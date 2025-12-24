Δέματα αγάπης σε άστεγους από την «Αποστολή»

Δέματα αγάπης μοίρασε κλιμάκιο του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» και του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε αστέγους της πρωτεύουσας, προσφέροντας ανακούφιση με βασικά είδη πρώτης ανάγκης.

Σε εθελοντική δράση (street work), φοιτητές από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Πανοσιολογιωτάτο Αρχιμανδρίτη π. Συμεών Βενετσάνο και του Υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» κ. Ιωάννη Πεταλά, είχαν την δυνατότητα να συνομιλήσουν με αστέγους, να αφουγκρασθούν και να χαρτογραφήσουν ανάγκες τους, ανταλλάσσοντας ευχές για Καλά Χριστούγεννα και Ευλογημένο το νέο Έτος.

Η συμβολική βοήθεια προς τους αστέγους από φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων φέρει ένα ιδιαίτερο βάρος καθώς δίνει ένα ηχηρό μήνυμα κοινωνικής αλλαγής και αλληλεγγύης. Πλησιάζοντας ένας φοιτητής, έναν άστεγο, δεν προσφέρει μόνο υλική βοήθεια, αλλά και αναγνώριση. Αυτή η συμβολική κίνηση δηλώνει ότι ο άστεγος δεν είναι «αόρατος» αλλά ένα ισότιμο μέλος της κοινωνίας που δικαιούται σεβασμό. Η βοήθεια των φοιτητών συμβολίζει την ελπίδα, αποδεικνύοντας ότι η παιδεία δεν είναι απλώς η απόκτηση της επιστημονικής γνώσης αλλά η καλλιέργεια του ήθους και η ενεργός συμμετοχή στην υπηρεσία επιβίωσης του συνανθρώπου.

Οι άνθρωποι που περιμένουν κάθε φορά τη βοήθεια της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ», 12 συνεχή χρόνια, είναι τοξικομανείς, αποφυλακισμένοι, άποροι, καρκινοπαθείς, που περιφέρονται στους δρόμους, στις πλατείες και στις στοές, χωρίς η ζωή τους να περιλαμβάνει σπίτι, εργασία και οικογένεια, αλλά μοναξιά, πείνα, απελπισία και απόγνωση.

Τα δέματα τροφίμων περιλαμβάνουν στερεά τροφή, γλυκίσματα, νερό και χυμούς φρούτων, ενίοτε όμως η ανθρωπιστική βοήθεια συνοδεύεται από κλινοσκεπάσματα, ρουχισμό, υποδήματα και είδη ατομικής υγιεινής και φροντίδας, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τις περιστάσεις και τα αιτήματα όσων έχουν ανάγκη.

