«Βούλιαξε» από Αϊ-Βασίληδες το κέντρο της Αθήνας

Στα «κόκκινα» ντύθηκε η Αθήνα καθώς πάνω από χίλιοι Αγιοι Βασίληδες συμμετείχαν στη μεγάλη γιορτή του Athens Santa Run 2025.

Η πλατεία Κοτζιά έχει «ντυθεί» στα κόκκινα, με μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν σε μια γιορτή αθλητισμού, χαράς και αλληλεγγύης.

​Το σύνθημα για την εκκίνηση έδωσε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δίνοντας το έναυσμα στο πολύχρωμο πλήθος να ξεχυθεί στους δρόμους της πόλης.

​Μια γιορτινή διαδρομή στην καρδιά της Αθήνας

​Οι συμμετέχοντες, φορώντας τις στολές του αγαπημένου Αγίου των παιδιών, κάλυψαν μια διαδρομή 2,8 χιλιομέτρων.

Με αφετηρία το Δημαρχιακό Μέγαρο, το ανθρώπινο «κόκκινο ποτάμι» πέρασε από εμβληματικά σημεία όπως το Μοναστηράκι, το Θησείο και η Ομόνοια, για να καταλήξει πάλι στην πλατεία Κοτζιά για τον τερματισμό, όπου όλους τους περιμένει αναμνηστικό μετάλλιο.

«Τρέξαμε για καλό σκοπό και γεμίσαμε την Αθήνα με Αϊ-Βασίληδες. Santa Run, 2,8 χιλιόμετρα, πάνω από 1.000 συμμετέχοντες και νομίζω ότι ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά το εορταστικό μας πρόγραμμα και έχουμε εξαιρετικές εκδηλώσεις και αμέσως μετά. Τους ευχαριστούμε όλους, χρόνια πολλά και σας περιμένουμε στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά, πλατεία Κοτζιά» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

​Η ατμόσφαιρα είναι άκρως εορταστική, με τη Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην πλατεία Κοτζιά να είναι ανοιχτή για το κοινό. Τον ρυθμό δίνουν από τα μικρόφωνα του Rock FM οι μουσικοί παραγωγοί Αλέξανδρος Βραχωρίτης και Τάσος Καρατζής, ενώ νωρίτερα η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων πλαισίωσε μουσικά το δρώμενο στην πλατεία Ομονοίας.

​Η διοργάνωση, που πραγματοποιείται από τον ΟΠΑΝΔΑ σε συνεργασία με το Offline Running Association, έχει έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Μέρος των εσόδων από τη σημερινή γιορτή θα διατεθεί στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), στηρίζοντας ουσιαστικά τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη αυτές τις γιορτινές μέρες.