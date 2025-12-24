Ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι του Άη Βασίλη – Δορυφόροι παρακολουθούν την πορεία του

Με το έλκηθρό του φορτωμένο με δώρα για μικρούς και μεγάλους, ο Άγιος Βασίλης αναχώρησε από το παγωμένο Ροβανιέμι της Λαπωνίας για να ταξιδέψει σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Το διάσημο ιπτάμενο έλκηθρο του Άη Βασίλη παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο από το Flightradar24, υπηρεσία που καταγράφει τις πτήσεις σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας δεδομένα από δορυφόρους και επίγειους σταθμούς.

Στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας, το έλκηθρο του Άη Βασίλη εμφανίζεται στην κατηγορία αεροσκάφους «Sleigh», δηλαδή έλκηθρο, ενώ ο κωδικός αναγνώρισης είναι «Ho ho ho», το διάσημο επιφώνημα με το οποίο ο Άγιος Βασίλης ενθαρρύνει τους ταράνδους του.

To έλκηθρο πετά σε ύψος 60.000 ποδών, ή σχεδόν 19.000 μέτρων, κινούμενο με υπερηχητική ταχύτητα 5.200 χιλιομέτρων ανά ώρα.

Το μεγάλο ταξίδι σε όλο τον κόσμο παρακολουθείται παράλληλα από τη NORAD, την αμερικανική διοίκηση αεράμυνας,

Λίγο πριν τις 13.00 το απόγευμα της Τετάρτης ώρα Ελλάδας, ο Άγιος Βασίλης βρισκόταν στη Ρωσία και είχε ήδη μοιράσει πάνω από 63 εκατομμύρια δώρα, δείχνουν τα δεδομένα της υπηρεσίας.

Πώς ξεκίνησε η παράδοση που συμπληρώνει τα 70 της χρόνια

Κάθε παραμονή Χριστουγέννων, η Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας Βόρειας Αμερικής (NORAD) παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο το ταξίδι του Άγιου Βασίλη. Πώς, όμως, ξεκίνησε αυτή η παράδοση που συμπληρώνει τα 70 της χρόνια το 2025;

Όλα ξεκίνησαν στις αρχές του Δεκεμβρίου του 1955, όταν χτύπησε το τηλέφωνο στην αεροπορική βάση του Κολοράντο Σπρινγκς. Στο τηλεφώνημα απάντησε ο διευθυντής επιχειρήσεων της της Διοίκησης Ηπειρωτικής Αεράμυνας (CONAD, συνταγματάρχης Χάρι Σόουπ. Στην άλλη άκρη ακούστηκε μια παιδική φωνή που ρωτούσε: «Είστε ο Άγιος Βασίλης;». Ο ίδιος αρχικά νόμιζε ότι επρόκειτο για φάρσα και απάντησε: «Είμαι ο διοικητής του Κέντρου Συναγερμού Μάχης. Ποιος είναι;».

Το παιδί τότε άρχισε να κλαίει και ρώτησε αν αυτός που του μιλούσε ήταν ένας από τους «βοηθούς του Άγιου Βασίλη». Έτσι, αποφάσισε να μπει στο παιχνίδι, απαντώντας ότι ήταν πράγματι ο Άγιος Βασίλης, με ένα πειστικό «χο-χο-χο».

Αυτό το αιφνιδιαστικό τηλεφώνημα ξεκίνησε τη σχεδόν 70χρονη παράδοση του Santa Tracker που επιτρέπει στα παιδιά σε όλο τον κόσμο να παρακολουθούν το πού βρίσκεται ο αγαπημένος τους Άγιος μέσω μιας ζωντανής μετάδοσης και μιας τηλεφωνικής γραμμής όπου απαντούν εθελοντές.

Τώρα την υπηρεσία του Santa Tracker «τρέχει» η διάδοχος της CONAD, η Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής (NORAD).

Πώς όμως ένα παιδί βρήκε το τηλέφωνο της CONAD; Το πολυκατάστημα Sears είχε τυπώσει μια διαφήμιση σε τοπική εφημερίδα που έλεγε στα παιδιά ότι μπορούσαν να καλέσουν τον Άγιο Βασίλη. Είχε κάνει όμως λάθος σε ένα ψηφίο και ο αριθμός τηλεφώνου τελικά ανήκε στην CONAD.

Για δεκαετίες τώρα κάθε χρόνο τέτοια μέρα η NORAD αφήνει για λίγο στην άκρη τα συνηθισμένα της καθήκοντα για να απαντήσει στις ερωτήσεις των παιδιών σχετικά με το ταξίδι του Άγιου Βασίλη και την παράδοση δώρων.

Κάθε χρόνο, τουλάχιστον 100.000 παιδιά καλούν για να μάθουν πού βρίσκεται ο αγαπημένος τους Άγιος, ενώ εκατομμύρια άλλα παρακολουθούν online το ταξίδι του.