γέννηση
Ελλάδα 20.12.25

Ο ελληνικός δήμος που δίνει οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για... κάθε νεογέννητο

Η πρωτοβουλία απευθύνεται τόσο στις οικογένειες που ζουν ήδη στον Δήμο Σουλίου όσο και σε νέα ζευγάρια που σκέφτονται να επιστρέψουν στον τόπο τους ή να μην τον εγκαταλείψουν

Σύνταξη
Αστέρας Τρίπολης – Άρης 0-1: Με αυτογκόλ και σούπερ Αθανασιάδη οι «κιτρινόμαυροι» (vid)
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Αστέρας Τρίπολης – Άρης 0-1: Με αυτογκόλ και σούπερ Αθανασιάδη οι «κιτρινόμαυροι» (vid)

Ο Ιβάνοφ με αυτογκόλ πέτυχε το μοναδικό τέρμα στο ματς της Τρίπολης και ο Άρης που είχε σε εξαιρετική ημέρα τον τερματοφύλακα Αθανασιάδη, πήρε πολύτιμη εκτός έδρας νίκη με 1-0 για την 15η αγωνιστική.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Παναθηναϊκός – Ηρακλής
Μπάσκετ 20.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Ηρακλής

LIVE: Παναθηναϊκός – Ηρακλής. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ηρακλής για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Αγία Παρασκευή: Νέες αποκαλύψεις από τη μητέρα της 13χρονης που ξυλοκόπησαν συμμαθήτριές της
Αγία Παρασκευή 20.12.25

«Πρέπει να είσαι γονατιστή...» - Νέες αποκαλύψεις από τη μητέρα της 13χρονης που ξυλοκόπησαν συμμαθήτριές της

Μία από τις δράστιδες στο περιστατικό στην Αγία Παρασκευή συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερη - Είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για αντίστοιχο περιστατικό

Σύνταξη
Μπρίτανι Μέρφι: Η καταραμένη έπαυλη, η μούχλα, η δηλητηρίαση – Θεωρίες συνωμοσίας 16 χρόνια μετά την τραγωδία
Σαν σήμερα 20.12.25

Μπρίτανι Μέρφι: Η καταραμένη έπαυλη, η μούχλα, η δηλητηρίαση – Θεωρίες συνωμοσίας 16 χρόνια μετά την τραγωδία

Ο θάνατος της Μπρίτανι Μέρφι στα 32 της χρόνια παραμένει μια από τις πιο θλιβερές υπενθυμίσεις της ανθρώπινης ευαλωτότητας πίσω από τη λάμψη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Βόλος – Παναιτωλικός
Αθλητισμός & Σπορ 20.12.25

LIVE: Βόλος – Παναιτωλικός

LIVE: Βόλος – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Παναιτωλικός για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο πρώτος άνθρωπος σε αναπηρικό αμαξίδιο ταξίδεψε στο Διάστημα
Πρωτόγνωρο παγκοσμίως 20.12.25

Ιστορική πτήση στο διάστημα: Γυναίκα ταξίδεψε με αναπηρικό αμαξίδιο σε πύραυλο του Τζεφ Μπέζος

Η απογείωση πραγματοποιήθηκε στο δυτικό Τέξας των ΗΠΑ, με την Μικαέλα Μπέντχαους, μια Γερμανίδα μηχανικό αεροδιαστημικής που έμεινε παραπληγική έπειτα από ένα ατύχημα, να δηλώνει

Σύνταξη
Το Ισραήλ εξετάζει νέα πλήγματα στο Ιράν – Ο Νετανιάχου σχεδιάζει να εμπλέξει τον Τραμπ
NBC News 20.12.25

Το Ισραήλ εξετάζει νέα πλήγματα στο Ιράν – Ο Νετανιάχου σχεδιάζει να εμπλέξει τον Τραμπ

Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ιράν επεκτείνει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του και εξετάζουν πιθανά νέα πλήγματα. Στη συνάντησή του με τον Τραμπ, ο Νετανιάχου θα θέσει το ζήτημα.

Σύνταξη
Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας – Ο Μίκελ Αρτέτα μίλησε για το συμβόλαιο του με την Άρσεναλ
On Field 20.12.25

Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας – Ο Μίκελ Αρτέτα μίλησε για το συμβόλαιο του με την Άρσεναλ

Ο Ισπανός τεχνικός της ομάδας του Λονδίνου φρόντισε να κάνει γνωστές τις προθέσεις του, αναφορικά με το μέλλον του στο Emirates και τώρα το μπαλάκι είναι στην διοίκηση των «κανονιέρηδων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παπασταύρου: «Νευρώνας» η Βόρεια Ελλάδα στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική
Θεσσαλονίκη 20.12.25

Παπασταύρου: «Νευρώνας» η Βόρεια Ελλάδα στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέας μονάδας FSRU στον Θερμαϊκό Κόλπο, ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι για τον ίδιο έχει μεγαλύτερο νόημα να υπάρχει μονάδα στη Βόρεια Ελλάδα

Σύνταξη
Γαύδος: Μετέφεραν 539 μετανάστες σε ένα σκάφος – Πέντε Αιγύπτιοι διακινητές πίσω από την επιχείρηση
Ελλάδα 20.12.25

Γαύδος: Μετέφεραν 539 μετανάστες σε ένα σκάφος – Πέντε Αιγύπτιοι διακινητές πίσω από την επιχείρηση

Οι μετανάστες είχαν αποπλεύσει από το Τομπρούκ της Λιβύης το βράδυ της 17ης Δεκεμβρίου και είχαν καταβάλει χρηματικά ποσά μεταξύ 3.000 με 5.000 δολαρίων για την μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Αττική: Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε οχήματα, τα παραποιούσε και τα μεταπωλούσε
Στην Αττική 20.12.25

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε οχήματα, τα παραποιούσε και τα μεταπωλούσε

Πραγματοποιήθηκαν 3 συλλήψεις μελών και 25 εξιχνιάσεις κλοπών-παραποιήσεων οχημάτων - Κατασχέθηκαν 12 παραποιημένα οχήματα, 2 κλεμμένοι κινητήρες καθώς και -708- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης

Σύνταξη
Αιχμές Καστανίδη για Ανδρουλάκη – «Ναι» σε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 20.12.25

Αιχμές Καστανίδη για Ανδρουλάκη - «Ναι» σε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα

Συνεργασία όλων των προοδευτικών δυνάμεων ότι αφενός δεν θα συνεργαστούν με τη δεξιά και αφετέτου μετεκλογικά να δημιουργήσουν κυβέρνηση, προτείνει ο Χάρης Καστανίδης.

Σύνταξη
Παρίσι: Στο εδώλιο ο φροντιστής των ασημικών του Ελιζέ – Έκλεβε πολύτιμα σκεύη και αντικείμενα
Δίκη τον Φεβρουάριο 20.12.25

Παρίσι: Στο εδώλιο ο φροντιστής των ασημικών του Ελιζέ – Έκλεβε πολύτιμα σκεύη και αντικείμενα

Πορσελάνες, κρύσταλλα και πολύτιμα σκεύη, που χρησιμοποιούνταν σε επίσημες εκδηλώσεις στο προεδρικό μέγαρο της Γαλλίας, φέρονται ότι έκλεβαν ο φροντιστής του Ελιζέ και ακόμη δύο άτομα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέα πλήγματα στο λιμάνι της Οδησσού, στους 8 οι νεκροί – Προωθούνται οι ρωσικές δυνάμεις στο Ντονέτσκ
Χτυπούν υποδομές 20.12.25

Νέα πλήγματα στο λιμάνι της Οδησσού, στους 8 οι νεκροί - Προωθούνται οι ρωσικές δυνάμεις στο Ντονέτσκ

Η σημερινή ρωσική επίθεση στο λιμάνι Πιβντένι, στη νότια Ουκρανία, είχε ως αποτέλεσμα να πληγούν δεξαμενές, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολεξίι Κουλέμπα

Σύνταξη
Μαράια Κάρεϊ: Πόσα εκατομμύρια κερδίζει κάθε Χριστούγεννα; – «Αστρονομικό ποσό»
All I Want for Christmas Is Μoney 20.12.25

Μαράια Κάρεϊ: Πόσα εκατομμύρια κερδίζει κάθε Χριστούγεννα; – «Αστρονομικό ποσό»

Το All I Want for Christmas Is You της Μαράια Κάρεϊ δεν είναι απλά ένα Χριστουγεννιάτικο anthem, είναι ένας ετήσιος οικονομικός ισολογισμός εκατομμυρίων. Κάναμε τα μαθηματικά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Μπράιτον – Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 20.12.25

LIVE: Μπράιτον – Σάντερλαντ

LIVE: Μπράιτον – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Σάντερλαντ για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 20.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Γουέστ Χαμ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Γουέστ Χαμ για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών – Τα πουλούσαν σε σχολεία
Χασίς και κοκαΐνη 20.12.25

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών – Τα πουλούσαν σε σχολεία

Έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων υπαξιωματικός της Πυροσβεστικής διακίνηση ναρκωτικών. Ακόμη 11 άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σύνταξη
LIVE: Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ
Ποδόσφαιρο 20.12.25

LIVE: Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ

LIVE: Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ για τη 15η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports Extra 1.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο