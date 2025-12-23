Θύμα ερωτικής απάτης έπεσε μια Ελληνίδα στην Κωνσταντινούπολη, χάνοντας το ποσό των 60.000 ευρώ.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν η Ελένη όπως ονομάζεται η γυναίκα, ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για να συναντήσει τον «Μουράτ από τον Λίβανο», με τον οποίο διατηρούσε ερωτική σχέση. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ήθελε να ανταλλάξει μέρος των χρημάτων της σε δολάρια και εκείνος προσφέρθηκε να τη βοηθήσει.

İstanbul’da çevresine kendisini “Lübnanlı Murat” olarak tanıtan şahsın, birliktelik yaşadığı Yunan uyruklu kadını 70 bin Euro dolandırdığı ortaya çıktı. Şüphelinin gerçekte Hataylı İsmail olduğu belirlenirken, kadından aldığı paraya karşılık sahte dolar verdiği öğrenildi. Olay… pic.twitter.com/0pRvT2JtvF — ENSONHABER (@ensonhaber) December 22, 2025

«Είμασταν μαζί για μήνες. Ήθελα να ανταλλάξω κάποια από τα χρήματά μου σε δολάρια. Εκείνος προσφέρθηκε να με βοηθήσει. Τον εμπιστεύτηκα και του έδωσα 60.000 ευρώ. Επέστρεψε με 70.000 δολάρια. Όταν, όμως, πήγα για να τα ανταλλάξω εκ νέου, μου είπαν ότι ήταν πλαστά» ανέφερε στην καταγγελία της η Ελληνίδα γυναίκα.

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει, μάλιστα, το ζευγάρι να μπαίνει σε ανταλλακτήριο.

Μετά την καταγγελία της Ελληνίδας η τουρκική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα καταφέρνοντας να εντοπίσει τον «Μουράτ από τον Λίβανο» και να τον συλλάβει.

Η ταυτότητά του αποδείχθηκε ψευδής. Όπως αποκαλύφθηκε ο άνδρας δεν είχε καμία σχέση με τον Λίβανο, το πραγματικό του όνομα ήταν Ισμαήλ και είχε καταγωγή από το Χατάι.

Προέκυψε, δε, ότι σε βάρος του είχαν σχηματιστεί τουλάχιστον άλλες πέντε δικογραφίες για διάφορα αδικήματα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν γνώριζε ότι τα χρήματα που έδωσε στην Ελληνίδα φίλη του ήταν πλαστά, ισχυρισμός που, όμως, δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα που διέταξαν την προφυλάκισή του.