Ποσότητα ηρωίνης εντοπίστηκε στις φυλακές της Αγυιάς στην Κρήτη.

Ειδικότερα, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι έκαναν «έφοδο» στο μαγειρείο των φυλακών της Αγυιάς για να εντοπίσουν τυχόν ναρκωτικές ουσίες.

Σύμφωνα με πηγές του patris.gr, χθες, παραμονή των Χριστουγέννων, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι αξιοποιώντας πληροφορίες που είχαν, εντόπισαν τα ναρκωτικά.

Στην οροφή του – υπό κατασκευή – ανελκυστήρα βρήκαν οκτώ συνολικό φιξάκια με 4,4 γραμμάρια ηρωίνης.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι τα κατάσχεσαν και ξεκίνησαν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.