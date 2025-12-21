Ήπειρος: Πάνω από 75 εκατ. το κόστος των ζημιών από την κακοκαιρία

Περισσότερα από 75 εκατομμύρια υπολογίζει η Περιφέρεια Ηπείρου ότι θα φτάσει το κόστος για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Νοεμβρίου στην περιοχή.

Το συγκεκριμένο ποσό, που αναμένεται να αυξηθεί αν υπάρξουν κι άλλες καταστροφές, έκανε γνωστό ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο οποίος σημείωσε ότι από το κεντρικό κράτος εγκρίθηκαν πιστώθηκαν στην Περιφέρεια 25 εκατομμύρια για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών που υπάρχουν.

Ειδικότερα, τα 15 εκατομμύρια προέρχονται από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ τα 10 από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, από τις αρχές του νέου έτους αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση της περιφέρειας Ηπείρου.

Χρήματα και στους δήμους

Παράλληλα όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, μετά από εισήγηση του υπουργείου Εσωτερικών εγκρίνονται χρηματοδοτήσεις για τους δήμους, οι οποίες ωστόσο υπολείπονται κατά πολύ των αιτημάτων που είχαν υποβάλλει.

Έτσι για τους τρεις δήμους της Θεσπρωτίας εγκρίθηκε ποσό δύο εκατομμυρίων, ενώ για τους δήμους της Άρτας εγκρίθηκαν 4,7 εκατομμύρια.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα για την ενίσχυση των δήμων στο νομό Ιωαννίνων και Πρέβεζας όμως έγινε γνωστό ότι ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, που έχει πληγεί ιδιαίτερα ενισχύεται με δύο εκατομμύρια.

Ένα ακόμη στοιχείο που αναδείχθηκε στη συζήτηση που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι ότι η Περιφέρεια δεν έχει καμία εικόνα για τις ζημιές και τα αιτήματα που έχουν αποστείλει οι δήμοι στα συναρμόδια υπουργεία, κάτι που έπρεπε να υπήρχε στο πλαίσιο του καλύτερου συντονισμού.

Πάντως όπως επανέλαβε ο περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Καχριμάνης, υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι οριστικές λύσεις για τα προβλήματα που ανέκυψαν θα απαιτήσουν χρόνο και κυρίως ολοκληρωμένες μελέτες.