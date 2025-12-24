Στη φυλακή και οι 12 που διακινούσαν κοκαΐνη και κάνναβη μέσα σε σχολεία στην Αττική

Στη φυλακή οδηγούνται μετά από πολύωρες απολογίες και οι δώδεκα συλληφθέντες που φέρονται ως μέλη κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά, κάνναβη και κοκαΐνη ακόμα και μέσα σε σχολεία.

Ανακριτής και εισαγγελέας αφού μελέτησαν το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας και άκουσαν την υπερασπιστική θέση των κατηγορουμένων έδειξαν ομόφωνα το δρόμο για τη φυλακή σε όλους ανεξαιρέτως τους κατηγορουμένους, συμπεριλαμβανομένων και των έξι ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι κατηγορούμενοι στις απολογίες τους αρνήθηκαν ότι πωλούσαν ναρκωτικά και υποστήριξαν ότι είναι χρήστες οι ίδιοι χωρίς όμως να πείσουν τους δικαστές που του έκριναν προσωρινά κρατούμενους.

Η επώνυμη καταγγελία που οδήγησε στα ίχνη του κυκλώματος

Επώνυμη καταγγελία στην Ασφάλεια Αττικής, που έγινε τον περασμένο Οκτώβριο, οδήγησε στην άκρη του νήματος. Αρχηγός της συμμορίας ήταν ένας 20χρονος με το ψευδώνυμο «Φρατέλο», και υπαρχηγός ένας 19χρονος με το ψευδώνυμο «Ζούμπο». Το σπίτι του τελευταίου στα Άνω Πατήσια ήταν η «καβάτζα» των εμπόρων ναρκωτικών. Μέλη της οργάνωσης είχαν τα ψευδώνυμα: «Πίπης», «Νίτσε» και Φέσι.

Μέσω των εφαρμογών Instagram και Signal, των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων αλλά και των φυσικών παρακολουθήσεων ταυτοποίηθηκαν από την Ασφάλεια Αττικής 263 αγοραπωλησίες ναρκωτικών. 10 ευρώ πουλούσαν το ένα γραμμάριο χασίς και 50 ευρώ το ένα γραμμάριο κοκαΐνης.

Διάλογοι ανηλίκων – διακινητών

Σε έναν από τους διαλόγους ακούγεται ένας από τους διακινητές να μιλά με ανήλικο που εκείνη την ώρα κάνει μάθημα στη τάξη του. Ο διακινητής ακούγεται να δίνει εντολή στον μαθητή να φύγει από το σχολείο και σε 5 λεπτά να συναντηθούν .

Μέλος: Πού είσαι;

Ανήλικος: Σχολείο.

Μέλος: Έξι του μήνα έχει διακόσια ευρώ να φέρεις να ξέρεις. Ωραία χωρίς πολλά πολλά μπρο, μην μου ζαλίζεις τα α@@@ έχω σχολείο έχω το ένα έχω το άλλο. Πηδάς τα κάγκελα. Πας παίρνεις ένα λεπτάκι και τσακίζεσαι και το φέρνεις εκεί στην πλατεία.

Ανήλικος: Σε πόση ώρα;

Μέλος: Σε μαξ πέντε λεπτά να είσαι εκεί. Γιατί αν δεν είσαι σε πέντε λεπτά σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο, μπρο.

Σε άλλη συνομιλία έχει καταγραφεί διάλογος του 20χρονου αρχηγού με ανήλικο διακινητή, που συντόνιζε τους συνομήλικούς του, μέλη της σπείρας.

Αρχηγός : Ναι ναι τέλειωσαν;

Ανήλικος: Ε, ναι …. αλβανικά… ε;

Αρχηγός: Δεν θέλετε άλλα;

Ανήλικος: Θέλουμε.

Αρχηγός: Τι;

Ανήλικος: Ε, πενήντα. Και μετά στην επόμενη εκατό.

Αρχηγός; Το κατοστάρι το δίνουμε με έξι εμείς, αλλά για να είμαστε καλοί άνθρωποι σε εσάς με πέντε.

Σημείο συνάντησης των μελών της συμμορίας, ήταν το πάρκο στη συμβολή της Λεωφόρου Ιωνίας με την οδό Ζαχαρία Παπαντωνίου, το οποίο αποκαλούσαν συνθηματικά «Κίτσου».