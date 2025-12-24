Τραμπ: Νέες εμπρηστικές επιθέσεις κατά εκπομπών και τηλεοπτικών δικτύων – Απειλεί με ανάκληση άδειας

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα εμπρηστική φραστική επίθεση κατά των «late shows», των κωμικών εκπομπών της βραδινής τηλεοπτικής ζώνης των ΗΠΑ, που αποτελούν επαναλαμβανόμενους στόχους του Αμερικανού προέδρου, με τον ένοικο του Λευκού Οίκου να απειλεί για άλλη μια φορά να ανακαλέσει τις άδειες τηλεοπτικών δικτύων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέλεξε ιδιαίτερα εχθρική φρασεολογία απαιτώντας την διακοπή της εκπομπής του Στίβεν Κόλμπερτ στο αμερικανικό δίκτυο CBS.

«Βάλτε τον για ύπνο»

Το τηλεοπτικό δίκτυο «πρέπει να τον βάλει για ύπνο, τώρα, είναι το μόνο ανθρώπινο πράγμα που μπορεί να κάνει», απαίτησε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τον δημοφιλή κωμικό «μια αξιολύπητη καταστροφή», σε ανάρτηση που έκανε αργά χθες βράδυ (23/12) στην πλατφόρμα του Truth Social.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ χρησιμοποίησε μια φράση, η οποία στα αγγλικά, εκτός από το «να τον βάλει για ύπνο», χρησιμοποιείται και για να περιγράψει την ευθανασία ζώων.

Το CBS έχει ήδη ανακοινώσει πριν από μήνες ότι η εκπομπή «he Late Show with Stephen Colbert» θα τελείωνε τον Μάιο.

Απειλεί να ανακαλέσει τηλεοπτικές άδειες

«Αν τα ειδησεογραφικά προγράμματα και οι βραδινές εκπομπές στα δίκτυα είναι σχεδόν 100% αρνητικές για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, το MAGA (το τραμπικό κίνημα «Κάντε την Αμερική Σπουδαία Ξανά») και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, δεν θα έπρεπε να ανακληθούν οι πολύτιμες άδειες μετάδοσης που διαθέτουν; Λέω ναι», έγραψε ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος σε άλλη ανάρτηση, επαναλαμβάνοντας μια απειλή που έχει διατυπώσει ξανά στο παρελθόν.

Η απόφαση ακύρωσης της εκπομπής του Κόλμπερτ οδήγησε αντιπάλους του Τραμπ να διαμαρτυρηθούν κάνοντας λόγο για λογοκρισία.

Η Paramount, μητρική εταιρεία του CBS, πλήρωσε στον πρόεδρο των ΗΠΑ 16 εκατομμύρια δολάρια, για να διευθετήσει μια διαμάχη σχετικά με το μοντάζ μιας συνέντευξης με την Κάμαλα Χάρις, την Δημοκρατική αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η νέα διευθύντρια ειδήσεων του CBS, Μπάρι Γουάις, εμπόδισε τη μετάδοση ενός ρεπορτάζ για τις βάρβαρες συνέπειες των απελάσεων, από την κυβέρνηση του Τραμπ, μεταναστών στο Ελ Σαλβαδόρ, με τη συντάκτρια και αφηγήτρια της επίμαχης εκπομπής να αντιδρά έντονα, καταγγέλλοντας «λογοκρισία» και «πολιτική απόφαση».

Ένα άλλο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, το ABC, σταμάτησε την παραγωγή της βραδινής εκπομπής του κωμικού Τζίμι Κίμελ «Jimmy Kimmel Live!», προτού την επαναφέρει λίγες μέρες αργότερα, έπειτα από αντιδράσεις, παρατείνοντας το συμβόλαιό του για ένα ακόμη έτος, μέχρι τα μέσα του 2027.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει να αναδιαμορφώσει το τοπίο των μέσων ενημέρωσης, το οποίο πιστεύει ότι χαρακτηρίζεται από μια προκατάληψη κατά των συντηρητικών. Έχει τοποθετήσει έναν συνεργάτη του, τον Μπρένταν Καρ, ως επικεφαλής της ισχυρής ρυθμιστικής αρχής του κλάδου, της FCC.

Ο Καρ προκάλεσε πρόσφατα αναταραχή κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο δηλώνοντας ότι «η FCC δεν είναι επί της ουσίας μια ανεξάρτητη αρχή», λέγοντας σχεδόν ξακάθαρα πως οι ενέργειές της θα μπορούσαν επομένως να ευθυγραμμιστούν με τις πολιτικές προτεραιότητες του Λευκού Οίκου.