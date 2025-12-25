Κρήτη: Ηρωίνη βρέθηκε στα μαγειρεία των φυλακών Αγυιάς
Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη
- Το σκίτσο της ΕΛ.ΑΣ για τα πυροτεχνήματα – «Δεν είναι διασκεδαστικά για όλους»
- Πώς να εντοπίσετε έναν serial killer – Αυτά είναι τα 4 χαρακτηριστικά
- Στο πρώτο χριστουγεννιάτικο κήρυγμά του, ο Πάπας Λέων καταδικάζει τις συνθήκες διαβίωσης στη Γάζα
- Διασώθηκαν 13 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων – Έρευνες για τον εντοπισμό ενός ανήλικου
Ποσότητα ηρωίνης εντοπίστηκε στις φυλακές της Αγυιάς στην Κρήτη.
Ειδικότερα, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι έκαναν «έφοδο» στο μαγειρείο των φυλακών της Αγυιάς για να εντοπίσουν τυχόν ναρκωτικές ουσίες.
Σύμφωνα με πηγές του patris.gr, χθες, παραμονή των Χριστουγέννων, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι αξιοποιώντας πληροφορίες που είχαν, εντόπισαν τα ναρκωτικά.
Στην οροφή του – υπό κατασκευή – ανελκυστήρα βρήκαν οκτώ συνολικό φιξάκια με 4,4 γραμμάρια ηρωίνης.
Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι τα κατάσχεσαν και ξεκίνησαν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.
Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
- Μουσικό ντουέτο – H Κέιτ Μίντλετον και η Σάρλοτ παίζουν πιάνο στην ετήσια χριστουγεννιάτικη λειτουργία
- Καζακστάν: Ένας χρόνος από την αεροπορική τραγωδία – Επιζώντες και οικογένειες θυμάτων ζητούν δικαιοσύνη
- Τραγωδία στη Βέροια: Νεκρός 22χρονος σε τροχαίο τα ξημερώματα των Χριστουγέννων
- Τα δεδομένα για Φρανσίσκο: Η οψιόν του καλοκαιριού, η… κόντρα με Μασιούλις και το μεγάλο ενδιαφέρον (vids)
- Rising Demand Reshapes Attica’s Commercial Property Market
- Το σκίτσο της ΕΛ.ΑΣ για τα πυροτεχνήματα – «Δεν είναι διασκεδαστικά για όλους»
- Τα «διπλωματικά» Χριστούγεννα του Μητσοτάκη
- Οι κατηγορίες της FA στον Ρομέρο για ανάρμοστη συμπεριφορά στο Τότεναμ – Λίβερπουλ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις