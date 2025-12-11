science
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αντίο Τουβαλού: Η πρώτη χώρα που εκκενώνεται λόγω κλιματικής αλλαγής
Περιβάλλον 11 Δεκεμβρίου 2025 | 12:22

Αντίο Τουβαλού: Η πρώτη χώρα που εκκενώνεται λόγω κλιματικής αλλαγής

Περισσότερο από το ένα τρίτο των κατοίκων του Τουβαλού έχει υποβάλει αίτημα κλιματικής βίζας. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι κλιματικοί μετανάστες ίσως ξεπεράσουν το ένα δισεκατομμύριο έως το 2050.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Πρατικάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

Spotlight

Οι πρώτοι από τους κλιματικούς μετανάστες που εγκαταλείπουν το Τουβαλού, μια σειρά από θαλασσοδαρμένες ατόλες καταμεσής του Ειρηνικού, φτάνουν τις τελευταίες ημέρες στην Αυστραλία, μια σκηνή από το μέλλον του πλανήτη καθώς εκατοντάδες εκατομμύρια άτομα προβλέπεται ότι θα εκτοπιστούν από τις χώρες τους τις επόμενες δεκαετίες.

Με τη νησιωτική χώρα να χάνεται στα κύματα λόγω της ανόδου της στάθμης των ωκεανών, περισσότερο από το ένα τρίτο των 11.000 κατοίκων του Τουβαλού έχει υποβάλει αίτημα σε πρόγραμμα κλιματικής βίζας προκειμένου να μεταναστεύσει στην Αυστραλία, στο πλαίσιο συμφωνίας που υπεγράφη το 2023.

Η Αυστραλία συμφώνησε να υποδέχεται έως 280 άτομα το χρόνο, το όριο που τέθηκε προκειμένου να αποφευχθεί το brain drain για το Τουβαλού. Η συμφωνία προσφέρει στους κλιματικούς μετανάστες τα ίδια προνόμια παιδείας και περίθαλψης που ισχύουν για τους Αυστραλούς. Υπηρεσίες στήριξης δημιουργούνται για τις οικογένειες που θα εγκατασταθούνβ στη Μελβούρνη, την Αγελάδα και το Κουίνσλαντ.

Σε αυτή τη βαθιά χριστιανική και με στενούς δεσμούς κοινότητα, κάποιοι κάτοικοι φοβούνται πως ο εκτοπισμός τους θα σημάνει και το τέλος της κουλτούρας τους.

Ένας από τους πρώτους μετανάστες  είναι ο Μανιπούα Πουαφολάου που έφτασε στην Αυστραλία πριν από δύο εβδομάδες. Πάστορας μιας από τις μεγαλύτερες εκκλησίες του Τουβαλού, θέλει να διατηρήσει την πνευματική ζωή της χώρας του στο Ναρακούρτι της Νότιας Αυστραλίας.

Στο στενότερο σημείο του, το κύριο νησί του Φουναφούτι έχει πλάτος μόλις 20 μέτρα (Reuters)

Στο στενότερο σημείο του, το κύριο νησί του Φουναφούτι έχει πλάτος μόλις 20 μέτρα (Reuters)

«Για όσους μεταναστεύουν στην Αυστραλία, το θέμα δεν είναι μόνο η σωματική και οικονομική ευημερία τους αλλά και η πνευματική καθοδήγηση» δήλωσε σε βίντεο που δημοσιοποίησε το αυστραλιανό υπουργείο Εξωτερικών.

Μεταξύ των πρώτων κατοίκων που επιλέχθηκαν για το πρόγραμμα είναι επίσης η Κιτάι Χαουλάοπι, η πρώτη γυναίκα οδηγός στο Τουβαλού, και η οδοντίατρος Μασίνα Ματόλου με τον σύζυγο και τα τρία παιδιά της.

Χώρα που χάνεται

Σύμφωνα με έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, περίπου 250 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί λόγω καταστροφών που συνδέονται με το κλίμα μόνο την τελευταία δεκαετία.

Σε μια ευρύτερη πρόβλεψη του ΟΗΕ, έως και 1,2 δισεκατομμύρια άτομα θα μπορούσαν να εκτοπιστούν λόγω κλιματικής έως το 2050 στο χειρότερο σενάριο. Οι περισσότεροι θα μετακινηθούν σε ασφαλέστερες χώρες εντός των χωρών τους, όμως η διασυνοριακή μετανάστευση προβλέπεται να αυξηθεί καθώς οι κλιματικές συνθήκες επιδεινώνονται.

Η θάλασσα γύρω από το Τουβαλού, το οποίο έχει μέσο υψόμετρο μόλις δύο μέτρων, έχει ανέβει κατά 15 εκατοστά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, μιάμιση φορά ο παγκόσμιος μέσος όρος.

Μέχρι το 2050, εκτιμούν ερευνητές της NASA, η στάθμη γύρω από Τουβαλού θα έχει αυξηθεί κατά τουλάχιστον ένα μέτρο και οι πλημμυρίδες θα καλύπτουν το μισό Φουναφούτι, την κύρια ατόλη όπου ζει το 60% των κατοίκων, μια λωρίδα ξηράς που σε κάποια σημεία έχει πλάτος μόλις 20 μέτρων.

Στο χειρότερο σενάριο, η άνοδος θα φτάσει τα δύο μέτρα, κάτι που σημαίνει ότι το 90% του Φουναφούτι θα χαθεί στα κύματα.

Οι διαβρωμένες ακτές του Φουναφούτι καλύπτονται από σκελετούς κοραλλιών (Reuters)

Οι διαβρωμένες ακτές του Φουναφούτι καλύπτονται από σκελετούς κοραλλιών (Reuters)

Η ζωή των ντόπιων έχει ήδη αλλάξει, καθώς η θάλασσα έχει διεισδύσει στα υπόγεια ύδατα. Οι κάτοικοι μαζεύουν το βρόχινο νερό και καλλιεργούν λαχανικά σε ανυψωμένα παρτέρια.

Για πολλούς, η μετανάστευση μοιάζει πλέον η μόνη διέξοδος. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθεια καθιέρωσης νομικής βάσης ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της ύπαρξης του Τουβαλού ως κυρίαρχου κράτους ακόμα και αφού χαθεί στα κύματα.

Το Τουβαλού επιδιώκει τροποποίηση του Δικαίου της Θάλασσας ώστε να διατηρήσει τον έλεγχο μιας απέραντης θαλάσσιας ζώνης με επικερδή αλιευτικά δικαιώματα.

Μια άλλη βασική προϋπόθεση για την αναγνώριση κρατών είναι η ύπαρξη ξηράς, ένας όρος που το Τουβαλού θέλει να καταργήσει από το Δίκαιο της Θάλασσας.

Αυτό θα μπορούσε να γίνει είτε με προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας είτε με ψήφισμα του ΟΗΕ.

Η χερσαία έκταση του Τουβαλού είναι μόλις 26 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Επειδή όμως οι εννέα ατόλες του βρίσκονται διάσπαρτες σε ένα μεγάλο αρχιπέλαγος, η αποκλειστική οικονομική ζώη του φτάνει τα 900.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σχεδόν επτά φορές η έκταση της Ελλάδας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
JP Morgan: Νέο ράλι για τις ελληνικές τράπεζες και το 2026

JP Morgan: Νέο ράλι για τις ελληνικές τράπεζες και το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

World
Επιχειρήσεις: Η ΕΕ χαλαρώνει τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να μειώσει το κόστος 

Επιχειρήσεις: Η ΕΕ χαλαρώνει τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να μειώσει το κόστος 

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Μήπως ο εγκέφαλος σου είναι ακόμα έφηβος; Αυτές είναι οι 5 ηλικίες του πιο σημαντικού ανθρώπινου οργάνου
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 11.12.25

Μήπως ο εγκέφαλος σου είναι ακόμα έφηβος; Αυτές είναι οι 5 ηλικίες του πιο σημαντικού ανθρώπινου οργάνου

Ο εγκέφαλος αλλάζει συνεχώς ως ανταπόκριση σε νέες γνώσεις και εμπειρίες, αλλά η έρευνα δείχνει ότι αυτό δεν είναι ένα ομαλό μοτίβο από τη γέννηση μέχρι το θάνατο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δότης σπέρματος με καρκινογόνο μετάλλαξη απέκτησε 200 παιδιά – Τουλάχιστον 4 περιπτώσεις στην Ελλάδα
Πανευρωπαϊκή έρευνα 10.12.25

Δότης σπέρματος με καρκινογόνο μετάλλαξη απέκτησε 200 παιδιά – Τουλάχιστον 4 περιπτώσεις στην Ελλάδα

Το σπέρμα ενός δότη με μετάλλαξη που προκαλεί καρκίνο διανεμόταν σε κλινικές επί 17 χρόνια. Αρκετά παιδιά έχουν ήδη πεθάνει.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Υπάρχει ζωή χωρίς social media; Όλος ο κόσμος παρακολουθεί τα παιδιά της Αυστραλίας
Η μεγάλη έξωση 10.12.25

Υπάρχει ζωή χωρίς social media; Όλος ο κόσμος παρακολουθεί τα παιδιά της Αυστραλίας

Σε εφαρμογή τέθηκε την Τετάρτη η απαγόρευση των social media για τους κάτω των 16. Η κυβέρνηση της Αυστραλίας διαβεβαιώνει ότι θα επαγρυπνεί για απρόβλεπτες παρενέργειες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο σιωπηλός» γενετικός κίνδυνος για την καρδιά που απειλεί εκατομμύρια άτομα χωρίς να το γνωρίζουν
Σύσταση για εξετάσεις 09.12.25

Ο σιωπηλός κίνδυνος για την καρδιά που απειλεί εκατομμύρια άτομα χωρίς να το γνωρίζουν

Μεγάλη μελέτη ερευνητών της Κλινικής Mayo με Ελληνα επικεφαλής δείχνει ότι σχεδόν το 90% των ασθενών με οικογενή υπερχοληστερολαιμία παραμένουν αδιάγνωστοι –  η γενετική ανάλυση για τη διαταραχή πρέπει να μετατραπεί σε ρουτίνα, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Copernicus: Το 2025 αναμένεται να είναι το δεύτερο θερμότερο έτος που καταγράφτηκε ποτέ
Κλιματική κρίση 09.12.25

«Βράζει» ο πλανήτης: Το 2025 αναμένεται να είναι το δεύτερο θερμότερο έτος που καταγράφτηκε ποτέ

Το 2025 οδεύει να γίνει η δεύτερη πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με το Copernicus - Η κλιματική απορρύθμιση κάνει τα ακραία φαινόμενα συχνότερα, φονικότερα και καταστροφικότερα.

Σύνταξη
Ρεκόρ με καύσωνες για την Ελλάδα μέχρι το 2100
Περιβάλλον 09.12.25

Ρεκόρ με καύσωνες για την Ελλάδα μέχρι το 2100

Η Ελλάδα έρχεται στην 7η θέση των χωρών της Ευρώπης με υψηλές θερμοκρασίες που πυροδοτεί η κλιματική αλλαγή – Η νέα έρευνα εμπειρογνωμόνων για το κλίμα της Reinders Corporation

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών το Μαξίμου – «Διάλογος αλλά στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού»
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών το Μαξίμου – «Διάλογος αλλά στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού»

Πιεσμένη από τις κινητοποιήσεις των αγροτών η κυβέρνηση, προσπαθεί να τους εγκλωβίσει στη λογική των μειωμένων απαιτήσεων με τον κ. Χατζηδάκη να μιλά για διάλογο  αλλά «στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προυπολογισμού»

Σύνταξη
«Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα
Euroleague 11.12.25

«Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα

Με πρόστιμο και κλείσιμο μέρους του γηπέδου του -με αναστολή- τιμώρησε η Euroleague τον Ερυθρό Αστέρα για τη συμπεριφορά των οπαδών του κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Κρήτη: «Θέλουμε απαντήσεις – Ο γιος μας πέθανε από κωλυσιεργία» – Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου ορειβάτη
Κρήτη 11.12.25

«Θέλουμε απαντήσεις - Ο γιος μας πέθανε από κωλυσιεργία» - Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου ορειβάτη

Ο 37χρονος έλεγε στους διασώστες ότι πονούσε και κρύωνε - «Τη μεγάλη ευθύνη την αποδίδω στο ελικόπτερο» λέει ο πατέρας του ορειβάτη που ξεψύχησε 24 ώρες μετά τον τραυματισμό του σε φαράγγι στην Κρήτη

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι συμφωνίες του Μινσκ στοιχειώνουν το Κίεβο – Τι θα απαντήσει στο σχέδιο «αλά Κορέα» του Τραμπ
Κόσμος 11.12.25

Το σχέδιο «Κορέα» των ΗΠΑ στην Ουκρανία - Οι συμφωνίες του Μινσκ στοιχειώνουν το Κίεβο

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στην Ουκρανία που οι ΗΠΑ εμπνεύστηκαν από την Κορέα - Ο κρίσιμος ρόλος του Ντονμπάς για το Κίεβο και το προηγούμενο του Μινσκ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Πόσο σταρ είσαι Νικόλ Κίντμαν; Στο χέρι της είναι αν θα κόψει τον πρώην της Κιθ Έρμπαν από το Met Gala 2026
Γιατί μπορεί! 11.12.25

Πόσο σταρ είσαι Νικόλ Κίντμαν; Στο χέρι της είναι αν θα κόψει τον πρώην της Κιθ Έρμπαν από το Met Gala 2026

Η σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν ανέλαβε μια ιδιαίτερη θέση στο επερχόμενο Met Gala και πλέον αποφασίζει αν ο πρώην της Κιθ Έρμπαν θα βρίσκεται στη λίστα των καλεσμένων.

Σύνταξη
Tραγέλαφος η εξεταστική: “Ψεύτικες” οι συνομιλίες στις επισυνδέσεις λέει ο «Φραπές» – Τι είπε για κερδισμένο τζόκερ και Αυγενάκη
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Tραγέλαφος η εξεταστική: “Ψεύτικες” οι συνομιλίες στις επισυνδέσεις λέει ο «Φραπές» – Τι είπε για κερδισμένο τζόκερ και Αυγενάκη

Στις ερωτήσεις που δέχθηκε ο «κουμπάρος» εξ αποστάσεως του Μητσοτάκη επαναλάμβανε σχεδόν μονότονα ότι δεν απαντά για να μην ενοχοποιήσει τον εαυτό του.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές
Media 11.12.25

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές

Στις 14 Δεκεμβρίου κυκλοφορεί το ΒΗΜΑ της Κυριακής έχοντας μαζί του το νέο τεύχος του περιοδικού Μεγάλες Σκηνές, το εορταστικό Grace, τις χριστουγεννιάτικες συνταγές από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Φινλανδία: Έφηβος έβαλε φωτιά στο γήπεδο της ομάδας του μετά τον υποβιβασμό της! (vid)
Ποδόσφαιρο 11.12.25

Φινλανδία: Έφηβος έβαλε φωτιά στο γήπεδο της ομάδας του μετά τον υποβιβασμό της! (vid)

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη προ ημερών στη Φινλανδία, όταν έφηβος έβαλε φωτιά στο γήπεδο της ιστορικής Χάκα, μετά τον υποβιβασμό της – Κάηκε ολοσχερώς μία από τις εξέδρες.

Σύνταξη
Το υπόμνημα που κατάθεσε ο «κουμπάρος» εξ αποστάσεως του Μητσοτάκη, Φραπές στην εξεταστική που πήγε για να μην απαντήσει
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Το υπόμνημα που κατάθεσε ο «κουμπάρος» εξ αποστάσεως του Μητσοτάκη, Φραπές στην εξεταστική που πήγε για να μην απαντήσει

Πυρ ομαδόν δέχθηκε ο κουμπάρος εξ αποστάσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη, Γιώργος Ξυλούρης, επονομαζόμενος και ως «Φραπές» καθώς κατέθεσε υπόμνημα λέγοντας ότι επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής

Σύνταξη
Δεκαοκτώ παιδιά σε 11 οικογένειες έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα με το σπέρμα του Δανού δότη
Ελλάδα 11.12.25

Ανησυχία στην Ελλάδα: 18 παιδιά σε 11 οικογένειες έχουν γεννηθεί με το σπέρμα του Δανού δότη

Η τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε το σπέρμα του συγκεκριμένου ανθρώπου από κλινική στη χώρα μας ήταν το 2017 - Η ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Σύνταξη
Καβάλα: Αποκλεισμός του κτιρίου της Αντιπεριφέρειας από τους αγρότες – Έριξαν άχυρα, σταφύλια και γάλα
Φωτογραφίες και βίντεο 11.12.25

Καβάλα: Αποκλεισμός του κτιρίου της Αντιπεριφέρειας από τους αγρότες – Έριξαν άχυρα, σταφύλια και γάλα

Αγρότες και κτηνοτρόφοι  της περιοχής, με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της αντιπεριφέρειας στην Καβάλα, διατρανώνοντας την απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Σύνταξη
Ο Κούζμα διέψευσε τα περί ομιλίας του Αντετοκούνμπο στα αποδυτήρια των Μπακς
Μπάσκετ 11.12.25

Ο Κούζμα διέψευσε τα περί ομιλίας του Αντετοκούνμπο στα αποδυτήρια των Μπακς

Αμερικανικά ρεπορτάζ ανέφεραν προ ημερών ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στους συμπαίκτες του για τις φήμες περί αποχώρησής του, ωστόσο ο Κάιλ Κούζμα διέψευσε πως κάτι τέτοιο συνέβη.

Σύνταξη
Η «Πολυκατοικία» ως memento mori – Το ντοκιμαντέρ της Σελάνας Ε. Βροντή στον Δαναό
Αστική ζωή 11.12.25

Η Πολυκατοικία ως memento mori - Το συγκινητικό ντοκιμαντέρ της Σελάνας Ε. Βροντή με φόντο την ελληνική κρίση του 2010

Το ντοκιμαντέρ της Σελάνας Ε. Βροντή με τίτλο «Η Πολυκατοικία» θα προβληθεί στον κινηματογράφο Δαναός το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 17:00, προσφέροντας μια συγκινητική και αναστοχαστική ματιά στην καθημερινή ζωή μιας αθηναϊκής πολυκατοικίας με φόντο την ελληνική κρίση του 2010.

Σύνταξη
Φορολογία: Αναδιάταξη με νέο μείγμα μέτρων – Κερδισμένοι και χαμένοι
Η στόχευση 11.12.25

Αναδιάταξη στον φορολογικό χάρτη με νέο μείγμα μέτρων - Κερδισμένοι και χαμένοι

Οι αλλαγές στη φορολογία αγγίζουν μισθωτούς, ιδιοκτήτες, νέους και οικογένειες - Οι αλλαγές στοχεύουν σε μείωση του βάρους στη βάση της πυραμίδας, ενίσχυση δημογραφίας και διόρθωση χρόνιων στρεβλώσεων

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Εξεταστική: Αρνείται να καταθέσει πάλι ο «Φραπές» – Δικαίωμα στη σιωπή επικαλείται ο Ξυλούρης
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Εξεταστική: Αρνείται να καταθέσει πάλι ο «Φραπές» – Δικαίωμα στη σιωπή επικαλείται ο Ξυλούρης

Ο επονομαζόμενος και ως «φραπές», αυτή τη φορά παρέστη στην αίθουσα 223 του μεγάρου του Κοινοβουλίου ωστόσο κατέθεσε ενώπιον της εξεταστικής υπόμνημα με το οποίο δηλώνει δικαίωμα στη σιωπή και αρνείται να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Οι Σπερς «καθάρισαν» τους Λέικερς, η Οκλαχόμα έκανε ρεκόρ και τώρα… ημιτελικοί στο NBA Cup (vids)
NBA 11.12.25

Οι Σπερς «καθάρισαν» τους Λέικερς, η Οκλαχόμα έκανε ρεκόρ και τώρα… ημιτελικοί στο NBA Cup (vids)

Παρά τις σπουδαίες εμφανίσεις των Ντόντσιτς και Τζέιμς, οι Σαν Αντόνιο Σπερς νίκησαν τους Λος Άντζελες Λέικερς με 132-119 και πέρασαν στον ημιτελικό του NBA Cup όπου θα αντιμετωπίσουν τους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ που ισοφάρισαν ένα ιστορικό ρεκόρ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο