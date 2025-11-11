Από την «Θεά του Πλούτου» στις φυλακές: Η μεγαλύτερη απάτη Bitcoin στην ιστορία της Βρετανίας

Zhimin Qian, γνωστή ως η «Βασίλισσα του Bitcoin», ζούσε μια πολυτελή ζωή κρυμμένη στη Βρετανία, μέχρι που η αστυνομία την εντόπισε και τη συνέλαβε στο κρεβάτι της για την μεγαλύτερη απάτη ξεπλύματος χρημάτων στην ιστορία της χώρας.

Καταδικάστηκε σε 11 χρόνια φυλάκιση, αφού διέπραξε την μεγαλύτερη απάτη ξεπλύματος χρημάτων στην ιστορία της Βρετανίας.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά την καταδίκη της δείχνει την Qian, σοκαρισμένη να συλλαμβάνεται για την απάτη ενώ βρισκόταν στο κρεβάτι της.

Έξι χρόνια νωρίτερα, η Qian βρισκόταν επίσης στο κρεβάτι όταν η αστυνομία την εντόπισε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2018, κατά τη διάρκεια έρευνας σε ακίνητο συνδεδεμένο με ξέπλυμα. Ωστόσο, η δισεκατομμυριούχος του Bitcoin κατάφερε να ξεφύγει δίνοντας στην αστυνομία ψεύτικο όνομα και προσποιούμενη ότι ήταν αδύναμη λόγω τραυματισμού στο κεφάλι και στο πόδι.

Τα επόμενα έξι χρόνια, η διεθνής δραπέτης απόλαυσε έναν εξαιρετικά πολυτελή τρόπο ζωής ενώ κρυβόταν στη Βρετανία, αφού εξαπάτησε 128.000 επενδυτές σε ένα Ponzi scheme διαχείρισης πλούτου στην Κίνα.

H «Θεά του Πλούτου»

Η Qian αποκαλούσε τον εαυτό της «Θεά του Πλούτου», αλλά οι πιστοί συνεργάτες που την βοήθησαν να κρυφτεί στη Βρετανία την ήξεραν απλώς ως «Lady Boss».

Η 47χρονη, του οποίου το επίθετο σημαίνει «χρήματα» στα κινέζικα, ελπίζε ότι η τεράστια κλεμμένη περιουσία της σε Bitcoin θα της άνοιγε την πόρτα στη Βρετανική βασιλική οικογένεια.

Η απατεώνισσα κατάφερε να ξεφεύγει από τις αρχές χρησιμοποιώντας πολλαπλές ταυτότητες και διαβατήρια για να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, ξοδεύοντας πάνω από 44.000 λίρες σε διαμαντένια κοσμήματα στη Ζυρίχη, 90.000 λίρες στο Harrods για ρούχα σχεδιαστών και αγοράζοντας ρολόγια αξίας 119.000 λιρών από την Van Cleef & Arpels.

Ενοικίασε απομονωμένο καταφύγιο στη Σκωτία, ένα σπίτι στο Γιορκ και μια έπαυλη αξίας 5 εκατομμυρίων λιρών στο Χάμστεντ, όπου περνούσε τον χρόνο της σχεδιάζοντας στο υπνοδωμάτιό της ενώ μια ομάδα οικιακού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου μπάτλερ, οικονόμου και οδηγού, φρόντιζε κάθε της επιθυμία.

H αρχή του τέλους

Ωστόσο, οι μεγαλεπήβολες φιλοδοξίες της αποδείχθηκαν η αρχή του τέλους της, όταν οι προσπάθειές της να αγοράσει μια έπαυλη επτά υπνοδωματίων στο Χάμστεντ αξίας 23,5 εκατομμυρίων λιρών με πισίνα και ένα κοντινό σπίτι αξίας 12,5 εκατομμυρίων με κινηματογράφο και γυμναστήριο προκάλεσαν ελέγχους ξέπλυματος χρημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο υπηρέτης της, Jian Wen, που έκανε τις αγορές εκ μέρους της, δεν μπορούσε να εξηγήσει την προέλευση των Bitcoin όταν οι αρχές τον ρώτησαν από πού προέρχονταν τα χρήματα για τις αγορές.

Η Scotland Yard ξεκίνησε έρευνα για την προέλευση των χρημάτων το 2018, εντοπίζοντάς τα τελικά σε απάτη διαχείρισης πλούτου στην Κίνα, όπου η Qian ηγήθηκε μιας ομάδας 83 απατεώνων.

Η Qian διοργάνωνε επενδυτικά συνέδρια στην πατρίδα της, ποζάροντας με αυτοκρατορικές στολές για να εξαπατά τα θύματα, υποσχόμενη αποδόσεις 300% στα χρήματά τους.

Κατάφερε να πείσει Κινέζους κυβερνητικούς υπουργούς, μεγάλες επιχειρήσεις και απλούς πολίτες να επενδύσουν σε πλασματικά πυραμιδικά σχήματα, πριν διαφύγει στη Βρετανία το 2017 με ψεύτικο διαβατήριο του.